"Diese Behauptung entbehrt jeder Grundlage" Mitteilung von Tino Loest, 1. Vorsitzender des BSV Eintracht Mahlsdorf, zur kurzfristigen Absage des eigentlich für den heutigen Karfreitag geplanten Spiels der NOFV-Oberliga Nord bei der SG Union Klosterfelde. von red/pm · 03.04.2026, 12:50 Uhr · 0 Leser

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Die kurzfristige Absage des eigentlich für den heutigen Karfreitag geplanten Spiels der NOFV-Oberliga Nord zwischen der SG Union Klosterfelde und dem BSV Eintracht Mahlsdorf schlägt hohe Wellen. Tino Loest, 1. Vorsitzender des BSV Eintracht Mahlsdorf, teilt dies dazu mit:

"Gegendarstellung zur Absage des Spiels am Karfreitag Die Darstellung, wonach der BSV Eintracht Mahlsdorf den Verband auf die Problematik rund um den Karfreitag hingewiesen haben soll, ist schlichtweg falsch.

Richtig ist: Zu keinem Zeitpunkt hat der BSV Eintracht Mahlsdorf eine entsprechende Information an den Verband weitergegeben. Diese Behauptung entbehrt jeder Grundlage und weist die Verantwortung in unzulässiger Weise von den tatsächlich Zuständigen weg. Ebenso klar ist: In Brandenburg gelten am Karfreitag eindeutige gesetzliche Regelungen. Diese sind weder neu noch interpretationsbedürftig. Wer im Spielbetrieb eines brandenburgischen Vereins Verantwortung trägt, hat diese Vorschriften zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen. Dass dies offenbar nicht geschehen ist, wirft ein bezeichnendes Licht auf die organisatorischen Abläufe bei der SG Union 1919 Klosterfelde.