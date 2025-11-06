Diese Leistung des 1. FC Kleve macht Mut

Der 1. FC Kleve feierte am Sonntag beim Abpfiff das 1:1 beim SV Sonsbeck wie einen Sieg. Ein gefühlter Gewinner war die Mannschaft im Krisengipfel der Oberliga auf jeden Fall, weil sie sich nach Rückstand in Unterzahl noch einen Punkt erkämpft hatte. Der hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass die Rote Laterne an den SV Biemenhorst abgegeben werden konnte, der jetzt am Freitag, 19.30 Uhr, zum Kellerduell in der Klever Eroglu-Arena antritt.

Der Punktgewinn war aber vor allem psychologisch besonders wertvoll für die Mannschaft. „Dieses Ergebnis nach diesem Spielverlauf ist für den Kopf enorm wichtig“, sagte Abwehrchef Philipp Divis. Schließlich hatte der 1. FC Kleve 22 Minuten lang sogar zwei Akteure weniger auf dem Platz gehabt, nachdem Daniel Lee wegen eines groben Einsteigens die Rote Karte (43.) und Memlan Darwish wegen eines taktischen Fouls die Gelb-Rote Karte (55.) gesehen hatte.

Und das war nicht nur der Fall, als die Aufgabe immer schwerer zu werden drohte, weil Lee und Darwish sich unnötige Platzverweise eingehandelt hatten. Dem 1. FC Kleve war von Anpfiff an der unbedingte Wille anzumerken, das zu tun, was einer der Führungsspieler vor der als „kleines Derby“ bezeichneten Partie gefordert hatte. „Wir müssen den Bock jetzt umstoßen und unbedingt punkten“, hatte Außenverteidiger Frederik Meurs gesagt.

Es schien also wieder ein Tag zum Vergessen für das Team tief im Abstiegskampf zu werden. Doch wie der 1. FC Kleve in Unterzahl gegen einen nach vier Niederlagen in Folge nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzenden Gegner dann versuchte, doch zu punkten, was bitter nötig war, das verdiente Respekt. Und war gut für die geschundene Klever Fußballseele. „Die Mannschaft hat wieder die Moral und die Tugenden gezeigt, die uns in der vergangenen Saison auf dem Weg zum Klassenerhalt so ausgezeichnet haben“, sagte Trainer Umut Akpinar.

Nicht nur Schlimmeres verhindern

Die Mannschaft war nicht nur bei personellem Gleichstand das bessere Team mit mehr Zug zum Tor. Sie beschränkte sich auch in der Phase bis zum Platzverweis für den Sonsbecker Luca Janßen (77.), in der sie zwei Mann weniger auf dem Rasen hatte, nicht allein darauf, größeres Unheil in Form von weiteren Gegentoren zu verhindern. Sie wollte punkten. Sie spielte deshalb nach vorne. Und sie wurde dafür belohnt, als Diwan Duyar (87.) zum 1:1 traf.

Der 1. FC Kleve hat sich diesen Punkt mit großem Engagement erkämpft. Eine Woche zuvor beim 1:5 gegen die Sportfreunde Baumberg hatte die Mannschaft auch gekämpft. Doch da hatte es an der fußballerischen Qualität gemangelt, weil Führungsspieler wie Philipp Divis, Niklas Klein-Wiele und Frederik Meurs nicht auf dem Platz waren.

Das ist die wichtigste Erkenntnis aus der Partie beim SV Sonsbeck. Der 1. FC Kleve kann Oberliga, wenn nahezu alle wichtigen Akteure an Bord sind. Vor allem die Rückkehr von Innenverteidiger Philipp Divis gab der Mannschaft die Stabilität, die bei den drei Niederlagen zuvor mit insgesamt zwölf Gegentoren gefehlt hatte. Er war der überragende Mann auf dem Platz.

In Stammkeeper Ahmet Taner, der nach doppeltem Fingerbruch sein Saisondebüt feierte, den Abwehrspielern Frederik Meurs, Philipp Divis, Memlan Darwish, Elidon Bilali sowie den defensiven Mittelfeldakteuren Fabio Forster und Niklas Klein-Wiele standen sieben Kicker auf dem Platz, die in der Rückrunde der vergangenen Saison auf diesen Positionen auch stets erste Wahl waren. Das machte sich positiv bemerkbar, weil der 1. FC Kleve im Gegensatz zu einigen Partien zuvor bei der Defensivarbeit kaum etwas zuließ. Und das lag nicht nur daran, dass der Gegner nicht in Bestbesetzung, geschweige denn in Bestform, war.

Auffallend war zudem, dass es offensiv diesmal weitaus besser lief. Neuzugang Daniel Lee, nach einem Rippenbruch erstmals fit für einen Startelf-Einsatz, war mit seinem Tempo, seinem Spielwitz und seinem Anlaufverhalten beim Pressing ein belebendes Element im Klever Spiel. Umso bitterer ist es, dass er nach seinem groben Foul, das ihm übermotiviert nach einem Ballverlust unterlief, jetzt wahrscheinlich wenigstens zwei Spiele fehlen wird.

Positiv war auch, dass Diwan Duyar auf der offensiven Außenbahn seine mit Abstand beste Leistung der Saison zeigte. Wenn jetzt Juliano Ismanovski auf der anderen Außenbahn an seine Auftritte in der vergangenen Spielzeit anknüpfen kann, und Dario Gerling oder Ole Kook auf der Mittelstürmer-Position ebenfalls einen Aufwärtstrend erkennen lassen, dann hätte der 1. FC Kleve auch im Angriff Oberliga-Niveau, was in den bisherigen Spielen zu selten der Fall war.

Jedenfalls lebt seit Sonntag die Hoffnung so richtig wieder, dass es der Mannschaft gelingen kann, bis zur Winterpause den Anschluss an die rettenden Plätze zu halten. Wenn es dann noch die eine oder andere Verstärkung geben sollte, dann ist der Klassenerhalt mit Sicherheit machbar.

Dringend benötigt wird eine weitere Alternative für das defensive Mittelfeld. Ebenso dringend benötigt wird ein Ideengeber im offensiven Mittelfeld, wie es Luca Thuyl in der vergangenen Saison war. Und ganz oben auf der Wunschliste müsste eigentlich ein Stürmer mit Torjäger-Qualitäten stehen. Doch dafür werden die finanziellen Mittel wohl nicht reichen, weil Geld eben doch Tore schießt.