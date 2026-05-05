 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Diese drei Bezirksliga-Vize stehen vor Landesliga-Aufstieg

Der Kohlscheider BC würde Stand heute den Kürzeren ziehen

von red · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der Türkische SV Düren hätte derzeit die Nase vorn. – Foto: Ayhan Gündüz

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in der Saison 2026 günstig. Da in dieser Saison weder aus der 3. Liga noch aus der Regionalliga West ein Team aus dem Verbandsgebiet absteigen wird, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen werden zusätzliche Plätze frei.

Dieser „Domino-Effekt“ hat Auswirkungen auf die Landesligen. Damit steigen Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum bedeutet einen weiteren Startplatz in der Landesliga, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen erhöht: Neben den Meistern dürfen drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.

Das Zittern der Zweitplatzierten

In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze.

Bezirksliga 3: SG Türkischer SV Düren (23 Spiele, 69:42 Tore, 50 Punkte) – Quotient: 2,174 Bezirksliga 1: DJK Südwest Köln (25 Spiele, 73:46 Tore, 53 Punkte) – Quotient: 2,120 Bezirksliga 2: FC Blau-Weiß Friesdorf (21 Spiele, 63:35 Tore, 44 Punkte) – Quotient: 2,095
Bezirksliga 4: Kohlscheider BC (24 Spiele, 65:51 Tore, 49 Punkte) – Quotient: 2,042

Die nach Quotient besten Teams

Berücksichtigt wurden nur Teams von Platz 2 bis 4

  1. SG Türkischer SV Düren - BZL3 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,174 - Tor-Quotient: 1,174

  2. DJK Südwest Köln - BZL1 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,120 - Tor-Quotient: 1,080

  3. SV Schönenbach - BZL1 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 2,120 - Tor-Quotient: 1,080

  4. FC Blau-Weiß Friesdorf - BZL2 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,095 - Tor-Quotient: 1,333

  5. Kohlscheider BC - BZL4 (Platz 2) - Punkt-Quotient: 2,042 - Tor-Quotient: 0,583

  6. SpVg Rheindörfer - BZL1 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,960 - Tor-Quotient: 1,000

  7. SC 08 Elsdorf - BZL3 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,958 - Tor-Quotient: 1,625

  8. Germania Hilfarth - BZL4 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,957 - Tor-Quotient: 1,000

  9. Alemannia Lendersdorf - BZL3 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,913 - Tor-Quotient: 1,043

  10. 1. FC Niederkassel - BZL2 (Platz 3) - Punkt-Quotient: 1,909 - Tor-Quotient: 1,455

  11. SV Rot-Weiß Merl - BZL2 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,818 - Tor-Quotient: 0,682

  12. SV Alemannia Mariadorf - BZL4 (Platz 4) - Punkt-Quotient: 1,458 - Tor-Quotient: -0,250

So errechnen sich die Quotienten

Punkt-Quotient = Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele
Tor-Quotient = (Geschossene Tore abzüglich der Gegentore) geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele

Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet der Torquotient.