Diese Mannschaft erwartet eine „knüppeldicke Augabe“

Schätzt Tawern als „bockstark“ ein: Niederemmels Trainer Sascha Kohr. – Foto: FuPa/Verein

Gegen die favorisierte Mosella möchte der SV Lüxem auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. „Gegen die spielstärkste Mannschaft, gegen die wir bislang gespielt haben, möchten wir zeigen, dass wir uns weiterentwickelt und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Freitagabend, Flutlicht und ein attraktiver Gegner – wir mögen solche Spiele“, ist die Vorfreude bei Lüxems Trainer Nico Hubo immens. Tilmann Meeth ist wegen einer Rotsperre keine Option. Lukas Follmann (nach Arbeit) und Nick Stülb (nach Leistenproblemen) sind zurück. „Wir wollen auch im fünften Spiel der Rückrunde die weiße Weste wahren. Notwendig hierfür sind ein aktiveres Positionsspiel mit Ball sowie eine bessere Balance aus Offensive und Defensive“, fordert TuS-Trainer Thomas Schleimer. Bendix Große, Elias Hansjosten (beide im Urlaub), Luca Stadfeld, Eliah Dick und Sebastian Palms (alle verletzt) müssen passen. Fraglich ist Joshua Rodrigues (Rückenprobleme).

„Das sind Bonusspiele für uns, bei denen wir ohne Druck agieren können. Die beste Leistung zu geben und Salmrohr in der Abwehr mit schnellen Umschaltaktionen zu beschäftigen, sollte aber unser Anspruch sein“, erwartet Saartal-Torjäger Lukas Kramp ein intensives Duell. Lucas Jakob (nach Schambeinentzündung) und Felix Guckeisen (war studienbedingt ausgefallen) sind zurück. Nach auskurierter Viruserkrankung ist Elias Rüttjes zumindest eine Kaderoption. Lennard Wagner (Urlaub) und Tobias Baier (Trainingsrückstand) müssen passen. „Schoden steht im oberen Drittel und besitzt mit Lukas Kramp einen der besten Stürmer der Liga. Die Herausforderung besteht darin, uns schnell zu fokussieren und nachzulegen“, möchte FSV-Coach Rudi Thömmes das Gastspiel an der Saar erfolgreich meistern. Die zuletzt mit grippalen Infekten ausgefallenen Louis Thul, Neo Klippel und Luca Meyer sind wieder an Bord.

SG Wiesbaum – FSV Trier-Tarforst (Samstag, 18.30 Uhr, Kunstrasenplatz Hillesheim)

„Schon im Hinspiel (0:1) haben wir gezeigt, dass wir Tarforst Paroli bieten und sie phasenweise überraschen können. Wir müssen kompakt stehen und diszipliniert gegen den Ball arbeiten“, verrät SG-Spielertrainer Marco Michels seine Marschroute. Jannik Hennes fehlt aus privaten Gründen, Aaron Heck und Leon Finken (zuletzt angeschlagen) kehren zurück. Max Schneider ist fraglich (Erkältung).

„Wir möchten Wiesbaum stressen, ballorientiert agieren und geduldig sein. Der Gegner arbeitet defensiv sehr diszipliniert und besitzt mit Marco Michels und Lukas Duvivier zwei schnelle Zielspieler“, warnt FSV-Coach Patrick Zöllner, dessen Abgang nach der Saison mittlerweile feststeht (Moritz Hannappel folgt auf ihn, TV berichtete ausführlich). Nico Neumann (Sehnenanriss am Schambein) fällt weiterhin aus.

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Franzenheim (Samstag, 18.30 Uhr, Rasenplatz Gutweiler)

„Das Spiel hat Derbycharakter. Entsprechend intensiv und hart werden die Zweikämpfe sein. Wir müssen kompromisslos verteidigen, aber auch eine andere Durchschlagskraft als zuletzt auf den Platz bringen“, erwartet Ruwertals Coach Bastian Jung einen gut eingestellten Gegner. Mathis Homburg (Fuß), Marc Picko (Grippe) und Steve Kirchen (Kurzurlaub) sind ebenso wieder verfügbar wie Jeremy Kaiser und Joshua Bonn (nach Knieproblemen). „Nach ansprechenden Leistungen in den vergangenen Wochen habe ich ein gutes Gefühl. Es würde immens guttun, mal wieder zu punkten“, möchte Franzenheims Trainer Thomas Werhan die schwarze Serie von sechs Niederlagen in Folge stoppen. Timo Neumann (Muttermahl entfernt) und Philipp Mendgen (Skiurlaub) stehen wieder zur Verfügung.

SG Geisfeld – SG Ellscheid (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Reinsfeld)

Im Bestreben, endlich den ersten Saisonsieg zu holen, möchte Geisfelds Coach Björn Probst nichts unversucht lassen. „Wir schenken nichts her und möchten alles raushauen, was geht. Im Hinspiel haben wir eine 2:0-Führung leider nicht über die Zeit gekriegt und 2:2 gespielt“, fordert Probst Konzentration über 90 Minuten. Sven Eckes, Pascal Eli und Luca Herrloch sind nach Verletzungen wieder einsatzfähig. Fabian Weber hat seine Sperre abgesessen. „Wir wollen nicht die erste Mannschaft sein, die gegen Geisfeld verliert. Mit dem angestrebten Dreier können wir einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen“, weiß Ellscheids Spielertrainer Markus Boos um die Bedeutung der Partie. Jannick Land und Yannick Becker (aus Urlaub) sowie Benedikt Kaufmann (angeschlagen) sind im Team zurück.

SV Tawern – SV Niederemmel (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

Die stolze Serie von neun ungeschlagenen Spielen (mit acht Siegen) möchte Tawerns Trainer Benny Leis mit seinem Team gerne weiterschreiben. „Gegen einen tiefstehenden Gegner wollen wir offensive Lösungen finden, um der Favoritenrolle gerecht zu werden“, so Leis. Pascal Hurth (Leiste) und Dennis Reiss (Schultereckgelenksprengung) sind außen vor. Kai Peters kehrt nach einer Gelb-Rotsperre zurück.

„Tawern ist eine bockstarke Mannschaft mit viel individueller Qualität. Das wird eine knüppeldicke Aufgabe“, weiß SVN-Trainer Sascha Kohr. Maximilian Schäfer (Bänderriss) und Jacob Grüner (Achillessehnenbeschwerden) sind kein Thema. Wegen Erkältung sind Dustin Geisler und Maxim Swoboda fraglich. Aus Urlauben kehren Mark Sonnek und Julius Grüner zurück.

SV Sirzenich – SV Mehring (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Sirzenich)

Für SVS-Trainer Tillmann Schweitzer geht es darum, nach zwei „unglücklich verlaufenden Spielen, in denen wir späte Gegentreffer kassierten und so Punkte abgeben mussten, vor den eigenen Zuschauern wieder dreifach zu punkten und das Spielglück auf unsere Seite zu ziehen.“ Yannic Theile ist nach seiner Ampelkarte in Schweich gesperrt. „Mit Tarforst war Sirzenich die bislang spielstärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Wir sind der Underdog und müssen, wenn wir ein Debakel vermeiden wollen, mit 100 Prozent Einsatz agieren“, legt SVM-Spielertrainer Simon Monzel den Fokus auf die Ur-Tugenden. Matija Jankulica (fehlte zuletzt aus privaten Gründen) ist zurück. Nico Scholtes und Jan Niedenführ (beide muskuläre Probleme) sind fraglich.

SG Zewen – SV Schleid (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

Abstiegskampf pur heißt es in Zewen, wenn der Vorletzte den Tabellen-13. empfängt. „Wir erwarten einen Gegner auf Augenhöhe, wollen aber unsere spielerischen Qualitäten durchsetzen. Die Jungs wissen, worum es geht, wir spielen ganz klar auf Sieg“, hat Zewens Trainer Stefan Castello die Sinne geschärft. Tim Höfer kehrt nach Beschwerden am Fuß ins Team zurück.

„Zewen ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Es geht darum, mutig zu agieren, passende Lösungen zu finden und drei Punkte einzufahren“, fordert SVS-Spielertrainer Taner Weins Leidenschaft und Hingabe. Wegen Knieproblemen sind Brayn Chen und Jayden Klein außen vor. Boris Niesen kehrt nach Urlaub zurück.

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – SG Augst Eitelborn (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasenplatz Leudersdorf)

Ahbachs Coach Roger Stoffels beobachtete den Gegner bei dessen jüngster 3:7-Niederlage gegen Metternich. „Das sind die beiden nächsten Gegner, gegen die wir nicht der Favorit sind. Wir haben tabellarisch noch keinen Stress, sollten aber Körpersprache, Willen und Mentalität zeigen, wenn wir was mitnehmen wollen“, meint der Ostbelgier. Peter Grün (Zerrung), Daniel Clausen (Wadenverletzung) und Felix Ewertz (Muskelzerrung) müssen passen. Niki Ferber ist fraglich (Schwellung am Zeh).