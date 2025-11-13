Diese Fortuna-Talente sollen zeitnah einen Profivertrag unterschreiben

Egouli ist allerdings nicht das einzige Talent, das die Düsseldorfer zeitnah zum Profi befördern werden: Auch U19-Offensivakteur Anas Slimani wird nach Informationen unserer Redaktion ein entsprechendes Arbeitspapier unterzeichnen. Das Eigengewächs absolvierte in dieser Saison bislang acht Pflichtspiele für die A-Junioren (sieben in der Liga, eines im DFB-Pokal), erzielte dabei drei Tore und kam außerdem auf zwei Kurzeinsätze für die U23 in der Regionalliga.

Während Egouli zu einem immer festeren und bald auch offiziellen Bestandteil des Zweitliga-Teams wird, steckt hinter der Slimani-Beförderung ein perspektivischer Gedanke. Der 18-Jährige, der sich aktuell in seinem letzten U19-Jahr befindet, wird in der kommenden Saison vermutlich erst einmal den Zwischenschritt über die Regionalliga-Mannschaft gehen. Dennoch bleibt Fortuna trotz der aktuellen Krise ihrer Linie treu, eigenen Talenten ernsthafte Chancen zu geben.