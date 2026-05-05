Diese drei Bezirksliga-Vize stehen vor Landesliga-Aufstieg

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in der Saison 2026 günstig. Da in dieser Saison weder aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West ein Team aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen werden zusätzliche Plätze frei.
Dieser „Domino-Effekt“ hat Auswirkungen auf die Landesligen. Damit steigen Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum bedeutet einen weiteren Startplatz in der Landesliga, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürfen drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.
In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze.
Bezirksliga 3: SG Türkischer SV Düren (23 Spiele, 69:42 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,174 Bezirksliga 1: DJK Südwest Köln (25 Spiele, 73:46 Tore, 53 Punkte) – Quotient: 2,120 Bezirksliga 2: FC Blau-Weiß Friesdorf (21 Spiele, 63:35 Tore, 44 Punkte) – Quotient: 2,095
Bezirksliga 4: Kohlscheider BC (24 Spiele, 65:51 Tore, 49 Punkte) – Quotient: 2,042
Berücksichtigt wurden nur Teams von Platz 2 bis 4
SG Türkischer SV Düren - BZL3 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,174 - Tor-Quotient: 1,174
DJK Südwest Köln - BZL1 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,120 - Tor-Quotient: 1,080
SV Schönenbach - BZL1 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,120 - Tor-Quotient: 1,080
FC Blau-Weiß Friesdorf - BZL2 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,095 - Tor-Quotient: 1,333
Kohlscheider BC - BZL4 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,042 - Tor-Quotient: 0,583
SpVg Rheindörfer - BZL1 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,960 - Tor-Quotient: 1,000
SC 08 Elsdorf - BZL3 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,958 - Tor-Quotient: 1,625
Germania Hilfarth - BZL4 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,957 - Tor-Quotient: 1,000
Alemannia Lendersdorf - BZL3 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,913 - Tor-Quotient: 1,043
1. FC Niederkassel - BZL2 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,909 - Tor-Quotient: 1,455
SV Rot-Weiß Merl - BZL2 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,818 - Tor-Quotient: 0,682
SV Alemannia Mariadorf - BZL4 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,458 - Tor-Quotient: -0,250
Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.