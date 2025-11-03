Diese beiden Erfolgsserien hat der SV Rindern fortgesetzt

Für den 19-jährigen Engelen war es sein erster Treffer in der Bezirksliga. „Das war auch das schönste Tor, weil es nach einer mustergültigen Kombination über das gesamte Spielfeld gefallen ist", sagte Christian Roeskens.

Der Coach freut sich über den Aufschwung. „Wir hatten einen Umbruch. Aber jetzt sind wir besser eingespielt. Das Verständnis untereinander und die Ergebnisse stimmen", so Roeskens. Am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, steht das Nachbarschaftsduell bei der SGE Bedburg-Hau an. Roeskens: „Das wird eine spannende Partie, auf die wir uns freuen.“