 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Diese drei Bezirksliga-Vize stehen vor Landesliga-Aufstieg

Blau-Weiß Friesdorf steht als Aufsteiger fest – Dichtes Gedränge in der Bezirksliga 1

von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Gewinnt der SC Elsdorf am Sonntag bei der JSG Erft 01 Euskirchen, steht man praktisch als Aufsteiger in die Landesliga fest!
Gewinnt der SC Elsdorf am Sonntag bei der JSG Erft 01 Euskirchen, steht man praktisch als Aufsteiger in die Landesliga fest! – Foto: Yannick Weis

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Deutz 05

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in der Saison 2026 günstig. Da in dieser Saison weder aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West ein Team aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen werden zusätzliche Plätze frei.

Dieser „Domino-Effekt“ hat Auswirkungen auf die Landesligen. Damit steigen Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum bedeutet einen weiteren Startplatz in der Landesliga, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürfen drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.

Das Zittern der Zweitplatzierten

In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze. In der Bezirksliga 2 stehen die beiden Aufsteiger bereits fest, da Friesdorf bzw. Oberpleis nicht mehr auf Platz 3 abrutschen kann und auch beim Punktquotienten nicht mehr abrutschen kann.

Bezirksliga 2: FC Blau-Weiß Friesdorf (24 Spiele, 72:38 Tore, 53 Punkte) – Quotient: 2,208
Bezirksliga 1: DJK Südwest Köln (28 Spiele, 83:48 Tore, 60 Punkte) – Quotient: 2,143
Bezirksliga 3: SC 08 Elsdorf (27 Spiele, 88:40 Tore, 56 Punkte) – Quotient: 2,074
____________________
Bezirksliga 4: Kohlscheider BC (26 Spiele, 70:56 Tore, 51 Punkte) – Quotient: 1,962

Die nach Quotient besten Teams

Berücksichtigt wurden nur Teams von Platz 2 bis 4 die noch Chancen auf den zweiten Platz haben.

  1. FC Blau-Weiß Friesdorf - BZL2 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,208 - Tor-Quotient: 1,417

  2. DJK Südwest Köln - BZL1 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,143 - Tor-Quotient: 1,250

  3. SC 08 Elsdorf - BZL3 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,074 - Tor-Quotient: 1,778

  4. SV Lövenich/Widdersdorf - BZL3 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,074 - Tor-Quotient: 1,222

  5. Deutz 05 - BZL1 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,071 - Tor-Quotient: 1,714

  6. Kohlscheider BC - BZL4 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 1,962 - Tor-Quotient: 0,538

So errechnen sich die Quotienten

Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele

Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.