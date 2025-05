Diese Entscheidungen fallen im Bezirksliga-Abstiegskampf am Samstag

Im Sommer feierte die SpVgg Altenerding als Meister der Kreisliga Donau/Isar 2 den Aufstieg in die Bezirksliga. Nun droht die Abstiegsrelegation. (Archivfoto) – Foto: SpVgg Altenerding

In den Bezirksligen stehen die Entscheidungen im Kampf um den Klassenerhalt bevor. In der Ost- und Nordstaffel müssen noch einige Mannschaften zittern. Das Restprogramm.

München – Am letzten Spieltag wird es für viele Teams ernst. Während in der Bezirksliga Nord der direkte Absteiger und die Releganten noch nicht feststehen, zeigt sich in der Bezirksliga Ost ein ganz anderes Bild: Der direkte Absteiger ist bereits bekannt, davor kämpfen sechs Mannschaften um vier verbleibende Plätze zum direkten Klassenerhalt. In der Bezirksliga Süd ist in Sachen Abstieg und Relegation die Messe schon gelesen. Bezirksliga Nord: Für Gerolfing, Feldmoching und Srbija München geht es um den direkten Abstieg

Der VfB Eichstätt II muss sich mit der Abstiegs-Relegation abfinden und nachsitzen. Im Fernduell zwischen Attaching und Rohrbach geht es um den direkten Klassenerhalt, zwischen Gerolfing, Feldmoching und Srbija um die rote Laterne.

Platz 11: TSV Rohrbach – 34 Punkte (Tordifferenz -14) Die Mannschaft von Spielertrainer Philipp Federl steht noch auf einem direkten Nicht-Abstiegsplatz und hat den Klassenerhalt in eigener Hand. Dafür muss beim SV Waldeck Obermenzing (Platz 8) am kommenden Samstag ein Sieg her. Selbst ein Remis oder eine Niederlage könnten reichen, je nachdem was Attaching macht. Platz 12: BC Attaching – 32 Punkte (Tordifferenz -12)

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr BC Attaching Attaching FC Gerolfing Gerolfing 14:00 PUSH

Platz 14: FC Gerolfing – 22 Punkte (Tordifferenz -31) Die beste Ausgangssituation unter den direkt abstiegsgefährdeten Teams hat der FC Gerolfing. Dem Team von Spielertrainer Christian Träsch reicht ein Remis gegen Attaching, um sich unabhängig vom Ergebnis der Konkurrenten einen Platz in der Abstiegsrelegation zu sichern. Direkt absteigen würde der FCG nur dann, wenn sowohl die SpVgg Feldmoching als auch Srbija München gewinnen. Im Vergleich zu den Münchnern hat Gerolfing zudem das deutlich bessere Torverhältnis. Platz 15: SpVgg Feldmoching – 21 Punkte (Tordifferenz -45) Die SpVgg Feldmoching hat auf dem Papier den schwersten Gegner am letzten Spieltag. Daheim gegen den Tabellensiebten Kammerberg würde ein Sieg die Relegation auf jeden Fall dingfest machen. Je nachdem wie Srbija München spielt, würden sogar ein Unentschieden oder eine Niederlage ausreichen. Platz 16: SK Srbija München – 19 Punkte (Tordifferenz -41)

Genau wie Attaching hat es Srbija nicht mehr in der eigenen Hand. Beim Auswärtsspiel bei Nord Lerchenau müssen die Münchner gewinnen und gleichzeitig darf Feldmoching nicht gewinnen. Der direkte Vergleich geht an Srbija (1:1 und 2:0-Sieg). Den FC Gerolfing kann das Team von Trainer Zoran Mikerevic nur mit einem hohen Sieg überholen. Bezirksliga Ost: Fünf Mannschaften spielen Relegationsteilnahme aus Anders als im Norden steht in der Bezirksliga Ost der direkte Absteiger mit Fridolfing schon fest. Siegsdorf und Raubling müssen in der Relegation ran. Davor wird es spannend: Zorneding, Töging, Bad Endorf, Holzkirchen und Altenerding spielen die letzten vier Plätze aus, die zum Klassenerhalt berechtigen. Platz 9: TSV Zorneding – 38 Punkte (Tordifferenz -7)

Die Zornedinger haben vor dem letzten Spieltag die besten Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Nicht nur haben sie zwei Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. Am kommenden Samstag muss die Elf von Sascha Bergmann zum bereits feststehenden Absteiger und Letzten Fridolfing. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft ganz sicher durch, ein Unentschieden dürfte auch reichen. Direkter Vergleich gewonnen gegen: Saaldorf (2:1, 1:0), Holzkirchen (1:1, 3:1), Altenerding (1:1, 2:0)

Direkter Vergleich verloren gegen: Töging (3:3, 1:3), Bad Endorf (0:2, 0:1) Platz 10: FC Töging – 37 Punkte (Tordifferenz -2)

Die Töginger haben nur einen Zähler Vorsprung auf die Relegationsplätze. Der FCT bekommt es am letzten Spieltag mit einem Brocken zu tun. Denn im letzten Saisonspiel geht es zu Hause gegen den TSV Dorfen, der seinerseits sogar noch Meister werden könnte. Der FC wäre mit einem Überraschungssieg durch, ansonsten müssen sie auf die Konkurrenz schauen. Direkter Vergleich gewonnen gegen: Zorneding (3:3, 3:1), Saaldorf (2:2, 1:0), Bad Endorf (3:0, 0:2), Altenerding (2:1, 1:0)

Direkter Vergleich verloren gegen: Holzkirchen (0:1, 1:4) Platz 11: TSV Bad Endorf – 36 Punkte (Tordifferenz -10)

Direkter Vergleich verloren gegen: Töging (0:3, 2:0), Saaldorf (1:2, 2:2), Holzkirchen (1:7, 1:0)

Direkter Vergleich gleich gegen: Altenerding (1:0, 1:2) Platz 12: TuS Holzkirchen – 36 Punkte (Tordifferenz 3)

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen TSV Siegsdorf Siegsdorf 14:00 PUSH