Diese beiden Keeper kämpfen beim SV Rödinghausen um die Nr. 1 Routinier und Youngster komplettieren Torwart-Trio von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Paterok kehrt nach neun Jahren zum SV Rödindhausen zurück. – Foto: Eibner Pressefotos

Es war bekannt, dass Keeper Moritz Koch aus der eigenen U19 zum künftigen Regionalliga-Kader gehören soll. Um die Nr. 1 werden voraussichtlich zwei Neuzugänge kämpfen. Von Drittligist 1. FC Saarbrücken kommt Tim Paterok (33), der schon einmal am Wiehen zwischen den Pfosten stand. Wesentlich jünger ist Lukas van Ingen (22), der in der vergangenen Rückrunde den Abstieg von Oberligist Rot Weiss Ahlen nicht mehr verhindern konnte.

Paterok war bereits in der Spielzeit 2016/17 beim SVR aktiv, ehe er in die 3. Liga zum VfL Osnabrück wechselte. Es folgten Regionalliga-Stationen beim TSV Steinbach Haiger und VfR Aalen. Seit 2022 stand er bei Drittligist 1.FCSaarbrücken unter Vertrag, war jedoch überwiegend nur Ersatz, so dass bislang lediglich 20 Drittliga-Einsätze zusammen gekommen sind. Eine Liga tiefer war er fast immer Stamm (184 Regionalliga-Partien). "Tim kennt den SV Rödinghausen bereits aus seiner früheren Zeit im Verein und bringt eine enorme Erfahrung mit. Mit seiner Persönlichkeit und seiner Laufbahn soll er ein wichtiger Anker innerhalb der Kabine sein und unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität geben. Seine Qualitäten hat er über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Ligen auf hohem Niveau unter Beweis gestellt. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für eine Rückkehr nach Rödinghausen entschieden hat", so Sportdirektor Leon Huppert.

Van Ingen wurde in der Jugend unter anderem bei Ajax Amsterdam ausgebildet. Anfang 2025 wechselte er erstmals nach Deutschland und hütete 15-mal das Tor vom damaligen Regionalligisten Eintracht Hohkeppel. Wie mit Hohkeppel stieg der gebürtigen Niederländer auch mit Rot Weiss Ahlen ab, dem er sich im vergangenen Winter nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit angeschlossen hatte. "Lukas bringt als Torwart sehr gute Qualitäten im Spiel mit dem Ball, insbesondere eine hohe Qualität im Spielaufbau mit. In den Gesprächen hat er uns vor allem mit seiner Bereitschaft, seiner Haltung und seinem klaren Willen überzeugt, bei uns den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", erklärt Huppert.