Schalke II braucht weitere Siege. – Foto: Imago Images

Diese letzten beiden Fragen muss die Regionalliga West noch klären In der Regionalliga West stehen fast alle Entscheidungen und Ausgänge fest, nur zwei Fragen müssen noch beantwortet werden. Es geht um den FC Schalke 04 U23, Eintracht Hohkeppel und den Torjäger.

Der MSV Duisburg ist Meister der Regionalliga West, Türkspor Dortmund, der KFC Uerdingen und auch der 1. FC Düren steigen durch Rückzug oder Lizenzverzicht ab. Damit ist nach 32 Spieltagen fast alles entschieden, aber zwei offene Fragen gibt es noch: Wer wird 15. und steigt eventuell noch ab und wer wird Torschützenkönig?

Akute Abstiegsgefahr für Borussia Dortmund U23: FC Schalke 04 U23 und Eintracht Hohkeppel zittern Die U23 von Borussia Dortmund steckt in der 3. Liga in akuter Abstiegsnot. Jetzt muss der FC Schalke 04 sogar seinem Erzrivalen die Daumen drücken, weil die eigene U23 noch nicht gerettet ist. Steigt Dortmund II nämlich ab, wird Tabellenplatz 15 der Regionalliga West zum Abstiegsplatz. Hier rangiert zwar aktuell Eintracht Hohkeppel, doch das schwächste Team der Rückrunde hat einen großen Vorteil: Sie spielen noch gegen den eigenen Vermieter, den 1. FC Düren. Auf der Dürener Westkampfbahn stehen die Chancen gut, dass Hohkeppel gegen den verbesserte U23 des Absteigers gewinnt. Schalke II hat im Vergleich das schwierigere Restprogramm; vor allem mit dem Auswärtsspiel am letzten Spieltag bei Fortuna Köln.

Sollte Dortmund II in der 3. Liga den Klassenerhalt sichern, dann sind die Rechenspiele ohnehin für die Katz. Am Sonntagmittag (Waldhof Mannheim führt bei Energie Cottbus) hat der BVB aber nur noch das bessere Torverhältnis; der einstige Fünf-Punkte-Vorsprung ist (abhängig von Mannheim in Cottbus) fast komplett aufgebraucht. Alemannia Aachen scheint, in Abhängigkeit zu Mannheim, so gut wie gerettet. Vier Punkte Vorsprung haben die Tivoli-Kicker mindestens auf den Keller, gespielt wird nur noch zweimal. Restprogramm FC Schalke 04 II



33. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II (11.)

34. Spieltag: (A) SC Fortuna Köln (7.)