Diese fünf Bezirksliga-Meister stehen in Württemberg schon fest

Die Saison 2025/26 ist in ihren letzten Zügen, daher wirft FuPa auf alle bereits feststehenden Bezirksliga-Meister in Württemberg.
Dettingen/Glems und Pfullingen II duellieren sich noch um die Meisterschaft.
Top 5
1. SGM Dettingen/Glems 28 20-3-5 65:36 63
2. VfL Pfullingen II 28 17-7-4 82:50 58
3. TSV Hirschau 28 17-2-9 73:56 53
4. TSV Sickenhausen (Auf) 28 13-6-9 61:48 45
5. SV 03 Tübingen 28 13-5-10 74:59 44
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Der TSV Eschach steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. TSV Eschach 31 22-3-6 78:28 69
2. SV Oberzell (Ab) 31 19-5-7 59:35 62
3. VfL Brochenzell 30 15-5-10 45:42 50
4. SV Baindt 30 14-7-9 63:52 49
5. SGM Unterzeil/Seibranz 30 14-6-10 50:44 48
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Türkgücü Ulm steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. SC Türkgücü Ulm (Ab) 28 19-6-3 85:36 63
2. SG Öpfingen 28 17-4-7 77:39 55
3. SGM Aufheim Holzschwang 28 16-6-6 71:33 54
4. SV Westerheim 28 13-9-6 66:31 48
5. SV Eggingen 28 14-5-9 63:42 47
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Germania Bietigheim steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. SV Germania Bietigheim 28 20-5-3 93:27 65
2. Spvgg Besigheim 28 15-7-6 76:41 52
3. TV Aldingen 28 16-3-9 66:48 51
4. FC Marbach 29 15-4-10 71:51 49
5. TSV Münchingen (Auf) 28 14-5-9 78:55 47
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Die ersten drei Teams duellieren sich noch um die Meisterschaft.
Top 5
1. FSV Schwaigern 28 18-7-3 92:32 61
2. FC Union Heilbronn 28 19-4-5 81:27 61
3. Aramäer Heilbronn 28 17-8-3 72:23 59
4. Sportfreunde Lauffen 28 15-8-5 55:31 53
5. TG Böckingen 28 14-8-6 73:38 50
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Heiningen und Ebersbach bleiben im Zweikampf um die Spitze.
Top 5
1. 1. FC Heiningen 28 22-4-2 120:27 70
2. SV Ebersbach/Fils 28 22-3-3 78:32 69
3. 1. FC Donzdorf 27 16-4-7 71:34 52
4. TSV RSK Esslingen (Auf) 28 16-4-8 86:62 52
5. TSV Weilheim/Teck (Auf) 28 15-3-10 55:49 48
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Sulz steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. VfR Sulz 28 17-8-3 79:46 59
2. Sportfreunde Gechingen 28 15-7-6 75:39 52
3. SV Eutingen 28 15-4-9 60:48 49
4. 1. FC Altburg 28 13-9-6 49:37 48
5. SV Wittendorf (Ab) 28 14-4-10 64:55 46
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Der FC Mengen steht bereits als Meister fest.
Top 5
1. FC Mengen (Ab) 32 25-7-0 89:20 82
2. SGM Ummendorf/Fischbach 32 21-7-4 86:34 70
3. SG Ringschnait / Mittelbuch 32 19-7-6 83:42 64
4. SV Sulmetingen 32 17-6-9 55:34 57
5. SF Hundersingen 32 17-6-9 64:50 57
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Dorfmerkingen II und Bettringen können noch Meister werden.
Top 5
1. Sportfreunde Dorfmerkingen II 28 20-4-4 59:37 64
2. SG Bettringen (Ab) 29 19-6-4 61:34 63
3. FV 08 Unterkochen 28 17-4-7 60:32 55
4. DJK Schwabsberg-Buch 28 15-5-8 65:43 50
5. TSG Nattheim 28 14-5-9 53:30 47
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Gaildorf und Allmersbach duellieren sich noch um die Meisterschaft.
Top 5
1. TSV Gaildorf 28 23-2-3 96:36 71
2. SV Allmersbach 28 23-1-4 83:32 70
3. SG Oppenweiler-Strümpfelbach 28 14-8-6 80:59 50
4. TSV Schornbach 28 15-4-9 68:54 49
5. SV Unterweissach (Auf) 28 14-5-9 61:40 47
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Deißlingen/Lauffen benötigt noch ein Sieg zur Meisterschaft.
Top 5
1. SGM Deißlingen/Lauffen 32 26-5-1 114:31 83
2. TSV Straßberg 1903 (Ab) 32 24-6-2 82:29 78
3. Spvgg 06 Trossingen 32 19-3-10 78:52 60
4. SGM SV Gruol / SV Erlaheim 32 17-6-9 76:46 57
5. SV Dotternhausen 32 16-6-10 84:53 54
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Botnang, Deckenpfronn und Büsnau sind noch im Rennen um die Meisterschaft.
Top 5
1. ASV Botnang (Auf) 28 17-5-6 78:50 56
2. SV Deckenpfronn 27 17-4-6 64:40 55
3. TSV Jahn Büsnau (Auf) 28 16-5-7 83:58 53
4. SV Vaihingen 28 14-6-8 84:61 48
5. TV Darmsheim (Ab) 28 14-5-9 73:60 47
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