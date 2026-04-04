Diese Bezirksliga-Teams würden Stand heute aufsteigen

– Foto: Ayhan Gündüz

Die Vorzeichen für die Vereine im Fußballverband Mittelrhein (FVM) stehen in dieser Frühjahrsphase der Saison 2026 günstig. Da sich derzeit weder in der 3. Liga noch in der Regionalliga West Teams aus dem Verbandsgebiet in akuter Abstiegsgefahr befinden, zeichnet sich ein positives Szenario für die unteren Spielklassen ab: In der Mittelrheinliga und den Landesligen könnten zusätzliche Plätze frei werden.

Dieser „Domino-Effekt“ hätte erhebliche Auswirkungen auf die Landesligen. Bleibt die Lage in den oberen Ligen stabil, würden beide Vize-Meister direkt in die Mittelrheinliga aufsteigen. Dies wiederum würde einen weiteren Startplatz in der Landesliga generieren, was die Aufstiegschancen in den vier Bezirksligen massiv erhöht: Neben den Meistern dürften dann drei der vier Tabellenzweiten den Gang in die nächsthöhere Klasse antreten.

Das Zittern der Zweitplatzierten

In diesem Rechenbeispiel rückt der Punkt-Quotient in den Fokus. Aktuell herrscht ein enges Rennen um die begehrten Zusatzplätze.