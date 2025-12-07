Diese Hallenturniere gibt es im Kreis Viersen

Die Hallenfußballsaison im Kreis Viersen steht in den Startlöchern und bietet erneut ein dichtes Programm für Jugend-, Frauen-, Reserve-, Alt-Herren- und Erstmannschaften. Der Überblick über die Turniere in Schwalmtal, Nettetal und Viersen.
Der Start in die Hallensaison erfolgt in Schwalmtal, wo bereits am 27. Dezember die Jugendwettbewerbe starten. Ausrichter des Turniers in die Sporthalle Waldniel an der Dülkener Straße ist Fortuna Dilkrath. Der Wettbewerb der Männer steht am Samstag, dem 3. Januar, an. Fünf Teams treten dann im Modus „Jeder gegen jeden“ an.
Jedes Spiel dauert 15 Minuten. Die Gruppenphase beginnt um 19 Uhr. Nach der Vorrunde spielen die Dritt- und Viertplatzierten um den dritten Platz. Das Finale zwischen dem erst- und zweitplatzierten Team ist für 22 Uhr angesetzt.
Von 14 bis 18.30 Uhr treten zuvor bereits die Reserve-Teams beim Kreisliga-Cup in der Waldnieler Halle an. Die Teilnehmer sind in zwei Gruppen eingeteilt.
Den Auftakt zum Turnier in Schwalmtal macht am Freitag, dem 2. Januar, ab 19 Uhr das Ü35-Turnier. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“.
Die Gruppenauslosung fand im Vereinsheim des SuS Schaag statt – insgesamt sieben Mannschaften spielen bei den Männern am Sonntag, dem 11. Januar, ab 13 Uhr um den Hallentitel. Landesligist SC Union Nettetal sowie C-Ligist TV Lobberich verzichten in diesem Jahr allerdings auf eine Teilnahme – ein Umstand, der das Feld deutlich verkleinert. Die Übersicht der Auslosung.
Besonders in Gruppe B verspricht die Konstellation ein enges Rennen. Titelverteidiger Leutherheide trifft auf die erfahrenen Hallenteams aus Kaldenkirchen, Hinsbeck und Leuth – Mannschaften, die traditionell stark unter dem Hallendach auftreten und sich häufig enge Spiele liefern.
TSV-Trainer Fabian Wiegers zeigt sich nach der Auslosung realistisch, aber auch etwas wehmütig angesichts des kleinen Teilnehmerfeldes: „Erst einmal ist es total schade, dass nur sieben Mannschaften teilnehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht einen Modus wählt, in dem jeder gegen jeden spielt, damit alle genug Spielzeit bekommen. Es wäre brutal schade, wenn eine Mannschaft nach zwei Spielen schon raus ist. Dass wir in einer Vierergruppe gelandet sind, ist für uns daher gar nicht so schlecht.“
Mit Blick auf die Gruppengegner ergänzt der TSV-Trainer: „Hinsbeck, Leutherheide und Leuth – das ist keine einfache Gruppe. Aber leicht wäre es in der Halle sowieso nicht geworden. Wir reisen mit den Jungs an, die wirklich spielen wollen. Aufgrund unseres Verletzungspechs werden wir bewusst einige Spieler schonen. Für uns stehen der Spaß und die Meisterschaft im Vordergrund. Wenn wir nebenbei das Halbfinale erreichen, nehmen wir das natürlich gerne mit.“
Bereits am Samstag, dem 10. Januar, ab 11 Uhr findet das Reserveturnier statt. Auch hier wurden die Gruppen ausgelost.
Ab 16 Uhr steigen dann die Alt-Herren-Mannschaften ins Turniergeschehen ein. In dieser Konkurrenz treten sechs Teams im Modus „Jeder gegen jeden“ an und kämpfen um den Hallentitel. Anders als im Hauptturnier ist hier auch der TV Lobberich mit einer Mannschaft vertreten. Der Jugendbereich trägt seine Turniere am 17. Januar mit der C- und D-Jugend sowie am 18. Januar ab 11 Uhr mit den E-, F- und Bambini-Mannschaften aus.
In Viersen beginnen die Jugendturniere am Wochenende des 3. und 4. Januar in der Sporthalle Löh mit F-, E-, C- und D-Jugend. Am Wochenende darauf treten dann die B- und A-Jugend an. Für die Senioren sind ebenfalls feste Termine vorgesehen: Die Alt-Herren spielen am Freitag, dem 9. Januar, die Reserve-Teams am Samstag, dem 10. Januar, und die ersten Mannschaften am Sonntagnachmittag, dem 11. Januar, um den Stadtmeistertitel. Die Gruppen sind noch nicht ausgelost.
Zum Ende der Hallensaison steht jedes Jahr das traditionelle Dülkener Volksbank-Masters in der Sporthalle Ransberg an. Dort kommenden dann die besten Hallenteams der Region zusammen. 2026 steht das Turnier vom 16. bis 18. Januar im Terminplan.
Den Auftakt machen am Freitag die Alt-Herren, bevor am Samstag zunächst das Frauenturnier und im Anschluss die Vorrunde der Herren ausgetragen wird. Der Sonntag bildet die Finalrunde und beschließt das dreitägige Turnier.