Jonah Besong pfeift jetzt 3.Liga – Foto: Jochen Classen

Diese drei FVN-Schiedsreichter pfeifen künftig in höheren Ligen Diese drei Schiedsrichter vom Niederrhein werden aber der kommenden Saison in höheren Ligen pfeifen. Dr. Robin Braun wird in der Bundesliga pfeifen, Amelia Lainka in der 2.Frauen-Bundesliga und Jonah Besong in der 3. Liga.

Schiedsrichter bekommen oft nicht viel Beachtung, für das was sie tun – wenn doch, dann eher im negativen Kontext. Doch nicht nur die Mannschaften in den Ligen können Aufstiege feiern, sondern auch die Unparteiischen. So entscheidet die Sportliche Leitung der DFB Schiri GmbH jedes Jahr den Schiri-Kader, wodurch zur kommenden Saison drei Schiedsrichter vom Niederrhein den Sprung in eine höhere Liga geschafft haben.

Diese drei FVN-Schiedsrichter schaffen den nächsten Schritt Ein berühmt-berüchtigter Schiedsrichter aus der Bundesliga hat beim 2:1-Erfolg von Union Berlin beim FC Augsburg sein letztes Spiel gepfiffen. Dr. Felix Brych hinterlässt so eine Lücke in der Landschaft. Diese Lücke füllt Dr. Robin Braun. Der Wuppertaler kommt in der vergangen Saison auf 22 Einsätze, die meisten davon in der 2.Bundesliga. Nun ist er im festen Schiedsrichter-Repertoire für die Bundesliga eingeplant.

Die 21-Jahre junge Amelie Lainka wird ab sofort in der 2.Frauen-Bundesliga Spiele leiten. In der laufenden Saison hat sie acht Spiele in der Oberliga Niederrhein gepfiffen und ist jetzt in der zweithöchsten Damenliga tätig. Die sportliche Leiterin der Schiedsrichterabteilung Christine Baitinger sagt dem FVN: „Mit Lea Kretschmar, Amelie Lainka und Thao-Vy Nguyen wird das Team in der zweiten Liga durch junge Schiedsrichterinnen ergänzt, denen die Zukunft gehören kann. Wir freuen uns darauf, sie alle in der kommenden Saison auf dem Platz zu sehen.“ Zudem geht der 27-Jährige Duisburger Jonah Besong den Schritt in die 3.Liga. Damit ist er einer von acht Unparteiischen, die überzeugen konnten und fest im Profi-Bereich aktiv sein werden. Er hat in der vergangene Saison unter anderem das Niederrheinpokal-Halbfinale zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen geleitet.