„Ich habe Anfang Mai das Gespräch mit dem Vorstand gesucht und um ein ehrliches und offenes Miteinander gebeten, da die sportliche Situation nicht zufriedenstellend war“, schildert Kapar die Auslöser. Die Entscheidung zur Trennung sei jedoch vom Verein gekommen. „Der Vorstand teilte mir dann vergangenen Mittwoch mit, dem Team für die letzten sechs Spiele einen neuen Impuls geben zu wollen.“ Der Zeitpunkt? Für ihn überraschend: „Wir hatten gerade gegen Kückhoven gesiegt und sind in Reichweite zum Nichtabstiegsplatz. Mit einem weiteren Sieg gegen Dremmen hat man sogar die Chance, über dem Strich zu stehen. Zudem sind wir grundsätzlich der Meinung, dass die Mannschaft lebt das zeigten auch Ergebnisse nach der Winterpause wie beispielsweise der Punktgewinn beim starken Tabellenzweiten Würm-Lindern oder der Sieg in Kempen, beim direkten Konkurrenten.“

Noch im Februar hatte Kapar dem Klub versichert, auch im Abstiegsfall bleiben zu wollen. Da hieß es noch von Vereinsseite, dass die Zusammenarbeit mit Kapar ligaunabhängig zur neuen Saison weitergehe. Der abrupte Wechsel hat ihn getroffen. „Gerne wäre ich den Weg bis zum Ende gegangen und hätte alles dafür gegeben, denn aufgeben passt nicht zu mir. Diese Chance wurde mir bzw. uns leider genommen, auch als Spieler auf dem Platz.“

Sportlich sieht er die Ausgangslage als schwierig, aber nicht aussichtslos. Der Einbruch in der Rückrunde sei durch viele Ausfälle bedingt gewesen, insbesondere in der Innenverteidigung. „Wir haben immer wieder zu einfache Gegentore kassiert und es fehlte vorne an Effektivität. Auffällig hierbei war die Anfälligkeit nach Standardsituationen, bei denen wir vor allem sehr viele direkte Freistoßtore zugelassen haben.“ Als Kuriosität bleibt in Erinnerung: „Zuletzt musste sogar mein als Co-Trainer fungierender Bruder mit seinen 44 Jahren des Öfteren spielen und erzielte im letzten Spiel sogar den Last-Minute-Siegtreffer – was ein wenig die Ironie der Geschichte darstellt.“