Diese drei Talente sind in der Bezirksliga durchgestartet

Marcel Kachnowski: Gleich fünf Spieler holte die DJK Sparta Bilk im Sommer vom Landesligisten VfB 03 Hilden II. Den stärksten Eindruck hinterließ bislang aber ein anderer. Dass Marcel Kachnowski schon jetzt aus der ersten Elf von Jörn Heimann nicht mehr wegzudenken ist, war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten. Doch der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Wechsel vom SC Reusrath in Windeseile Respekt an der Fährstrasse verschafft. Mit enormem Laufpensum und hoher Zweikampffreude verrichtet der Youngster die Fleißarbeit im Mittelfeldzentrum. Dass ihm mitunter noch Ruhe und Übersicht am Ball fehlen, wird ihm dankseiner wertvollen Dienste verziehen. Schaut sich Kachnowski das eine oder andere von Teamkollegen wie Alon Abelski ab, wird die Bezirksliga für ihn nur eine Durchgangsstation bleiben.

Piet Stracke: Eigentlich war Piet Stracke in dieser Saison als Verstärkung für die in die Rhein-Ruhr-Liga aufgestiegenen A-Junioren des DSC 99 vorgesehen. Doch dort kam der von der SG Unterrath gekommene Offensivspieler bislang noch gar nicht zum Einsatz. Stattdessen zählt der 18-Jährige an der Windscheidstrasse zum Bezirksliga-Stammpersonal von Sascha Walbröhl. Mit seiner Schnelligkeit, Robustheit und Unbekümmertheit war Stracke in den ersten Saisonspielen ein belebendes Element für den Club, dem aktuell mit Max Gruschel und Tom Hemnig im Mittelfeld wichtige Stützen verletzungsbedingt fehlen. Stracke hilft, das Vakuum zu füllen, wird das aber nur noch wenige Wochen machen können. Denn studienbedingt verschlägt es das Talent in Kürze ins Ausland.