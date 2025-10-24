Diese Frauen-Teams in Oberbayern sind noch ungeschlagen

Welche Mannschaft hat das Kunststück vollbracht und ist bislang noch ungeschlagen geblieben? Unter anderem der FC Bayern und 1860 München.

Die Tage werden kürzer, doch das hält den oberbayerischen Fußball nicht auf. Alle Ligen laufen auf Hochtouren und die Mannschaften sind mitten im Spielbetrieb. FuPa Oberbayern hat für euch genauer hingeschaut: Welche oberbayerischen Frauen-Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen? (Stand: 24. Oktober, 12 Uhr)

Kreisklasse 01 – Sechzig ist Tabellenführer: Der TSV 1860 München II zeigt, dass er es auch mit einer U23 kann. Die Löwen führen die Tabelle an, doch andere Teams sind in Lauerstellung.

Kreisklasse 02 – BCF schenkt Spiel her: Keine Niederlage hinnehmen musste bislang die (SG) FT J. Landsberg/SV Erpfting/SV Igling. Sie profitierte zudem von einem Nicht-Antritt des BCF Wolfratshausen II.

Kreisklasse 03 Inn/Salzach – Peterskirchen will hoch hinaus: Fünf Siege und eine makellose Bilanz. Der TSV Peterskirchen zeigt, dass er in die Kreisliga will.

Kreisklasse 05 Donau/Isar – Makelloser Reservist: Die Reserve des FC Langengeisling hat alle vier Spiele gewonnen. Starker Saisonstart!

Kreisligen: Enger Kampf um den Aufstieg

Kreisliga 01 München – BZL fest im Blick: Auch die erste Mannschaft des TSV 1860 München musste noch keine Niederlage einstecken. Nicht ein Gegentor hat die Elf kassiert. Das Ziel Aufstieg kann in dieser Saison verwirklicht werden.

Kreisliga 02 Zugspitze – Zweier-Duell: Der SC Pöcking und der FC Real Kreuth duellieren sich um den Aufstieg in die Bezirksliga. Beide sind noch ohne Niederlage.

Kreisliga 03 Inn/Salzach – Tabellendritter besser als die Top 2: Zwar „nur“ Tabellendritter, aber dafür noch ungeschlagen ist der TSV Altenmarkt/Alz.

Kreisliga 04 Donau/Isar – Geroldshausen ohne Punktverlust: Der SV Geroldshausen holte aus sechs Spielen 18 Punkte und steht verdient auf Platz 1.

Bezirksligen: Drei Teams in BZL 01 ungeschlagen

Bezirksliga 01 – Spielgemeinschaften zeigen Erfolg: Gleich drei Teams sind noch ungeschlagen. Die (SG) TSV Aßling/TSV Grafing I kommt in dieser Saison so richtig ins Rollen. Der FC Sportfreunde Schwaig folgt auf Platz drei der Tabelle. Remis-König ist hingegen die (SG) TSV Babensham/TSV Eiselfing, die sich in fünf Spielen viermal unentschieden trennte.

Bezirksliga 02 – Noch zu stoppen?: Für den FC Gerolfing läuft es in dieser Saison. Fünf Spiele und die Tabellenführung stehen zu Buche.

Bezirksoberliga: Privates Duell zwischen Markt Schwaben und Turnerbund

Am Ende wird einer aufsteigen und einer das Nachsehen haben. In der Bezirksoberliga Oberbayern duellieren sich der FC Markt Schwaben und der TSV Turnerbund München rund um Torjägerin Sheeva Seyfi um den Aufstieg in die Landesliga. Beide Teams sind ungeschlagen, Turnerbund musste allerdings ein Remis gegen den TSV Eching hinnehmen.

Landesliga: Aufsteiger ist ungeschlagener Remis-König

Der SV RW Überacker ist tatsächlich die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Landesliga Süd. Allerdings ebenso ein Remis-König. Viermal holte man einen Punkt, dreimal den Sieg. Für den Aufsteiger läuft es in der neuen Landesliga-Zeit dennoch richtig gut. Das Team von Trainer Andreas Fasching steht auf dem dritten Platz.

Bundesliga: Ganz oben thront der FC Bayern

In der Bundesliga ist der FC Bayern München noch ungeschlagen. Das ist keine Überraschung, doch Verfolger VfL Wolfsburg ist der Elf in dieser Saison wieder dicht auf den Fersen.

Info: Fehler gefunden? Dann schreibe uns auf Instagram.