Diese fünf Spieler mauserten sich unter SEF-Trainer Stijepic zu heißen Startelf-Kandidaten

Florian Huber sammelt 2026 fleißig Scorerpunkte. – Foto: FuPa

Der 26-Jährige kam im Sommer aus Eitting. Zu Saisonbeginn spielte der Offensivmann aber kaum eine Rolle und wurde oft nur eingewechselt. Unter Stijepic blüht Huber dagegen regelrecht auf: Er hat in den fünf Spielen dreimal getroffen, stand viermal in der Anfangself und ist einer der Garanten dafür, dass die Domstädter nun sogar wieder vom Aufstiegsrelegationsrang träumen können.

Fünf Spieltage sind seit der Winterpause in der Bezirksliga Nord absolviert – und damit auch fünf Partien unter Neu-Trainer Mijo Stijepic bei den Fußballern des SE Freising . Die Bilanz ist beinahe überragend: Der SEF holte elf von 15 möglichen Zählern und ist aktuell eines der formstärksten Teams der Liga. Und: Im Kader der Lerchenfelder gab es in diesen fünf Spielen durchaus Profiteure des kleinen Neustarts. Das FT wirft vor dem Heimspiel gegen Fatih Ingolstadt (Samstag, 15 Uhr) einen Blick auf diese Startelf-Kandidaten.

Luca Stubenvoll

Auch Stubenvoll (19), einer der vielen jungen Fußballer im Team, ist einer der Stijepic-Profiteure. Er stand zuletzt – ein Novum in dieser Punktrunde – zweimal von Beginn an auf dem Platz und wurde davor dreimal eingewechselt. Stubenvoll wirft sich voll rein und ersetzt den verletzten Maximilian Rudzki im zentralen Mittelfeld mindestens ebenbürtig.

Osaro Aiteniora

In der Defensive kommt derweil Osaro Aiteniora, den beim SEF alle nur Alves nennen, immer besser in Fahrt. Der 32-Jährige war früher ein Vielspieler im Kader, gerade zu Beginn der Saison gab es aber offenbar keine Verwendung für den Routinier. Doch auch er spielt unter dem neuen Coach wieder eine wichtige Rolle: Er stabilisiert die Defensive zusehends, stand seit dem Wiederauftakt in allen Partien unter Stijepic in der Startelf und beackert die rechte Außenbahn wie zu besten Landesliga-Zeiten.

Iosif Racean

Ein weiterer Jungspund, auf den der neue Trainer setzt, ist Iosif Racean. Auch er stand heuer bisher in allen Partien in der Startelf, zuvor waren es insgesamt nur sechs Partien von Beginn an. Dabei hat der 20-Jährige Sommerneuzugang Maximilian Schaar auf der Außenbahn verdrängt, der dafür in der Innenverteidigung, ob neben Michael Schmid oder Florian Wagner, immer mehr aufblüht.

Jonathan Kleimann

Der Fünfte im Bunde ist Jonathan Kleimann. Auch er hat es vom Ersatzspieler zum Startelf-Abonnenten geschafft, stand in allen Partien unter dem neuen Coach auf dem Platz. Und der 19-Jährige – ein Eigengewächs des SEF – zahlte das Vertrauen mit zwei Assists zurück. Auch an ihm müssen die Mittelfeldkonkurrenten erst mal vorbeikommen.