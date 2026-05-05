Diese Fussballer+Innen stachen heraus

Wieder nahezu wieder volle Kanne Fussball von der Promotion League bis in die 5. Liga und querbeet durch alle Frauenligen.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.