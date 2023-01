Diese Mannschaften haben sich für das Finalwochenende qualifiziert Insgesamt acht Vorrunden mit 112 Mannschaften finden im Laufe des Januars statt. Am Wochenende rollte in Bad Sassendorf, Lippstadt, Lippetal, Welver und Werl der Ball.

Am Sonntagabend gab es keine ganz großen Überraschungen, wer die Vorrunden-Hallen als Sieger verließ. Nach dem FC Nieheim (LL) und dem TuS Bremen (BL) am vergangenen Wochenende haben sich folgende Teams einen Platz in der lukrativen Endrunde am 29. Januar in Werl gesichert:

SC Verl II (WL)

SuS Bad Westernkotten (LL)

RW Westönnen (BL)

TuS SG Oestinghausen (BL)

FC Sarajevo Bosna (KLA)