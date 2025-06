"Diese Mannschaft ist ein Beispiel des sozialen Kontakts"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

„Wir haben im Rahmen unserer sportlichen Leistungen in der Saison gefeiert“, so Maik Metzig nüchtern – doch dass hinter diesen Worten viel Stolz steckt, ist offensichtlich. Schließlich hat sein Team nicht nur den besten Angriff der Liga gestellt, sondern auch in der Defensive überzeugt.

Von Platz 1 bis 8 – zur Spitze durchgerollt