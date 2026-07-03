Diese Fußballcamps gibt es im Rhein-Kreis Neuss Kinder und Jugendliche, die in den bevorstehenden Sommerferien im Rhein-Kreis Neuss noch einen Platz in einem Fußballcamp suchen, haben gute Chancen. Das Angebot ist groß, viele Vereine arbeiten mit kommerziellen Anbietern zusammen. Nicht der TuS Grevenbroich mit seinem besonderen Ansatz. von RP / David Beineke · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Nicht mehr lange, dann erfüllt sich bei vielen Kindern und Jugendlichen die aktuell wohl größte Sehnsucht. Am Freitag, 17. Juli, ist der letzte Schultag, die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen beginnen. Über sechs Wochen Freizeit und Müßiggang statt Schulstress. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die wenigsten verbringen die komplette Zeit in fernen Ländern mit jeder Menge Bespaßungsprogramm. Und weil sich die viele Zeit gerade in der Heimat auch schon mal ziehen kann, gibt es vor Ort ein stetig wachsendes Angebot an Ferienaktivitäten, wozu auch Fußballcamps gehören – nicht nur im Sommer. Und die Nachfrage scheint so groß zu sein, dass auch kommerzielle Anbieter in Kooperation mit einigen Vereinen aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss ein gutes Geschäft sehen.

Norbert Jurczyk, Vorsitzender des SV Glehn, berichtet, dass er etliche Anfragen von Anbietern hat, die auf der Anlage an der Johannes-Büchner-Straße aktiv werden wollen. „Wir haben uns für die Fußballschule Grenzland entschieden, weil die aus unserer Sicht ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet“, sagt Jurczyk. Die Fußballschule Grenzland ist der Platzhirsch und stellt in den bevorstehenden Ferien im Rhein-Kreis die meisten Camps auf die Beine. Laut Jurczyk wird der SV Glehn an den Einnahmen beteiligt. Je mehr Kinder kommen, desto mehr fällt für den Verein ab. Für das nächste Camp in dem Korschenbroicher Stadtteil vom 27. bis 30. Juli liegen rund 60 Anmeldungen vor, doch damit ist die Kapazität noch lange nicht ausgeschöpft. Anders sieht es beim SV Uedesheim aus, der mit der Fußballschule von Fortuna Düsseldorf zusammenarbeitet. Das Talent-Camp auf der Anlage am Norfer Weg in der ersten Ferienwoche ist ausgebucht, es gibt nur noch eine Warteliste.

Eigener Weg des TuS Grevenbroich Einen ganz deren Weg geht in diesem Jahr der TuS Grevenbroich. Er bietet vom 20. bis 24. Juli ein reines Mädchen-Fußballcamp an und stemmt alles mit ehrenamtlichen Kräften aus dem eigenen Verein. Das macht es möglich, das fünftägige Angebot inklusive Verpflegung und Betreuung durch die Jugendtrainer des Vereins zu einem unschlagbaren Preis anzubieten. Es wird nur eine Schutzgebühr von 10 Euro fällig, damit es eine gewisse Verbindlichkeit bei den Anmeldungen gibt und so besser geplant werden kann. Trainiert wird zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Kunstrasen-Kleinspielfeld im Schlossstadion, das ansonsten gerade komplett erneuert wird. „Wir wollen den Kindern in der Stadtmitte ein Angebot machen“, sagt Friedel Geuenich, Fußball-Abteilungsleiter des TuS. Dass sich das Fußballcamp speziell an Mädchen wendet, hat damit zu tun, dass die Grevenbroicher ihre Teams für das weibliche Geschlecht neu beleben wollen. Es gibt zwar auch aktuell schon Mädchen, die spielen mangels Alternativen aber bei den Jungs mit. „Und es gibt den Wunsch, wieder eigene Mädchenteams zu bilden“, erklärt Geuenich, der hofft, dass sich über das Feriencamp auch Interessentinnen finden, die bleiben und beim Aufbau reiner Mannschaften für Mädchen helfen.