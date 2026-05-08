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Ligavorschau
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Diese Entscheidungen können in A- und B-Liga jetzt fallen
Teaser KLA & KLB WETZLAR: +++ Der Kampf um Auf- und Abstieg spitzt sich für die Fußballer in beiden Wetzlarer Ligen zu. Unsere Übersicht zeigt, auf welchen Plätzen es am Wochenende besonders knistert +++
Wetzlar. Bei so manchem Fußballer aus der Wetzlarer A- und B-Liga dürfte es mit Blick auf das Wochenende noch ein wenig mehr kribbeln als sonst. Denn es ist an der Zeit, Fakten zu schaffen – oben wie unten in der Tabelle. Folgende Entscheidungen können im Auf- und Abstiegskampf fallen: