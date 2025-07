Diese Grenzen hat der FLVW bei der Bezirksliga-Einteilung gezogen

Insgesamt gibt es nur geringfügige Verschiebungen gegenüber der von FuPa Westfalen am 16. Juni präsentierten Staffeleinteilung . Insbesondere durch den Rückzug dreier Mannschaften in Ostwestfalen ergaben sich nochmals neue Möglichkeiten.

1. BV Stift Quernheim 2. SV Eidinghausen-Werste 3. VfL Mennighüffen 4. SV Oetinghausen 5. TuS Brake 6. SC Vlotho 19/21, abgemeldet am 25.06.25, 1. Absteiger Saison 2025/2026 7. SpVg. Hiddenhausen 8. FSC Eisbergen 9. TuS GW Pödinghausen 10. TuS Dielingen 11. SG FA Herringhausen/Eickum 12. TuS Tengern 13. Union Minden (Aufsteiger KLA Minden) 14. SC Bünde (Aufsteiger KLA Herford) 15. BSC Blasheim (Aufsteiger KLA Lübbecke) 16. TuS Ahmsen (wunschgemäß umgruppiert von BL 2 in BL 1)

Wie erwartet kehrt die Reserve des Regionalligisten SC Wiedenbrück in die Staffel 2 zurück. Da der TSV Oerlinghausen in der anstehenden Spielzeit keinen eigenen Spielbetrieb mehr aufrechterhalten kann und zur Spielzeit 2026/27 mit dem TuS Lipperreihe verschmelzen wird, spielt die Staffel 2 ebenfalls nur mit 15 Mannschaften.

Der Rückzug des FC Peckelsheim-Eissen-Löwen (PEL) machte die wunschgemäße Rückkehr des SuS Westenholz in OWL-Gefilde möglich. Faktisch wäre PEL hier die 17. Mannschaft. Damit es "ausgeglichen und schön aussieht", hat der FLVW PEL aber in der Staffel 4 als 16. Mannschaft aufgeführt.

1. FC Fatih Türkgücü Meschede (Absteiger LL 2) 2. FC Neheim- Erlenbruch (Aufsteiger KLA Arnsberg) 3. BC Eslohe 4. SG Bödefeld/Henne-Rartal 5. SG Serkenrode/ Fretter 6. TuRa Freienohl 7. SG Hemer 8. SV Hüsten 09 9. VfL Bad Berleburg 10. SF Hüingsen 11. SV Oberschledorn/Grafschaft 12. SV Brilon 13. TV Fredeburg 14. VfB Marsberg (Aufsteiger KLA HSK) 15. T.V.S. Vatanspor Hemer 16. FC Peckelsheim-E-L (abgemeldet am 20.06.25– 1. Absteiger 25/26) umgruppiert von BL 3 in BL 4

FuPa Westfalen hatte prognostiziert, dass durch die Stadt Hamm eine Staffel-Grenze laufen wird. So ist der SVE Heessen von seinen Stadtrivalen SVF Herringen, TuS Germania Lohauserholz und TuS Wiescherhöfen (alle Staffel 7) tatsächlich getrennt worden. In der Lokalpresse gaben die Verantwortlichen des SVE an, dass sie sich in der Staffel 7 "einfach wohler fühlen". Auch der SV Herbern wünschte sich die Rückkehr in die Staffel 7 und bekam sie.

1. Warendorfer SU

2. DJK Vorwärts Ahlen (Aufsteiger KLA Beckum)

3. RW Mastholte

4. SV RW Westönnen

5. SuS Cappel (Aufsteiger KLA Lippstadt)

6. SV Hilbeck (Aufsteiger KLA Soest)

7. TuS SG Oestinghausen

8. BV Bad Sassendorf

9. TuS Viktoria Rietberg

10. SpVg. Beckum (Absteiger LL 1)

11. TuS Freckenhorst

12. SpVg. Oelde

13. SG Sendenhorst

14. 1. SC Lippetal

15. SVE Heessen (wunschgemäß umgruppiert von BL 8 in die BL 7)

16. SV Herbern (wunschgemäß umgruppiert von BL 8 in die BL 7)

