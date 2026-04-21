Diese Fussballer+Innen spielten gross auf

2026-04-20T12:45:22.080Z
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In fast allen Ligen herrschte am Wochenende Hochbetrieb: Bei den Frauen, Männern und im Nachwuchsbereich.
Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?
Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.
Promotion League, 28. Runde Promotion League, 27. Runde 1. Liga, Gruppe 2 1. Liga, Gruppe 3 2. Liga interregional, Gruppe 3 2. Liga interregional, Gruppe 4 2. Liga interregional, Gruppe 5 2. Liga, Gruppe 1 2. Liga, Gruppe 2 2. Liga, SOFV 2. Liga, Gruppe 2, OFV 3. Liga, Gruppe 1, 14. Runde 3. Liga, Gruppe 1, 12. Runde 3. Liga, Gruppe 2 3. Liga, Gruppe 3 3. Liga, Gruppe 4 3. Liga, Gruppe 5 3. Liga, Gruppe 6 4. Liga, Gruppe 1, 12. Runde 4. Liga, Gruppe 4 5. Liga, 1. Stärkeklasse, Gruppe 2 Frauen, 1. Liga, Gruppe 1 Frauen, 1. Liga, Gruppe 2 Frauen, 2. Liga Frauen, OFV Frauen, 2. Liga AFV/FNWS/SOFV Frauen, 3. Liga, Gruppe 1 Frauen, 3. Liga, Gruppe 2 Frauen, 4. Liga, 1. Stärkeklasse, Gruppe 1 Frauen, 4. Liga, 2. Stärkeklasse, Gruppe 1 Frauen, 4. Liga, 2. Stärkeklasse, Gruppe 2 A-Junioren, Youth League A-Junioren, Promotion B-Junioren, Youth League Juniorinnen, U20 Juniorinnen, U18, Gruppe 1
Deine Liga/Gruppe soll inskünftig noch prominenter in Szene gesetzt. Dann melde dich doch als Ligaverwalter ( zuerich@fupa.net) bei uns.
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