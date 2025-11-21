„Diese Fehler gilt es abzustellen“, Thiede zu Gast beim VfL Salder

Der 16. Spieltag führt den VfL Salder und den FC Viktoria Thiede zu einem Duell zweier Teams, die nur drei Punkte voneinander trennen. Thiede steht als Aufsteiger mit 23 Punkten auf Rang sieben, Salder folgt mit 20 Zählern dahinter auf Platz elf. Das Hinspiel gewann Thiede am 9. August mit 2:0.

Thiede-Trainer Yüksel Altinkaya ordnet die Lage nach der jüngsten 2:3-Niederlage gegen Union Salzgitter ein. „Wir haben das Spiel gegen Union mittlerweile verdaut. Es war eine sehr unglückliche Niederlage.“ Die Analyse sei eindeutig ausgefallen. „Wir hätten das Spiel niemals verlieren dürfen. Wir hatten unzählige Torchancen, die wir nicht genutzt haben.“

Die Konsequenz war eine intensive Trainingswoche, in der die Mannschaft an der Effizienz gearbeitet hat. „Wir haben daran gearbeitet, wie die Jungs die Chancen ausspielen. Unsere Spielanlage ist gut, das machen sie wunderbar.“ Doch Altinkaya benennt auch ein wiederkehrendes Problem. „Es sind immer diese individuellen Fehler, die vom Gegner gar nicht erzwungen werden. Die müssen wir abstellen.“

Mit Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel hebt er die Besonderheiten hervor. „Es ist ein enger Platz in Salder, auch wieder Kunstrasen. Da fühlt sich der Gegner heimischer als wir.“ Trotzdem bleibt der Anspruch klar. „Wir werden versuchen, unser hohes Tempo zu spielen, Dinge spielerisch zu lösen und unsere Torchancen zu nutzen.“

Altinkaya warnt erneut vor den Details. „Es ist immer tagesformabhängig. Und es sind diese Kleinigkeiten, die uns den Sieg gekostet haben.“ Für das Spiel am Sonntag lautet seine zentrale Botschaft: „Wenn wir diese Fehler gegen Salder machen, holen wir keine Punkte. Diese Fehler gilt es abzustellen.“

Gelingt dies, ist der Trainer optimistisch. „Dann ist sicherlich ein Punktgewinn in Salder drin.“

Beide Mannschaften gehen mit klaren Vorstellungen und unterschiedlichen Sorgen in das Aufeinandertreffen. Es dürfte ein enges Spiel werden, in dem die Tagesform und jene viel zitierten Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden. Salder verlor das Hinspiel und dürfte entsprechend motiviert sein, die Bilanz geradezurücken.