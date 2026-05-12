Diese Fussballer+Innen sorgten für Spektakel

Bei besten Bedinungen herrschte in nahezu allen Ligen Vollbetrieb: Von der Promotion League bis in die 5. Liga und querbeet durch alle Frauen-Meisterschaften.

Dein(e) Lieblingsspielerin oder Spieler hat es nicht in die "Elf der Woche" geschafft?

Trage die Daten Deines Teams nächstes Mal gleich selbst ein. Als Vereins- oder Ligaverwalter hast Du alle Möglichkeiten.