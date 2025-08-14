Diese Gefahren lauern für den KFC Uerdingen

Ole Päffgen und Alexander Lipinski, die von Trainer Julian Stöhr kürzlich zum ersten und zweiten Kapitän des KFC ernannt wurden, sind die beiden einzigen Spieler im Kader, die in der vergangenen Saison schon das Trikot des KFC Uerdingen getragen haben. Alle anderen Spieler sind neu, was selbstverständlich der Situation rund um die Insolvenz geschuldet ist. Auch wenn beispielsweise Jan Bachmann Trainer Stöhr von Schwarz-Weiß Essen kennt, so müssen sich die Spieler untereinander und die Spieler und der Coach erst finden. Das ist ganz natürlich. Schließlich trainiert die Mannschaft in dieser Konstellation erst seit ein paar Wochen zusammen. Julian Stöhr betont regelmäßig, dass sein Team noch einige Wochen braucht, um richtig eingespielt zu sein. Ein Nachteil gegenüber anderen Klubs, die ihre Kader in der Sommerpause nur punktuell ergänzen, aber auf einen eingespielten Stamm zurückgreifen können.

Auch wenn die Vorbereitung des KFC in Anbetracht der Umstände zumindest von den Ergebnissen zweifelsohne als sehr gut bezeichnet werden kann, heißt es nicht, dass es auch im Ligabetrieb so weiter gehen wird. So ist es durchaus möglich, dass der KFC gerade in der Anfangsphase Punkte liegen lässt, die dann hinten raus nur schwer aufzuholen sind.

Erwartungshaltung der Fans/des Umfelds

Die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ verbreiten eine Aufbruchstimmung, gepaart mit viel Realismus. Offiziell redet niemand von Aufstieg oder Regionalliga. Das offizielle Ziel ist das obere Tabellendrittel, und sich dort so lange wie möglich in guter Position zu halten. Für einen Oberligisten im laufenden Insolvenzverfahren sicherlich eine nachvollziehbare Herangehensweise.

Doch wer die Grotenburg besucht, der wird schnell feststellen, dass der KFC Uerdingen vieles ist, aber kein normaler Oberligist. Von der Infrastruktur, die das Stadion aufweist, von der Historie, aber auch von dem riesigen Fanpotenzial her. Während bei anderen Vereinen in der Liga 150 Besucher zu einem Ligaspiel kommen werden, können es beim KFC problemlos zehnmal so viele sein. Die Fans singen von den alten Erfolgen und den Spielen im Europapokal, doch die Realität sieht anders aus. Das wissen sie auch auf der Tribüne.

Trotzdem kann man es angesichts der oben beschriebenen Punkte niemandem vorwerfen, wenn heimlich doch von mehr als der fünften Liga geträumt wird. Es wird spannend zu sehen sein, wie das Umfeld und die Fans mit einer Negativ-Serie umgehen, ob der Realismus weiter an erster Stelle stehen wird.

Junger Kader

Der Kader des KFC Uerdingen für die nun startende Saison steht weitestgehend fest, nur punktuell könnte noch einmal nachgebessert werden. Ein Blick auf den Kader zeigt, wie jung die Spieler sind. Nur zwei Feldspieler sind älter als 25 Jahre – Ole Päffgen (28) und Alexander Lipinski (29). Torhüter Rafael Hester ist mit 31 Jahren der älteste Spieler im Kader. 14 Spieler sind sogar erst maximal 23 Jahre alt. Das kann ein Vorteil sein, weil viele Spieler die Herausforderungen unbekümmert angehen können – muss es aber nicht. Denn niemand weiß, wie die jungen Spieler mit Rückschlägen umgehen, wenn es mal nicht so läuft. Dann kann die fehlende Erfahrung zum Problem werden.

Kaum Identifikationsfiguren

Wie erwähnt haben bisher nur Ole Päffgen und Alexander Lipinski das Trikot des KFC getragen. Letzterer wurde beim Pokalspiel gegen Born wieder mit einigen Sprechchören empfangen und gefeiert. Dem restlichen Kader fehlt aber größtenteils die Beziehung zum Verein, zum Stadion, zu den Fans. Das ist zweifelsohne dem Umbruch geschuldet. Bis neue Fanlieblinge entstehen, die zu Identifikationsfiguren werden können, wird einige Zeit vergehen. Mohamed Benslaiman Benktib spielte in der U19 eine Saison in Uerdingen, das ist aber schon ein paar Jahre her. Mustafa Doganci hätte das Zeug, so eine Identifikationsfigur zu werden. Der bisherige U19-Spieler stammt aus der Jugend des KFC und ist in der Sommerpause in die erste Mannschaft aufgerückt. Die Eindrücke in den Testspielen waren vielversprechend.