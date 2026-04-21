Diese fünf Minuten könnten Blau-Weiss Meer den Aufstieg kosten Blau-Weiss Meer darf auf dem Relegationsplatz der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen weiter vom Aufstieg träumen. Droht den Westendern das bittere Déjà-vu aus der Vorsaison? von Linus Bien · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Muss BW Meer ein bitteres Déjà-vu ertragen? – Foto: Marco Cretti

Punktgleich mit Victoria Mennrath III auf Tabellenplatz zwei darf Blau-Weiss Meer auf Neue vom Sprung in die Kreisliga A träumen. Im vergangenen Jahr musste sich Blau-Weiss im Elfmeterschießen gegen TuS Liedberg geschlagen geben müssen und verpasste um Haaresbreite den Aufstieg. Cheftrainer Metin Saglamoglu spricht mit FuPa Niederrhein über die aktuelle Situation und welche fünf Minuten die Meisterschaft gekostet haben könnten.

Lange sah es so aus, als würde der DJK/VfL Giesenkirchen den Aufstieg in die A-Klassen dingfest machen: Mit fünf Niederlagen aus acht Rückrundenspielen hat sich das Blatt allerdings gewendet. Jetzt stehen Victoria Mennrath (1. Platz) und Blau-Weiss Meer (2. Platz) punktgleich an der Spitze der Kreisliga B. Saglamoglu hat definitiv nicht mit einem so enormen Leistungsabfall der Giesenkirchener gerechnet: „Giesenkirchen ist eine blutjunge Truppe, da ist es schwieriger so Rückschläge wieder gerade zu biegen.Ich weiß nicht, ob sie das Ruder nochmal rumreißen könnten – die Qualität haben sie sicherlich“, erklärt der 43-Jährige. Warum fünf Minuten den Titel kosten könnten Im Juni letzten Jahres hat Blau-Weiss Meer im Relegationsdrama gegen den TuS Liedberg im Elfmeterschießen den Kürzeren gezogen. Stand jetzt wäre der diesjährige Relegationsgegner aus der Parallelgruppe der BWC Viersen. Saglamoglu rechnet seiner Truppe dabei durchaus die A-Ligareife an: „Wir haben eine hervorragende Mannschaft, die eine sehr gute Einheit ist. In dieser Saison hatten wir auch viele Ausfälle, die wir untereinander kompensieren konnten. Wir sind gut gestimmt und alles ist möglich.“ Ein ganz bitteres Déjà-vu aus der Vorsaison wird Meer mit Sicherheit verhindern wollen.

Das direkte Duell zwischen Mennrath – die punktgleich, aber mit einem Spiel weniger an der Tabellenspitze stehen – und BW Meer hätte kaum spektakulärer sein können. Beim elf-Tore-Spektakel an der Mennrather Sportanlage sah es in Minute 80 noch so aus, als würden die Gäste als Sieger vom Platz gehen, doch Simon Durst hatte andere Pläne: In der 88. Spielminute glich er die Partie aus und erzielte in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer und ließ Meer mit der Kinnlade auf Kniehöhe zurück. Eine bittere Niederlage, mit dem der Meer-Coach noch immer ein wenig zu hadern hat: „Das war ein sehr wildes Spiel, für den neutralen Zuschauer sicher sehr anschaulich. Für uns als Trainer, war das Spiel sicherlich nicht gut für den Bluthochdruck.“ Selbst verteidigen können die Blau-Weissen jetzt nur noch den zweiten Platz und müssen auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen: „Wir haben den direkten Aufstieg nicht in der eigenen Hand, wir müssen also gucken, was die Konkurrenz macht. Wir würden uns am Ende schon gerne belohnen, denn die Mannschaft hat es in jedem Fall verdient“, erzählt Saglamoglu.