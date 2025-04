Diese Freundschaft von KFC-Trainer René Lewejohann ruht für 90 Minuten

In der Saison 2004/2005 hatten die beiden Regionalliga-Trainer damals für den Verein aus dem Münsterland die Fußballschuhe geschnürt. Lewejohann war damals ein aufstrebendes, 20-jähriges Sturm-Talent, Jens Langeneke mit 28 Jahren bereits ein gestandener Zweitliga-Profi. Auf das Spiel angesprochen, kann sich „Lewe“ noch ganz genau erinnern: „Da haben wir den Klassenerhalt geschafft. Mikolajczak, direkt reingedrehte Ecke“, sagt er. „Da habe ich noch ein schönes Bild von zuhause und das Trikot von Lukas Podolski.“ Der Weltmeister von 2014 hatte damals unter Huub Stevens mit den Geißböcken ein Jahr in der zweiten Liga gespielt. „Ich hatte damals großes Verletzungspech und bin mit einem Mittelfußbruch lange ausgefallen. Das war mein erstes Spiel wieder und nach zehn Minuten hat mir Andrew Sinkala wieder einen mitgegeben und ich bin wieder ausgefallen.“

Eingewechselt wurde Lewejohann damals für Daniel Thioune, heute Trainer der Profis von Fortuna Düsseldorf. „Der Kontakt zu Jens und Danny ist nach wie vor gegeben. Man erinnert sich gerne an die alten Zeiten zurück“, sagt Lewejohann, fügt aber auch an: „Am Samstag ruht das dann für 90 Minuten. Da bin ich Angestellter des KFC Uerdingen, lebe das Ding mit Leib und Seele und will unsere Ziele erreichen.“

Vorzeichen sind schwierig

Eben der Klassenerhalt. Ein durchaus schwieriges Unterfangen, weil die Krefelder derzeit sechs Punkte hinter Schalke II auf Rang 15 und sieben Punkte hinter Eintracht Hohkeppel auf Rang 14 liegen. Welche Position für den Klassenerhalt reicht, entscheidet sich spätestens am letzten Spieltag der 3. Liga. Sollte kein NRW-Team aus dieser Spielklasse runter müssen, reicht Platz 15 für den Klassenerhalt in der Regionalliga. Und genau dieses Szenario ist derzeit realistisch.

Die U23 von Fortuna könnte sich also mit einem Sieg gegen den KFC Uerdingen endgültig verabschieden. Zumal sich eigentlich beide Teams mit je 28 Punkten auf Augenhöhe befinden würden, wenn da nicht der Punktabzug für das Insolvenzverfahren und der Formfehler aus dem WSV-Spiel wären.

Lewejohann erwartet erneut eine „technisch und taktisch gut ausgebildete Mannschaft“. Eben wie zuletzt. Den 3:1-Sieg der Flingerner gegen Paderborn hat er gesehen: „Fortuna hat sich von den Chancen von Paderborn nicht beeindrucken lassen, ist bei sich geblieben und dann auch der verdiente Sieger gewesen“, analysiert der 40-Jährige. „Ich weiß, dass sie auf keinen Fall zu unterschätzen sind. Wir versuchen, mit Lösungen zu arbeiten, um das Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Lösungen braucht es vor allem auf zwei Außenpositionen. Schließlich fällt Außenverteidiger Angelo Langer mit seiner Gelbsperre aus. Zudem muss Jeff-Denis Fehr wegen seiner Probleme am Oberschenkel weiter passen. „Wir sind aber optimistisch, dass er gegen Wuppertal wieder auf dem Platz stehen kann“, berichtet „Lewe“.