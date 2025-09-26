Diese drei Talente sind in der Bezirksliga durchgestartet

Wiren Bhaskar, Dennis Ordelheide oder Marco Meyer – am sechsten Spieltag setzten einige Altbekannte die Akzente. In Gruppe 1 der Bezirksliga gibt es aber auch ein paar neue Senkrechtstarter. Wir stellen drei „Newcomer“ vor.
Marcel Kachnowski: Gleich fünf Spieler holte die DJK Sparta Bilk im Sommer vom Landesligisten VfB 03 Hilden II. Den stärksten Eindruck hinterließ bislang aber ein anderer. Dass Marcel Kachnowski schon jetzt aus der ersten Elf von Jörn Heimann nicht mehr wegzudenken ist, war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten. Doch der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Wechsel vom SC Reusrath in Windeseile Respekt an der Fährstrasse verschafft. Mit enormem Laufpensum und hoher Zweikampffreude verrichtet der Youngster die Fleißarbeit im Mittelfeldzentrum. Dass ihm mitunter noch Ruhe und Übersicht am Ball fehlen, wird ihm dankseiner wertvollen Dienste verziehen. Schaut sich Kachnowski das eine oder andere von Teamkollegen wie Alon Abelski ab, wird die Bezirksliga für ihn nur eine Durchgangsstation bleiben.
Piet Stracke: Eigentlich war Piet Stracke in dieser Saison als Verstärkung für die in die Rhein-Ruhr-Liga aufgestiegenen A-Junioren des DSC 99 vorgesehen. Doch dort kam der von der SG Unterrath gekommene Offensivspieler bislang noch gar nicht zum Einsatz. Stattdessen zählt der 18-Jährige an der Windscheidstrasse zum Bezirksliga-Stammpersonal von Sascha Walbröhl. Mit seiner Schnelligkeit, Robustheit und Unbekümmertheit war Stracke in den ersten Saisonspielen ein belebendes Element für den Club, dem aktuell mit Max Gruschel und Tom Hemnig im Mittelfeld wichtige Stützen verletzungsbedingt fehlen. Stracke hilft, das Vakuum zu füllen, wird das aber nur noch wenige Wochen machen können. Denn studienbedingt verschlägt es das Talent in Kürze ins Ausland.
Ajdin Koco: Seine Heimpremiere im Trikot der SG Benrath-Hassels geriet vor rund einem Monat zum vollen Erfolg. Am zweiten Spieltag steuerte Ajdin Koco gleich zwei Tore zum 3:2-Heimsieg über TSV Bayer Dormagen bei. Schon während der Vorbereitung zeigte der 22-Jährige warum sich Nermin Ramic im Sommer um in bemühte. Für den SV Uedesheim erzielte Koco in der vergangenen Saison in seinem ersten Jahr in der Bezirksliga 13 Treffer. Schnelligkeit und eine gewisse Kaltschnäuzigkeit im Abschluss zeichnen ihn aus. Dass der Neuzugang in den vergangenen Partien nur von der Bank aus ins Spiel kam, muss angesichts der Konkurrenz im Kader nichts heißen. Bleibt Koco geduldig, dann reift in ihm an der Seite erfahrenerer Kräfte wie Benjamin Prah oder Vedin Kulovic ein neuer Angreifer von Format heran.