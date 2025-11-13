Diese Fortuna-Talente sollen zeitnah einen Profivertrag unterschreiben

Der Aufstieg von Elias Egouli begann vor ein paar Monaten in Oberösterreich. Eigentlich war der 2,04 Meter große U23-Innenverteidiger in erster Linie mit ins Sommertrainingslager von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gereist, um die erforderliche Mannstärke zu garantieren. Doch es dauerte nicht lange, und der gebürtige Kölner avancierte zum großen Gewinner des Bad-Leonfelden-Aufenthalts. Vor allem im Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten Blau-Weiß Linz (1:3) hinterließ Egouli einen hervorragenden Eindruck. „Er war hinten sehr stabil, sehr abgezockt in den wichtigen Momenten“, lobte Ex-Trainer Daniel Thioune seinerzeit.
Und Thioune war es auch, der dem 23-Jährigen wenig später nicht nur zum Zweitliga-Debüt verhalf, sondern ihn beim 2:1-Sieg gegen den SC Paderborn sogar in die Startelf beorderte. Seitdem kamen noch drei weitere Einsätze hinzu; Markus Anfang benötigte Egouli in den vergangenen beiden Wochen allerdings nicht als Verteidiger, sondern als groß gewachsenen Stürmer. Auch in dieser ungewohnten Rolle überzeugte das Talent aber, sorgte beim 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern für viel Wirbel und hätte beim 0:1 gegen Holstein Kiel beinahe sogar einen Elfmeter herausgeholt.
Kein Wunder, dass Fortuna den im Sommer auslaufenden U23-Kontrakt des Innenverteidigers verlängern möchte – aber nicht für die Regionalliga. Nach Informationen unserer Redaktion steht Egouli kurz davor, einen Profivertrag zu unterschreiben. Über entsprechende Pläne hatte die „Bild“ bereits vor mehreren Wochen berichtet, doch nun befinden sich die Gespräche auf der Zielgerade. „Ich bin megazufrieden hier. Den Rest gehe ich entspannt an“, hatte der 23-Jährige kurz nach seinem Debüt gegen Paderborn gesagt.
Egouli ist allerdings nicht das einzige Talent, das die Düsseldorfer zeitnah zum Profi befördern werden: Auch U19-Offensivakteur Anas Slimani wird nach Informationen unserer Redaktion ein entsprechendes Arbeitspapier unterzeichnen. Das Eigengewächs absolvierte in dieser Saison bislang acht Pflichtspiele für die A-Junioren (sieben in der Liga, eines im DFB-Pokal), erzielte dabei drei Tore und kam außerdem auf zwei Kurzeinsätze für die U23 in der Regionalliga.
Während Egouli zu einem immer festeren und bald auch offiziellen Bestandteil des Zweitliga-Teams wird, steckt hinter der Slimani-Beförderung ein perspektivischer Gedanke. Der 18-Jährige, der sich aktuell in seinem letzten U19-Jahr befindet, wird in der kommenden Saison vermutlich erst einmal den Zwischenschritt über die Regionalliga-Mannschaft gehen. Dennoch bleibt Fortuna trotz der aktuellen Krise ihrer Linie treu, eigenen Talenten ernsthafte Chancen zu geben.