Diese Fußball-Regel ärgert Trainer, Spieler und Funktionäre

Es ist noch einmal gut gegangen für Alemannia Pfalzdorf. Das Team konnte am vergangenen Mittwoch in geplanter Sollstärke in den Flieger zur Abschlussfahrt nach Mallorca steigen, weil sie sich eine weitere Verlängerung der Saison erspart hat. Der 2:1-Heimsieg vor 1000 Zuschauern gegen den VfB Uerdingen im letzten Spiel der Entscheidungsrunde der Gruppe 4 der Bezirksliga bedeutete den Klassenerhalt für die Alemannia.

Bei einer Niederlage hätte die Mannschaft in die Abstiegs-Relegation gemusst, statt an den Ballermann zu fliegen. Das Schicksal traf jetzt den VfB Uerdingen, der am Mittwochabend das Rückspiel bei Ratingen 04/19 II mit 0:5 (Hinspiel: 0:3) verloren hat. Erst zweieinhalb Wochen nach dem Ende der regulären Saison fiel damit im Fußballverband Niederrhein die letzte Entscheidung. Viel zu spät eigentlich, zumal ja in rund acht Wochen schon die neue Spielzeit beginnt. Deshalb forderten die Trainer der drei punktgleichen Mannschaften, die in der Gruppe 4 erst in einer Entscheidungsrunde ermitteln mussten, wer in die Sommerpause darf und wer noch in die Relegation muss, dass der Verband Konsequenzen aus den Ergebnissen in dieser Saison zieht. Der Tenor bei Thomas Erkens (Alemannia Pfalzdorf), Tino Reucher (TSV Krefeld-Bockum) und Stefan G. Rex (VfB Uerdingen): Man solle den Klubs künftig unbedingt diese Entscheidungsspiele ersparen. Das Trainer-Trio sprach sich einhellig dafür aus, dass der direkte Vergleich bei Punktgleichheit den Ausschlag gibt.

"Regel muss geändert werden"