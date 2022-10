Diese Lehren können TuRU und Bocholt aus dem Pokalkrimi ziehen Am Mittwochabend lieferten sich TuRU Düsseldorf und der 1. FC Bocholt ein packendes Duell. Letzten Endes entschied Arman Corovic die Partie im Elfmeterschießen. Doch welche Schlussfolgerungen können die Coaches aus der Partie ziehen? Wir geben Antworten

Es war ein Fußballabend, wie ihn sich die Fans an der Düsseldorfer Feuerbachstraße gewünscht hatten. Am Mittwoch trafen der Regionalligist 1. FC Bocholt und der Oberligist TuRU Düsseldorf im Achtelfinale des Niederrheinpokals aufeinander. Schlussendlich kam der Favorit eine Runde weiter.

Nach der frühen Bocholter Führung durch Malek Fakhro (15.) glich Oluremi Martins Williams kurz vor dem Seitenwechsel aus. Nach der Pause agierte der Favorit dann wieder dominanter, Mergim Fejzullahu (53.) brachte die „Schwatten“ in Front. Doch TuRU Düsseldorf agierte im gegnerischen Strafraum kaltschnäuzig. Aus elf Metern Entfernung traf Daniel Rey Alonso (69.), wenig später sorgte Sahin Ayas (74.) nach einem Konter für das 3:2. André Bugla rettete das Team von Trainer Marcus John aber immerhin noch in die Verlängerung.

Coach Marcus John stand zu diesem Zeitpunkt übrigens bereits hinter der Bande. Der 48-Jährige, der einst Kapitän der Oberbilker war und bei TuRU Düsseldorf 2005 seine Laufbahn als Spieler beendete, war in der Schlussphase der zweiten Halbzeit nämlich mit dem Unparteiischen aneinandergeraten.

Doch welche Lehren kann der 1. FC Bocholt aus der Partie ziehen? Trainer Marcus John stellte gleich mehrere Spieler auf, die zuletzt nicht allzu viel Einsatzzeit bekamen. Leander Goralski, Mergim Fejzullahu oder Isaak Simion Akritidis bekamen das Vertrauen. Überzeugen konnten sie aber kaum. Defensiv agierte man bei schnellen Kontern anfällig, offensiv fehlte es an Ideen. Das lag auch daran, dass Top-Stürmer Malek Fakhro kaum Raum bekam. Ein Lichtblick war Fabio-Daniel Simoes Ribeiro. Der Mittelfeldakteur war der beste Bocholter auf dem Rasen, der 32-Jährige hat sich von seiner Verletzungspause erholt. Hinzu kommt: Die Moral der Mannschaft stimmt. Alle Spieler gingen bis an ihre Grenze, um die Serie fortzusetzen und es im Niederrheinpokal eine Runde weiter zu schaffen.

Und was kann TuRU Düsseldorf mitnehmen? TuRU Düsseldorf hatte zuletzt drei Partien in Serie in der Oberliga verloren – und schwer enttäuschend gespielt. Das war am Mittwochabend anders. Die Mannschaft gab alles, sie funktionierte als Kollektiv. Zudem strahlte der Sturm rund um Sahin Ayas immer wieder Gefahr aus. In der Rückwärtsbewegung zeigte Maxwell Bimpeh, der im Sommer vom Ligakonkurrenten 1. FC Kleve gekommen war, eine starke Vorstellung. Der Innenverteidiger ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Sollte TuRU Düsseldorf am Samstag, 14 Uhr, wenn es gegen den KFC Uerdingen geht, ähnlich souverän auftreten, könnte man sich Luft im Abstiegskampf verschaffen.