„Diese Bereitschaft und Lust werden wir unbedingt benötigen“

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Angermündes Trainer Tony Franke zur Lage beim Landesliga-Aufsteiger. Er spricht über die nicht ganz einfache Vorbereitung, die Integration der Neuzugänge, die Kaderplanung und die Ziele für die neue Saison. Der Coach betont die Bedeutung von Charakter, Teamgeist und Mentalität – und erklärt, warum die finale Entscheidung über das Kapitänsamt noch aussteht.

Eine Vorbereitung unter besonderen Bedingungen Mit viel Energie und einem klaren Plan war der Angermünder FC in die Vorbereitung auf die Landesliga-Saison gestartet. „Mit der Einstellung und der Herangehensweise der Jungs bin ich sehr zufrieden. Sie ziehen super mit und haben auch in schweren Einheiten versucht, das Maximum aus sich herauszuholen“, lobt Trainer Tony Franke.

Neuzugänge passen menschlich und sportlich Ein zentraler Aspekt in der Vorbereitung war die Integration der Neuzugänge – und diese ist nach Frankes Einschätzung gut gelungen. „Der Eindruck von den Neuzugängen macht viel Vorfreude“, sagt er mit Blick auf die ersten gemeinsamen Wochen. Dabei hebt der Coach insbesondere den zwischenmenschlichen Faktor hervor: „Mir persönlich ist der menschliche Aspekt immer sehr wichtig und ja, wir hatten schon das eine oder andere Grinsen auf den Lippen.“

Allerdings musste der ACF immer wieder auf Spieler verzichten. Der Grund liegt in der Ferienzeit: „Das liest man auch bei vielen anderen Vereinen, denn durch die späten Ferien waren einige der Jungs im verdienten Urlaub und konnten so einige Einheiten und Testspiele nicht bestreiten.“ Die Folge: keine idealen Bedingungen für eine eingespielte Vorbereitung. Und doch zeigt sich Franke zuversichtlich: „Trotzdem werden wir gut vorbereitet in die Saison gehen und freuen uns sehr auf die neue Aufgabe.“

Auch die Aufnahme durch das bestehende Team sei vorbildlich verlaufen: „Die etablierten Spieler aus der Mannschaft haben unsere Neuzugänge auch super aufgenommen und es ihnen leicht gemacht.“ Jetzt sei es an den neuen Spielern, auf dem Platz zu zeigen, was sie können: „Ich denke, die Jungs sind ausreichend vorgestellt worden. Jetzt darf sich jeder seine Lorbeeren erst einmal verdienen.“

Kader steht – „sage niemals nie“

Im Hinblick auf weitere Verstärkungen gibt sich Franke diplomatisch – lässt aber keine Unruhe aufkommen. „Hier kann ich nur das Gleiche sagen wie immer: Sage im Leben niemals nie“, sagt der Trainer, betont jedoch gleichzeitig die Zufriedenheit mit dem aktuellen Kader: „Wir sind sehr zufrieden mit den Jungs und der Zusammenstellung. Geplant sind keine weiteren Neuzugänge.“

Auch in puncto weiterer Abgänge ist die Lage stabil. Dennoch bleibt Franke realistisch: „Manchmal sind es die persönlichen Veränderungen im privaten oder Berufsleben, die zu einem Wechsel führen könnten.“ Weitere konkrete Abgänge stehen aber derzeit nicht im Raum: „Bis heute ist aber niemand auf die sportliche Leitung zugekommen.“

Charakter als zentrales Element

Was die Mannschaft des Angermünder FC von innen heraus stark macht, ist für Tony Franke klar: die Einstellung und der gemeinsame Wille. „Eine Stärke ist die Bereitschaft und die Lust auf die Mannschaft“, erklärt er. Gerade diese Faktoren seien nicht selbstverständlich – vor allem nicht auf Landesliga-Niveau. Franke verweist auf Beispiele aus dem Alltag seiner Spieler: „Wenn ich mir die eine oder andere Fahrstrecke zum Training ansehe oder das Planen von berufsbedingten Schichten, dann versucht hier jeder, alles möglich zu machen, um dabei zu sein.“

Diese Mentalität wird für den Neuling entscheidend sein, um sich in der neuen Liga zu behaupten. „Diese Bereitschaft und Lust werden wir auch unbedingt benötigen, denn gerade in schweren Zeiten zeigt sich der Charakter eines jeden“, so Franke.

Vorsichtige Zielsetzung für die Premierensaison

Die Rolle des Außenseiters ist dem Aufsteiger bewusst. Übertriebene Erwartungen? Fehlanzeige. Stattdessen setzt man beim AFC auf realistische Einschätzungen und Entwicklungsschritte. „Wir wollen uns langfristig in dieser Liga etablieren“, formuliert Franke das übergeordnete Ziel. Die neue Umgebung bringt viele Herausforderungen mit sich, die es in den ersten Wochen zu meistern gilt. „Für eine genaue Prognose wäre es hier zu früh, denn sicher werden wir ein paar Spiele benötigen, um uns an das neue Niveau der Liga zu gewöhnen.“

Dabei steht nicht das kurzfristige Ergebnis im Vordergrund, sondern ein nachhaltiger Weg, der sportliche Stabilität mit mannschaftlicher Geschlossenheit verbindet.

Viele starke Teams – zwei Favoriten im Blick

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt laut Franke: Die Landesliga Nord ist ausgeglichen und schwer einzuschätzen. „Wo soll ich da anfangen? Für mich gibt es einige Mannschaften, die auf dem Papier das Zeug zum Favoriten haben“, sagt der AFC-Trainer. Besonders zwei Teams traut er eine herausragende Rolle zu: „Einheit Zepernick und Viktoria Potsdam werden aus meiner Sicht schon eine gute Rolle spielen können.“ Beide hätten sich „top verstärkt“ und könnten ihre Ambitionen im Saisonverlauf untermauern.

Noch keine endgültige Entscheidung beim Kapitänsamt

In einer weiteren Personalfrage lässt sich Franke bewusst Zeit: Wer dauerhaft die Kapitänsbinde tragen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. „Die Kapitänswahl ist noch nicht final getroffen und besprochen“, stellt er klar. Der Grund: Er möchte den neuen Spielern die Gelegenheit geben, sich zu integrieren und ihre Rolle im Team zu finden. „Ich wollte jedem und vor allem den neuen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen.“

„Aktuell führt Matthias Manteufel die Mannschaft als Kapitän an“, erklärt Franke. Die endgültige Entscheidung soll zeitnah getroffen werden: „Somit wird hier die Entscheidung vor dem ersten Spieltag fallen.“

Ein Aufsteiger mit klarem Kurs und großer Identifikation

Der Angermünder FC geht mit großem Respekt, aber auch mit großer Entschlossenheit in die Landesliga-Saison. Trainer Tony Franke stellt klar, dass er keine Luftschlösser baut, sondern an der Basis arbeitet – mit Werten wie Verlässlichkeit, Engagement und Charakterstärke. Mit dieser Haltung will sich der AFC Schritt für Schritt in der neuen Liga behaupten und langfristig etablieren. Die Grundlagen dafür sind gelegt – nun beginnt das nächste Kapitel.