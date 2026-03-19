Diese Mannschaft ist im Über-Soll Kreisliga A9: Der SV Dörbach spielt eine starke Runde. Trainer Steven Klaas lässt im Gespräch mit dem TV die jüngsten Partien Revue passieren, äußert sich zu seinen Zielen und seiner Zukunft. von Lutz Schinköth · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

Noch weiter nach vorne? Steven Klaas und die Dörbacher sind gut gestartet und mittlerweile auf Platz drei vorgerückt. – Foto: Sebastian Schwarz

Die Dörbacher A-Ligakicker haben einen optimalen Start nach der Winterpause hingelegt und mit dem 2:1-Erfolg in Monzelfeld bei der abstiegsbedrohten FV Hunsrückhöhe Morbach II auch das zweite Spiel in Folge für sich entschieden. Trainer Steven Klaas sah einen „in Summe verdienten Sieg. Auf dem schwierig zu bespielenden tiefen Platz mussten wir viele lange Bälle schlagen. Weil wir die Kontersituationen nicht gut ausgespielt haben, wurde es noch mal eng. Doch wir müssen die Tür viel früher zumachen“. Das erste Spiel nach der Winterpause war geradezu ein Volltreffer: Der Tabellenzwölfte SG Altrich/Wengerohr-Bombogen wurde mit 7:1 deklassiert. Der SV Dörbach hat sich nach den jüngsten Erfolgen mit 36 Punkten auf Rang drei vorgeschoben und befindet sich wieder in direkter Reichweite zum Führungsduo aus Wittlich (39) und Neumagen/Leiwen (38).