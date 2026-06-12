Diese Ex-Profis von Bayer Leverkusen feiern mit dem SV Rindern Der SV Rindern feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Highlight: Am Samstag kommt die Traditionself von Bayer Leverkusen und kickt gegen die Rinderner All Stars. Mehrere ehemalige Bundesliga-Profis sind am Start. Am Wochenende steht aber noch viel mehr auf dem Programm. von RP / Christian Cadel · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Die Allstars von Bayer Leverkusen reisen nach Rindern – Foto: Bayer Leverkusen

Das 100‑jährige Vereinsjubiläum des SV Rindern wird in diesem Jahr groß gefeiert – und an diesem Wochenende steht der absolute Höhepunkt bevor. Für fast jeden Monat haben die Verantwortlichen ein eigenes Highlight geplant, doch jetzt zündet der Verein die nächste Stufe: Am Samstag trifft die Traditionself von Bayer Leverkusen auf die All Stars des SV Rindern. Mehrere ehemalige Bundesliga‑Profis werden an der Wasserburgallee erwartet.

Die Vorbereitungen laufen reibungslos. „Das Orgateam besteht aus allen Abteilungen. Wir haben hier sehr aktive Leute im Team“, sagte Vorstandsmitglied Markus Kock am Freitagmittag. Er ist optimistisch, dass alles perfekt ineinandergreift. Festkommers zum Auftakt: SV Rindern ehrt seine treuesten Mitglieder Der Startschuss fällt an diesem Freitagabend um 19 Uhr mit dem Festkommers im großen Festzelt auf der Platzanlage. Dabei werden langjährige und besonders treue Mitglieder geehrt, was ein emotionaler Auftakt für das vollgepackte Jubiläumswochenende ist.

Leverkusen-Legenden gegen Rinderner All Stars: Tickets noch erhältlich Am Samstag steht der Fußball im Mittelpunkt. Gegen 15 Uhr beginnt das Freundschaftsspiel zwischen den Rinderner All Stars und der Traditionsmannschaft von Bayer Leverkusen. Hunderte Karten sind bereits verkauft. Tickets gibt es am Samstag auch noch an der Tageskasse für zehn Euro, ermäßigt für sechs Euro. Einlass ist um 13 Uhr. Wer also einmal Legenden wie Ulf Kirsten, Stefan Kießling oder Falko Götz live erleben möchte, sollte sich am Samstag auf den Weg zur Wasserburgallee machen. Moderiert wird das Duell von Tobias Budde, der in Kleve als Karnevalsprinz und Journalist bekannt ist.