Diese Mannschaft ist im Über-Soll 

Die Dörbacher A-Ligakicker haben einen optimalen Start nach der Winterpause hingelegt und mit dem 2:1-Erfolg in Monzelfeld bei der abstiegsbedrohten FV Hunsrückhöhe Morbach II auch das zweite Spiel in Folge für sich entschieden. Trainer Steven Klaas sah einen „in Summe verdienten Sieg. Auf dem schwierig zu bespielenden tiefen Platz mussten wir viele lange Bälle schlagen. Weil wir die Kontersituationen nicht gut ausgespielt haben, wurde es noch mal eng. Doch wir müssen die Tür viel früher zumachen“. Das erste Spiel nach der Winterpause war geradezu ein Volltreffer: Der Tabellenzwölfte SG Altrich/Wengerohr-Bombogen wurde mit 7:1 deklassiert. Der SV Dörbach hat sich nach den jüngsten Erfolgen mit 36 Punkten auf Rang drei vorgeschoben und befindet sich wieder in direkter Reichweite zum Führungsduo aus Wittlich (39) und Neumagen/Leiwen (38).
Trotz der Chance, den Aufstieg zu schaffen, betont Klaas: „Für uns ist es eine Übergangssaison, die wir im vergangenen Sommer ausgerufen hatten. Wir sind derzeit sehr zufrieden und quasi im Über-Soll. Nachdem wir Ende Februar mit dem 1:2 daheim gegen Haag im Kreispokal rausgeflogen sind, gilt jetzt der volle Fokus auf die Liga.“ Klaas, der nach seinen Stationen beim SV Lüxem II und bei der SG Mont Royal Kröv im vergangenen Sommer seine Zelte im Salmtal aufgeschlagen hat, betont: „Wir möchten möglichst lange auf Schlagdistanz bleiben. Druck aber machen wir uns keinen.“