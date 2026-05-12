Diese drei Bezirksliga-Vize stehen vor Landesliga-Aufstieg

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in der Saison 2026 günstig. Da in dieser Saison weder aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West ein Team aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen werden zusätzliche Plätze frei.
Dieser „Domino-Effekt“ hat Auswirkungen auf die Landesligen. Damit steigen Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum bedeutet einen weiteren Startplatz in der Landesliga, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürfen drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.
In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze.
Bezirksliga 1: SV Schönenbach (26 Spiele, 67:38 Tore, 56 Punkte) – Quotient: 2,154 Bezirksliga 2: FC Blau-Weiß Friesdorf (22 Spiele, 66:35 Tore, 47 Punkte) – Quotient: 2,136 Bezirksliga 3: SC 08 Elsdorf (25 Spiele, 81:39 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,000
Bezirksliga 4: Kohlscheider BC (25 Spiele, 67:53 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,000
Berücksichtigt wurden nur Teams von Platz 2 bis 4
SV Schönenbach - BZL1 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,154 - Tor-Quotient: 1,115
DJK Südwest Köln - BZL1 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,154 - Tor-Quotient: 1,077
FC Blau-Weiß Friesdorf - BZL2 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,136 - Tor-Quotient: 1,409
SC 08 Elsdorf - BZL3 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,000 - Tor-Quotient: 1,680
SV Lövenich/Widdersdorf - BZL3 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,000 - Tor-Quotient: 1,120
Kohlscheider BC - BZL4 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,000 - Tor-Quotient: 0,560
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach - BZL1 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,962 - Tor-Quotient: 1,192
Germania Hilfarth - BZL4 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,875 - Tor-Quotient: 0,833
1. FC Niederkassel - BZL2 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,870 - Tor-Quotient: 1,391
Alemannia Lendersdorf - BZL3 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,833 - Tor-Quotient: 0,958
SV Rot-Weiß Merl - BZL2 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,783 - Tor-Quotient: 0,652
Falke Bergrath - BZL4 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,458 - Tor-Quotient: 0,375
Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.