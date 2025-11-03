Diese beiden Erfolgsserien hat der SV Rindern fortgesetzt

Der SV Rindern surft in der Bezirksliga weiter auf einer Erfolgswelle. Die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens gewann das Heimspiel gegen den TuS Xanten souverän mit 4:0 (1:0) und baute damit zwei Serien aus.
Zum einen war es der vierte Sieg in Folge für den SV Rindern, der es sich damit langsam gemütlich macht in den oberen Gefilden der Tabelle. Zum anderen war es die dritte Begegnung in Folge, in der die Null stand. Die Mannschaft ist mittlerweile seit 272 Minuten ohne Gegentor. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon einige gute Tormöglichkeiten. Die Xantener Angriffe haben wir gut verteidigt. Aufgrund des zweiten Durchgangs geht unser Sieg absolut in Ordnung. Vielleicht ist er um ein Tor zu hoch ausgefallen", sagte Coach Christian Roeskens.
Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt verwertete Cem Artas (45.+2) eine Vorlage von Marten Albrecht aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung des Gastgebers. In der 62. Minute bewies Maximilian Janssen seinen Torriecher, als er eine verunglückte Rückgabe eines Xantener Abwehrspielers erlief und auf 2:0 erhöhte. Es war bereits das neunte Saisontor des Stürmers. In der Schlussphase stellten Mohamad Al Ahmad (78.) und der eingewechselte Florian Engelen (90.+1) den Endstand her.
Für den 19-jährigen Engelen war es sein erster Treffer in der Bezirksliga. „Das war auch das schönste Tor, weil es nach einer mustergültigen Kombination über das gesamte Spielfeld gefallen ist", sagte Christian Roeskens.
Der Coach freut sich über den Aufschwung. „Wir hatten einen Umbruch. Aber jetzt sind wir besser eingespielt. Das Verständnis untereinander und die Ergebnisse stimmen", so Roeskens. Am kommenden Sonntag, 14.30 Uhr, steht das Nachbarschaftsduell bei der SGE Bedburg-Hau an. Roeskens: „Das wird eine spannende Partie, auf die wir uns freuen.“