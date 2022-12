Diese drei Trainer sind bei der SpVgg Sterkrade-Nord im Gespräch Landesliga: Sportchef Georg "Schorsch" Mewes ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Dennis Charlier.

Die SpVgg Sterkrade-Nord dürfte sich bei der Trainersuche auf der Zielgeraden befinden. Sportchef Georg "Schorsch" Mewes muss einen neuen Trainer finden, nachdem Dennis Charlier Mitte Dezember überraschend zurückgetreten war. "Mich haben schon 20 Mann angerufen, die bei uns Trainer werden wollen. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Jahr noch fündig werden. Schlussendlich aber muss der Vorstand Grünes Licht geben", sagte Mewes im FuPa-Gespräch. Nach Informationen vom Fußballmagazin "RevierSport" haben drei Kandidaten gute Chancen auf ein Engagement beim Oberhausener Landesliga-Klub.

Sven Schützek: Dem Vernehmen nach haben bereits Gespräche zwischen der SpVgg und Sven Schützek stattgefunden. Der 45-Jährige trat vor ziemlich genau einem Jahr beim Ligakonkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter zurück, als die sportliche Lage aussichtslos war. Der Coach, der in der Vergangenheit bei TuS Fichte Lintfort Erfolge feierte, ist auch deshalb eine naheliegende Option, weil er unter Georg Mewes auch bereits Co-Trainer der SV Hö.-Nie. war. Gemeinsam schaffte man vor Jahren den Sprung in die Oberliga.

Guido Contrino: Dass Guido Contrino nun überhaupt ohne Verein dasteht, ist eine Überraschung. Immerhin führte der 50-Jährige den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum in der vergangenen Saison auf Tabellenplatz fünf. Dennoch setzten die Klubverantwortlichen auf den Ex-Profi Markus Müller. So ist Contrino seit einem halben Jahr ohne Verein. Erfahrung im Oberhausener Fußball hat der Coach bereits reichlich gesammelt: Guido Contrino war in der Saison 2018/2019 Trainer des FC Sterkrade. Zuvor saß er bei den Bezirksligisten DJK Arminia Klosterhardt II und Schwarz-Weiß Alstaden auf der Bank.