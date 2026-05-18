Diese fünf Teams feierten gestern den Landesliga-Aufstieg!

Der TuS GW Pödinghausen ist Meister der Bezirksliga 1. – Foto: David Zimmer

Lange duellierten sich Pödinghausen und der BV Stift Quernheim an der Spitze der Bezirksliga 1. Die Mannschaft von Holm Windmann schüttelte den Verfolger ab, der zwischenzeitlich vorentscheidend mit zwei Niederlagen und einem Remis aus vier Spielen ins Straucheln geriet. Zwei Spieltage vor Schluss ist Pödinghausen mit sieben Punkten Vorsprung daher nicht mehr einzuholen. Stift Quernheim hat die Teilnahme an der Aufstiegsrunde derweil sicher.

Für den TuS GW Pödinghausen wird der 17. Mai in die Vereinsgeschichte eingehen, denn ab Sommer wird der Verein aus dem Süden der Stadt Enger im Kreis Herford erstmals in der Landesliga an den Start gehen. Den ersten Meisterschafts-Matchball nutzte GWP und feierte einen ungefährdeten 3:1-Erfolg beim VfL Mennighüffen (12.).

Der TuS GW Pödinghausen, bis 2019 noch B-Ligist, stieg 2023 in die Bezirksliga auf und holte auf Anhieb hinter dem SC Herford die Vizemeisterschaft. Im Vorjahr schloss GWP auf Platz 8 ab, nun feierte man den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Ab Sommer geht es dann in der Landesliga 1 an den Start. "Die Meisterschaft ist der verdiente Lohn. Wir haben in der Rückrunde nur ein Spiel verloren, das zeigt, wie stabil wir aufgetreten sind. Wir sind der verdiente Aufsteiger, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen", so Meistertrainer Windmann in der "Neuen Westfälischen" . Die Landesliga traue er dem Kader zu.

Bezirksliga 3: TBV Lemgo

Mitaufsteiger und neuer Ligarivale von GW Pödinghausen wird ab Sommer der TBV Lemgo. Die Elf von Meistertrainer Andreas Wiens verwandelte auch seinen ersten Matchball und schoss den Tabellenachten SV Dringenberg im eigenen Stadion mit 7:1 ab.

Der TBV spielt bislang ohnehin ein fast makelloses Kalenderjahr 2026 und ist in der Liga seit Oktober ungeschlagen. Seitdem mussten die Hansestädter nur zwei Remis und das Halbfinal-Aus im Lemgoer Kreispokal hinnehmen und bewiesen somit den längeren Atem im Titelrennen der Bezirksliga 3. Denn die Konkurrenz, bestehend aus Aufsteiger SG Belle/Cappel/Leopoldstal und Absteiger Spvg Brakel, patzte nach Jahreswechsel öfter, vor allem Brakel erlebte mit vier Niederlagen einen April zum Vergessen.

Der TBV Lemgo spielte zuletzt in der Saison 2009/10 in der Landesliga, stieg dort allerdings als Aufsteiger direkt sang- und klanglos ab. Seitdem stieg Lemgo zweimal in die Kreisliga A ab und ist seit 2020 ohne Unterbrechung in der Bezirksliga.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TBV Lemgo 1911 e.V. Fussball Abteilung (@tbvlemgofussball)

Bezirksliga 7: SVE Heessen

Es war lange ein spannendes Rennen an der Tabellenspitze der Bezirksliga 7, der am drittletzten Spieltag sein vorzeitiges Ende gefunden hat. Der SVE Heessen setzte sich im Topspiel gegen den TuS SG Oestinghausen vor über 600 Zuschauern dank des Treffers von Ismail Icen (51.) mit 1:0 durch und feiert im zweiten Anlauf den ersehnten Aufstieg in die Landesliga. Vor einem Jahr scheiterte der Club aus dem Hammer Norden nach der Vizemeisterschaft hinter dem VfL Kamen im Halbfinale der Aufstiegsspiele am SC Greven 09 (2:4).

Heessen hatte sich im Sommer einmal mehr mit hochkarätigen Neuzugängen mit Ober- und Westfalenliga-Erfahrung verstärkt, wie Tim Neumann, Justin Braun (beide Westfalia Rhynern) oder Muhammed Cakir (Holzwickeder SC). Es dauerte aber seine Zeit, bis sich die Heessener an der Spitze absetzen konnten. Vor allem der TuS Freckenhorst zeigte sich als hartnäckiger Konkurrent. Der verlor aber vor dem jüngsten Spieltag seine letzten beiden Partien, musste den SVE endgültig vorbeiziehen lassen und kämpft nun mit der punktgleichen Beckumer SpVg um die Vizemeisterschaft.

"Wir sind verdient Meister geworden und es ist super verdient, dass es heute schon passiert, weil wir eindeutig die bessere Mannschaft waren", war Meistercoach Kevin Schulzki nach Abpfiff im "Westfälischen Anzeiger" erleichtert. "Wir reißen jetzt das Vereinsheim ab. Wir haben ein paar Jungs, die da ganz gut vorweggehen – ich schließe mich dem an." Für die Hammer ist es die Rückkehr in die Landesliga nach genau 15 Jahren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SVE Heessen (@sve_22.26_heessen)

Bezirksliga 8: SG Massen

Bereits seit zwei Wochen steht die SG Massen aufgrund ihres immens besseren Torverhältnisses quasi als Meister der Bezirksliga 8 fest. Seit Sonntag, dem 17. Mai, ist die SG aber nun auch rechnerisch endgültig durch. Gegen den VfR Sölde (2:2) holten die Unnaer den benötigten Punkt um allen theoretischen Rechenspielen ein Ende zu setzen und die Meisterfeier an der Sonnenschule zu starten.

Damit krönt die SG die perfekte Woche. An Vatertag gelang der Mannschaft von Hamza Berro und Sascha "Sasa" Grastreit der Coup im Kreispokal, als man Westfalenligisten Holzwickeder SC im Elfmeterschießen in die Knie zwang und den Pokal in die Himmel strecken konnte. Drei Tage später ist nun auch das "Double" perfekt.

"Jetzt überwiegt der Stolz und die Freude über das Geleistete in diesem Jahr", sagt Massens Sportlicher Leiter Roman Spielfeld dem Portal "Sport Kreis Unna". "Pokalsieg und Aufstieg zusätzlich. Ich kann nur den Hut vor dieser Mannschaft ziehen mit welcher Konstanz und Klasse wir durch die Liga gegangen sind. Das nötigt mir Respekt ab. Das war so nicht absehbar, auch wenn wir viel Qualität in der Mannschaft haben. In zwei Wochen werden wir die Erfolge richtig feiern beim Heimspiel gegen Sharri. Da wollen wir versuchen das letzte Saisonspiel auf Samstag vorzuziehen. Jetzt werden wir nächste Woche auch noch ein bisschen am Kader arbeiten."