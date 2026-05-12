 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Diese drei Bezirksliga-Vize stehen vor Landesliga-Aufstieg

Munterer Wechsel auf dem zweiten Plätzen – Torquotient wird dem Kohlscheider BC zum Verhängnis

von red · Heute, 17:30 Uhr
Hauchdünn vorn: Der SC Elsdorf würde Stand heute in die Landesliga aufsteigen. – Foto: Yannick Weis

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in der Saison 2026 günstig. Da in dieser Saison weder aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West ein Team aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen werden zusätzliche Plätze frei.

Dieser „Domino-Effekt“ hat Auswirkungen auf die Landesligen. Damit steigen Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum bedeutet einen weiteren Startplatz in der Landesliga, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürfen drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.

Das Zittern der Zweitplatzierten

In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze.

Bezirksliga 1: SV Schönenbach (26 Spiele, 67:38 Tore, 56 Punkte) – Quotient: 2,154 Bezirksliga 2: FC Blau-Weiß Friesdorf (22 Spiele, 66:35 Tore, 47 Punkte) – Quotient: 2,136 Bezirksliga 3: SC 08 Elsdorf (25 Spiele, 81:39 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,000
Bezirksliga 4: Kohlscheider BC (25 Spiele, 67:53 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,000

Die nach Quotient besten Teams

Berücksichtigt wurden nur Teams von Platz 2 bis 4

  1. SV Schönenbach - BZL1 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,154 - Tor-Quotient: 1,115

  2. DJK Südwest Köln - BZL1 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,154 - Tor-Quotient: 1,077

  3. FC Blau-Weiß Friesdorf - BZL2 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,136 - Tor-Quotient: 1,409

  4. SC 08 Elsdorf - BZL3 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,000 - Tor-Quotient: 1,680

  5. SV Lövenich/Widdersdorf - BZL3 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,000 - Tor-Quotient: 1,120

  6. Kohlscheider BC - BZL4 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,000 - Tor-Quotient: 0,560

  7. SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach - BZL1 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,962 - Tor-Quotient: 1,192

  8. Germania Hilfarth - BZL4 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,875 - Tor-Quotient: 0,833

  9. 1. FC Niederkassel - BZL2 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,870 - Tor-Quotient: 1,391

  10. Alemannia Lendersdorf - BZL3 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,833 - Tor-Quotient: 0,958

  11. SV Rot-Weiß Merl - BZL2 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,783 - Tor-Quotient: 0,652

  12. Falke Bergrath - BZL4 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,458 - Tor-Quotient: 0,375

So errechnen sich die Quotienten

Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele

Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.