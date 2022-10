Diese Mannschaften benötigen einen Kraftakt für den Klassenerhalt In allen westfälischen Ligen ist etwa ein Drittel der Spielzeit 2022/23 gespielt.

Regionalliga West

SG Wattenscheid 09 (Platz 18, 9 bzw. 10 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

Für die Nullneuner deutet viel auf eine schnelle Rückkehr in die Oberliga Westfalen hin. Die schlechteste Defensive und die zweitschlechteste Offensive der Liga sowie lediglich ein Sieg aus zwölf Spielen. Erfreulicherweise stehen aktuell alle fünf NRW-Drittligisten Borussia Dortmund II, MSV Duisburg, SC Verl, Viktoria Köln und RW Essen nicht auf einem Abstiegsplatz, so dass immerhin der Viertletzte in der Regionalliga West die Klasse halten würde (mehr zur Abstiegsregelung lest ihr hier). Ob es dabei bleibt, wird wahrscheinlich bis zum Saisonende ein spannendes Szenario.

Landesliga 2

TuS Langenholthausen (Platz 18, 12 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

Rien ne va plus - nichts geht mehr. So ungefähr ist die Situation beim punktlosen TuS, der mit etwa 21 Jahren Altersdurchschnitt eine junge Truppe am Start hat. 10 Spiele - 10 Niederlagen. Lediglich fünf Tore wurden bislang erzielt. Aufgeben ist aber keine Option, wurde jüngst erklärt. "Wir werden nicht das Handtuch werfen, sondern versuchen, die Arbeit fortzusetzen. Wir sind weiterhin optimistisch, dass wir das hin bekommen. Es geht ja auch darum, hier langfristig etwas aufzubauen. Unabhängig von welcher Liga. Wir sehen ja auch an den Zuschauerzahlen, dass die Leute immer noch gerne kommen, um sich unsere Spiele anzugucken. Ein Umfeld, wie wir es hier in Langenholthausen vorfinden, ist längst nicht mehr selbstverständlich", sagte der Sportliche Leiter Alexander Schmale gegenüber der Lokalpresse "Westfalenpost", der einen vorzeitigen Rückzug ausschloss. Mit einer guten

Landesliga 3

BV Westfalia Wickede (Platz 18, 11 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

SC Berchum/Garenfeld (Platz 17, 6 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

Man könnte zu Wickede ähnliches schreiben wie bei Langenholthausen. Der Komplettumbruch des Westfalenliga-Absteigers ist misslungen. Null Punkte und fast vier Gegentore im Schnitt machen kaum Hoffnung auf eine Wende. Zumal in der gut besetzten West-Staffel Konkurrenten wie der SV Brackel und der SV Horst-Emscher in der Abstiegszone stehen, die seit zehn Jahren nicht mehr in der Bezirksliga waren und ebenfalls auf eine Verbesserung des Punkteschnitts hinarbeiten werden.

Für Berchum/Garenfeld war die West-Staffel Neuland nach zwei Jahren in der Süd-Staffel 2. Es läuft seit dem "Corona-Aufstieg" im Sommer 2020 die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte. Die Eingewöhnung muss schnell abgeschlossen werden, wenn diese nicht bald enden soll.

Landesliga 4

Werner SC (Platz 18, 6 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

Am Wochenende gelang dem WSC der so wichtige erste Saisonsieg, um nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Dafür musste der eigentlich als Aufstiegskandidat gehandelte Drittplatzierte der Vorsaison in der Schlussphase einen 1:2-Rückstand gegen Westfalenliga-Absteiger SuS Neuenkirchen drehen und setze damit ein deutliches Lebenszeichen. Von allen in diesem Bericht genannten Mannschaften ist Werne wohl am ehesten der Kraftakt zuzutrauen, die Saison über dem Strich zu beenden.

Bezirksliga 2

TuS Jöllenbeck (Platz 14, 7 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

SG Oesterweg (Platz 15, 12 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

VfL Oldentrup (Platz 16, 12 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

Aufsteiger SG Oesterweg (8:45 Tore) und der VfL Oldentrup (9:62 Tore), der erstmals seit 2020 in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga spielt, stehen mit null Punkten am Tabellenende und sind kaum noch zu retten. Dem früheren langjährigen Landesligisten TuS Jöllenbeck droht der Supergau. Seit 1990 spielen die Bielefelder mit einjähriger Ausnahme im überkreislichen Fußball und schafften sogar vor 20 Jahren ein einjähriges Intermezzo in der Verbandsliga (heute Westfalenliga). Der einzige Sieg der Saison datiert vom 1. Spieltag gegen Oesterweg. Kürzlihc sagte Coach Lennard Warweg: "Wir schaffen es nicht, das Momentum mal auf unsere Seite zu ziehen. Ich denke, ein Sieg würde uns in unserer aktuellen Situation mal helfen." Die Zeit drängt auf jeden Fall.

Bezirksliga 3

RSV Barntrup (Platz 15, 6 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

Der langjährige Bezirksligist schaffte im Vorjahr nur knapp den Klassenerhalt. Nun deutet sich nach 2018 der erneute Sturz in die Kreisliga A an. Erst ein Dreier ist bisher eingefahren worden.

Bezirksliga 4

TuS GW Allagen (Platz 16, 6 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer)

Ein Sieg und ein Unentschieden stehen als Schlusslicht auf der Habenseite.