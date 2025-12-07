Diese Hallenturniere gibt es im Kreis Viersen

TSV-Trainer Fabian Wiegers zeigt sich nach der Auslosung realistisch, aber auch etwas wehmütig angesichts des kleinen Teilnehmerfeldes: „Erst einmal ist es total schade, dass nur sieben Mannschaften teilnehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht einen Modus wählt, in dem jeder gegen jeden spielt, damit alle genug Spielzeit bekommen. Es wäre brutal schade, wenn eine Mannschaft nach zwei Spielen schon raus ist. Dass wir in einer Vierergruppe gelandet sind, ist für uns daher gar nicht so schlecht.“