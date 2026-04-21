Diese Fussballer+Innen spielten gross auf

In fast allen Ligen herrschte am Wochenende Hochbetrieb: Bei den Frauen, Männern und im Nachwuchsbereich.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.