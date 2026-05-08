Diese Entscheidungen können in A- und B-Liga jetzt fallen Teaser KLA & KLB WETZLAR: +++ Der Kampf um Auf- und Abstieg spitzt sich für die Fußballer in beiden Wetzlarer Ligen zu. Unsere Übersicht zeigt, auf welchen Plätzen es am Wochenende besonders knistert +++ von Redaktion · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser

Machen Tim Hofmann (am Ball) und die SG Biskirchen/Ulmtal den Durchmarsch von der Fußball-C- in die A-Liga Wetzlar perfekt? Ein Heimsieg gegen die SG Ehringshausen/Dillheim II würde alle Zweifel beseitigen. (Archivbild) © Jenniver Röczey

Wetzlar. Bei so manchem Fußballer aus der Wetzlarer A- und B-Liga dürfte es mit Blick auf das Wochenende noch ein wenig mehr kribbeln als sonst. Denn es ist an der Zeit, Fakten zu schaffen – oben wie unten in der Tabelle. Folgende Entscheidungen können im Auf- und Abstiegskampf fallen: