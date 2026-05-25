Diese fünf Bezirksliga-Meister stehen in Württemberg schon fest

von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Saison 2025/26 ist in ihren letzten Zügen, daher wirft FuPa auf alle bereits feststehenden Bezirksliga-Meister in Württemberg.

Dettingen/Glems und Pfullingen II duellieren sich noch um die Meisterschaft.

Bezirksliga Bodensee

Der TSV Eschach steht bereits als Meister fest.

Top 5

1. TSV Eschach 31 22-3-6 78:28 69

2. SV Oberzell (Ab) 31 19-5-7 59:35 62

3. VfL Brochenzell 30 15-5-10 45:42 50

4. SV Baindt 30 14-7-9 63:52 49

5. SGM Unterzeil/Seibranz 30 14-6-10 50:44 48

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Bezirksliga Donau/Iller

Türkgücü Ulm steht bereits als Meister fest.

Top 5

1. SC Türkgücü Ulm (Ab) 28 19-6-3 85:36 63

2. SG Öpfingen 28 17-4-7 77:39 55

3. SGM Aufheim Holzschwang 28 16-6-6 71:33 54

4. SV Westerheim 28 13-9-6 66:31 48

5. SV Eggingen 28 14-5-9 63:42 47

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Bezirksliga Enz/Murr

Germania Bietigheim steht bereits als Meister fest.

Top 5

1. SV Germania Bietigheim 28 20-5-3 93:27 65

2. Spvgg Besigheim 28 15-7-6 76:41 52

3. TV Aldingen 28 16-3-9 66:48 51

4. FC Marbach 29 15-4-10 71:51 49

5. TSV Münchingen (Auf) 28 14-5-9 78:55 47

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Bezirksliga Franken

Die ersten drei Teams duellieren sich noch um die Meisterschaft.

Top 5

1. FSV Schwaigern 28 18-7-3 92:32 61

2. FC Union Heilbronn 28 19-4-5 81:27 61

3. Aramäer Heilbronn 28 17-8-3 72:23 59

4. Sportfreunde Lauffen 28 15-8-5 55:31 53

5. TG Böckingen 28 14-8-6 73:38 50

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Bezirksliga Neckar/Fils

Heiningen und Ebersbach bleiben im Zweikampf um die Spitze.

Top 5

1. 1. FC Heiningen 28 22-4-2 120:27 70

2. SV Ebersbach/Fils 28 22-3-3 78:32 69

3. 1. FC Donzdorf 27 16-4-7 71:34 52

4. TSV RSK Esslingen (Auf) 28 16-4-8 86:62 52

5. TSV Weilheim/Teck (Auf) 28 15-3-10 55:49 48

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Bezirksliga Nordschwarzwald

Sulz steht bereits als Meister fest.

Top 5

1. VfR Sulz 28 17-8-3 79:46 59

2. Sportfreunde Gechingen 28 15-7-6 75:39 52

3. SV Eutingen 28 15-4-9 60:48 49

4. 1. FC Altburg 28 13-9-6 49:37 48

5. SV Wittendorf (Ab) 28 14-4-10 64:55 46

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Bezirksliga Oberschwaben

Der FC Mengen steht bereits als Meister fest.

Top 5

1. FC Mengen (Ab) 32 25-7-0 89:20 82

2. SGM Ummendorf/Fischbach 32 21-7-4 86:34 70

3. SG Ringschnait / Mittelbuch 32 19-7-6 83:42 64

4. SV Sulmetingen 32 17-6-9 55:34 57

5. SF Hundersingen 32 17-6-9 64:50 57

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Bezirksliga Ostwürttemberg

Dorfmerkingen II und Bettringen können noch Meister werden.

Top 5

1. Sportfreunde Dorfmerkingen II 28 20-4-4 59:37 64

2. SG Bettringen (Ab) 29 19-6-4 61:34 63

3. FV 08 Unterkochen 28 17-4-7 60:32 55

4. DJK Schwabsberg-Buch 28 15-5-8 65:43 50

5. TSG Nattheim 28 14-5-9 53:30 47

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Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Gaildorf und Allmersbach duellieren sich noch um die Meisterschaft.

Top 5

1. TSV Gaildorf 28 23-2-3 96:36 71

2. SV Allmersbach 28 23-1-4 83:32 70

3. SG Oppenweiler-Strümpfelbach 28 14-8-6 80:59 50

4. TSV Schornbach 28 15-4-9 68:54 49

5. SV Unterweissach (Auf) 28 14-5-9 61:40 47

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Deißlingen/Lauffen benötigt noch ein Sieg zur Meisterschaft.

Top 5

1. SGM Deißlingen/Lauffen 32 26-5-1 114:31 83

2. TSV Straßberg 1903 (Ab) 32 24-6-2 82:29 78

3. Spvgg 06 Trossingen 32 19-3-10 78:52 60

4. SGM SV Gruol / SV Erlaheim 32 17-6-9 76:46 57

5. SV Dotternhausen 32 16-6-10 84:53 54

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Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Botnang, Deckenpfronn und Büsnau sind noch im Rennen um die Meisterschaft.

Top 5

1. ASV Botnang (Auf) 28 17-5-6 78:50 56

2. SV Deckenpfronn 27 17-4-6 64:40 55

3. TSV Jahn Büsnau (Auf) 28 16-5-7 83:58 53

4. SV Vaihingen 28 14-6-8 84:61 48

5. TV Darmsheim (Ab) 28 14-5-9 73:60 47

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