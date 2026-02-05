– Foto: Franziska Lindhorst/Verein

Trainer Andy Lindt ordnet im FuPa-Teamcheck die Hinrunde des FSV Schorfheide Joachimsthal ein. Platz drei in der Landesklasse Nord täuscht ein wenig, denn Unkonstanz, ein bitterer Rückschlag und eine starke Schlussphase prägen eine Saison, die mehr Fragen als Gewissheiten liefert.

Zusammenarbeit und Selbstkritik als Schlüsselfaktoren Ein wesentlicher Faktor war laut Lindt „der ständige Austausch mit dem Coach der 2. Mannschaft Matthias Thiede“, der „Woche für Woche gerade, als die Verletztenliste immer größer wurde, immer wieder wichtige erfahrene Spieler für uns abgestellt hat“.

Durchwachsenes Fazit trotz Platz drei Andy Lindt fällt ein klares Urteil: „Das Fazit fällt durchwachsen aus, da wir zu unkonstant waren.“ Die Zahlen unterstreichen das: „7 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen“, dazu „weniger Siege als Punkteteilungen und Niederlagen“, weshalb „auch der Blick auf die Tabelle mit Platz 3 nicht hilft“. Entscheidend war die jüngste Phase: „Wir konnten uns nur in diese Position bringen, da wir aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte gegen Hochkaräter - unter anderem Strausberg, Schönow und TuS - geholt haben.“ Für Lindt steht fest: „Diese Liga ist zu verrückt, um auf Tabellenstände zu achten.“

Ebenso prägend war der Tiefpunkt am 11. Spieltag: „Nach dem bitteren 11. Spieltag mit dem 4:6 gegen Wandlitz, wo wir in 14 Minuten 6 Gegentore bekommen haben.“ Danach habe sich das Team „selbst in Frage gestellt“ und „den Ehrgeiz, Willen & die Einsatzbereitschaft im Training sowie in den Spielen danach deutlich nach oben geschraubt“.

Zusammenhalt als größte Stärke

Die größte Stärke benennt der Trainer klar: „Zuallererst mal der Zusammenhalt“. Dahinter folgen „sehr gute Kicker“ und „zum Ende der Hinrunde, die gesunde Mischung zwischen jung und alt“.

Spiele, die das Potenzial gezeigt haben

Besonders herausragend war „das 2:2 in Strausberg“, als man „mit dem letzten Aufgebot - 14 Mann Kader, einer davon seit 1 Jahr ohne Fußball“ antrat und „zweimal einen Rückstand beim Tabellenführer egalisiert“ hat. Lindt ergänzt: „mit etwas Glück zählt unser Siegtor in Minute 94“. Ebenso wichtig war „das Schönow-Spiel eine Woche später“, das „wir am Ende mit 3:2 durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einem absoluten Willen gewinnen konnten“.

Defensive als größte Baustelle

Der Blick auf die Zahlen ist eindeutig: „Definitiv muss unser Abwehrverhalten und das Spiel gegen den Ball besser werden, was 28 Gegentore in 15 Spielen klar zeigen.“ Im Ballbesitz zeigt sich Lindt deutlich zufriedener: „Wir haben Ideen, Abschlüsse und ein gutes Kombinationsspiel“.

Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen

Auf die Frage nach dem Start reagiert Lindt mit einem Augenzwinkern: „Bei der Wetterlage…“. Der Auftakt war „das übliche Wintertrainingslager in Zinnowitz vom 22. bis 25. Januar“. Danach folgte Stillstand: „Die Plätze sowie gastgebenden Vereinsplätze waren unbespielbar“, weshalb „wir zweimal wöchentlich in der Halle“ trainieren.

Testspiele zwischen Planung und Wetterrealität

In der Wintervorbereitung sind mehrere Testspiele vorgesehen, deren Durchführung jedoch stark von den äußeren Bedingungen abhängig ist. Die Begegnungen am 4. Februar um 19 Uhr beim Eberswalder SC sowie am 7. Februar um 14 Uhr bei Einheit Bernau mussten witterungsbedingt abgesagt werden.

Geplant sind weiterhin die Auswärtsspiele am 11. Februar um 19 Uhr bei Preußen Eberswalde II und am 14. Februar um 14 Uhr beim Penkuner SV. Ob das für den 21. Februar um 14 Uhr angesetzte Heimspiel gegen den Löwenberger SV stattfinden kann, ist aktuell offen, da der Gegner ein Nachholspiel absolvieren muss. Lindt bleibt flexibel: „Ob wir in den nächsten 2 Wochen unsere Tests absolvieren können, werden wir sehen, ich bin für jede Anfrage offen.“

Ziele: Konstanz statt Rechnerei

Nach einer eher schwachen Rückrunde im Vorjahr lautet das Ziel klar: „Konstant guten Fußball spielen, dann kommen die nötigen Punkte von ganz allein“. Niemand werde in dieser „außergewöhnlich ausgeglichenen Liga“ etwas verschenken.

Veränderungen im Kader

Zur Rückrunde gibt es Verstärkung: „Als Neuzugang können wir Antonio Herre, 20-jähriger talentierter Spieler aus Templin mit Landesliga-Erfahrung, präsentieren“. Zudem „kommen zweiLangzeitverletzte zurück, die uns mehr Möglichkeiten in der Breite geben werden“. Klar ist auch: „Abgänge gibt es im Winter 2026 keine“.

Schlüssel für eine stabile Rückrunde

Andy Lindt formuliert es bildhaft: „Erst kommt der Schweiß, dann der Fleiß“. Wer „viel Motivation, Ehrgeiz und Einsatzbereitschaft im Training und Spiel an den Tag legt“, werde „in guter körperlicher Verfassung sein, um in der Landesklasse Nord zu bestehen“. Wenn viele Spieler das umsetzen, „können wir vielleicht ein paar mehr Spiele als in der Hinrunde für uns entscheiden“.

Ausgangslage

Der FSV Schorfheide Joachimsthal steht nach 15 Spielen mit 24 Punkten auf Rang drei der Landesklasse Nord. Die Rückrunde soll zeigen, ob aus Unkonstanz Stabilität wird – oder ob diese Liga weiter macht, was sie laut Trainer ist: verrückt.