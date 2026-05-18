Diese Mannschaft hat Fortuna und ganz Düsseldorf im Stich gelassen Kommentar: Fortuna ist am Tiefpunkt ihrer jüngeren Vereinsgeschichte angelangt: vor allem wegen der Kaderplanung im Sommer und einer seelenlosen Truppe. Hauptverantwortlich: zwei Protagonisten, deren vermeintliche Erfolge nur Spott und Hohn erfahren. von Tobias Dinkelborg · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Bei Fortuna muss nun der Neuaufbau geplant werden. – Foto: Ralf Hasselberg

Ein paar Spieler, denen der Abstieg wirklich naheging, gab es dann doch noch. Florian Kastenmeier flennte in seinem Fünfmeterraum wie ein Schlosshund, Tim Oberdorf stand völlig konsterniert im Kabinengang, Satoshi Tanaka lag regungslos im Mittelkreis, Elias Egouli saß am Boden zerstört auf der Ersatzbank – und auch Shinta Appelkamp rang merklich um Fassung.

Die meisten der anderen Akteure, die das erschütternde 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth zu verantworten hatten, waren in den ersten Minuten nach dem Schlusspfiff zwar ebenfalls getroffen. Doch ihre Gemütslage dürfte sich schon bald wieder ändern. Kaderzusammenstellung vereinsschädigend Die Mannschaft, die Ex-Sportvorstand Klaus Allofs und Ex-Sportdirektor Christian Weber im vergangenen Sommer auf, das kann man nun sagen, vereinsschädigende Art und Weise zusammengestellt haben, war nie eine. Sie war ein Sammelsurium an viel zu gut bezahlten, überhaupt nicht zusammenpassenden, ständig verletzten und in Teilen grotesk überheblichen Charakteren, von denen ein Großteil ohnehin nur ausgeliehen war – und fast der gesamte Rest nach dem Abstieg nun vertragslos ist. Weil Allofs und Weber nur drei (!) Spieler mit einem Drittliga-Vertrag ausgestattet haben: Oberdorf, Sima Suso und Anas Slimani.

Die meisten Akteure – Allofs-Nachfolger Sven Mislintat hat immerhin all seine Wintertransfers und kürzlich auch Elias Egouli, Noah Egouli und Levi Mentzel mit einem Kontrakt für die Dritte Liga ausgestattet – werden entweder zu ihren Stammvereinen zurückkehren oder in wenigen Wochen einen neuen Klub finden; so läuft das Geschäft. Dabei hat diese Mannschaft, die nie eine war, nicht nur Düsseldorf, sondern vor allem Fortuna im Stich gelassen. Sie hat, nach einem blinden und ebenfalls überheblichen „All-in“-Verfahren von Allofs und Weber konzipiert, dafür gesorgt, dass mindestens die Hälfte aller Mitarbeiter im Sommer ihren Job verlieren werden. Ergebnis der Arbeit ist Dritte Liga Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt ist nun wieder drittklassig, zum ersten Mal seit 17 Jahren. Natürlich werden der ehemalige Sportvorstand und der ehemalige Sportdirektor, sollten sie sich in den kommenden Tagen oder Monaten noch einmal öffentlich zu ihrer Arbeit in Düsseldorf äußern, wieder auf ihre Erfolge in den vergangenen Jahren und den vor zwei Spielzeiten nur knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg verweisen. Erstens kann und will das nun aber endgültig niemand mehr hören, und zweitens sind diese Referenzen nun auch schlichtweg purer Hohn in den Ohren von Fans und Angestellten. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist die Dritte Liga.