Diese Entscheidungen fallen in den Landesligen Südwest und Südost

Auf den Fußballplätzen Bayerns beginnt das große Rechnen. Am Samstag steht in den höheren Amateurklassen der letzte Spieltag an. Im Rennen um den Auf- und Abstieg fällt dabei noch die ein oder andere Entscheidung. So auch in den Landesliga-Staffeln Südwest und Südost. Eine Übersicht.