Diese Ex-Profis von Bayer Leverkusen feiern mit dem SV Rindern

Das 100‑jährige Vereinsjubiläum des SV Rindern wird in diesem Jahr groß gefeiert – und an diesem Wochenende steht der absolute Höhepunkt bevor. Für fast jeden Monat haben die Verantwortlichen ein eigenes Highlight geplant, doch jetzt zündet der Verein die nächste Stufe: Am Samstag trifft die Traditionself von Bayer Leverkusen auf die All Stars des SV Rindern. Mehrere ehemalige Bundesliga‑Profis werden an der Wasserburgallee erwartet.
Die Vorbereitungen laufen reibungslos. „Das Orgateam besteht aus allen Abteilungen. Wir haben hier sehr aktive Leute im Team“, sagte Vorstandsmitglied Markus Kock am Freitagmittag. Er ist optimistisch, dass alles perfekt ineinandergreift.
Der Startschuss fällt an diesem Freitagabend um 19 Uhr mit dem Festkommers im großen Festzelt auf der Platzanlage. Dabei werden langjährige und besonders treue Mitglieder geehrt, was ein emotionaler Auftakt für das vollgepackte Jubiläumswochenende ist.
Am Samstag steht der Fußball im Mittelpunkt. Gegen 15 Uhr beginnt das Freundschaftsspiel zwischen den Rinderner All Stars und der Traditionsmannschaft von Bayer Leverkusen. Hunderte Karten sind bereits verkauft. Tickets gibt es am Samstag auch noch an der Tageskasse für zehn Euro, ermäßigt für sechs Euro. Einlass ist um 13 Uhr.
Wer also einmal Legenden wie Ulf Kirsten, Stefan Kießling oder Falko Götz live erleben möchte, sollte sich am Samstag auf den Weg zur Wasserburgallee machen. Moderiert wird das Duell von Tobias Budde, der in Kleve als Karnevalsprinz und Journalist bekannt ist.
Die Rinderner All Stars setzen sich – wie der Name verspricht – aus früheren Fußballern zusammen, die in ihrer aktiven Zeit sportliche Spuren in Rindern hinterlassen haben. Nach dem Abpfiff geht es im Festzelt mit einer großen Party und DJ weiter.
Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einer Wort-Gottes-Feier für Familien unter dem Leitmotiv „zurück & vor“. Ab 15 Uhr folgt der zweite große Programmpunkt: eine Fußball‑Talkrunde unter dem Titel „Ungewöhnliche Fußballspiele“ mit Buchautor Jörg Heinisch. „Er wird auch eine Geschichte zum ersten deutschen WM‑Gegner Curaçao mitbringen“, sagt Markus Kock.
Das erste WM‑Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag um 19 Uhr in Houston gegen Curaçao wird ebenfalls live auf einer Leinwand übertragen. Beim gemeinsamen Public Viewing klingt der Sonntagabend – und damit das Jubiläumswochenende – sportlich und gesellig aus.
Markus Kock und das gesamte Orgateam sind überzeugt, dass alle Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten kommen und ein unvergessliches Wochenende erleben werden.
Weitere Informationen zum Verein und zum Jubiläumsjahr finden Interessierte auf der Vereinsseite.