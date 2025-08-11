Diese Begegnungen bringt der WFV-Pokal der Juniorinnen

Ab Mitte September startet die württembergische Verbandspokal-Saison der B- und C-Juniorinnen. Während die B-Mädchen mit rund 60 Teams an den Start gehen, bilden 40 Teams das Teilnehmerfeld der C-Juniorinnen.

Gespielt wird bei den B-Mädchen in drei Kategorien, deren Einteilung sich nach den Landesstaffelregionen Nord, Mitte und Süd richtet. Spieltermin der ersten Runde ist Mittwoch, der 17. September 2025. Für die C-Mädchen fällt der Startschuss für die erste Runde drei Tage später am Samstag, 20. September.

Bei den B-Juniorinnen warten einige Highlight-Spiele schon in Runde eins: Die Titel-Verteidigerinnen des VfB Stuttgart, die im Vorjahr einen 11:0-Kantersieg im Finale feiern konnten, treffen in der ersten Runde des Pokals nun auf den FC Welzheim 06 (Verbandsstaffel). Ein weiteres Highlight bahnt sich zwischen den Liga-Kontrahentinnen der VfL Sindelfingen Ladies (OLBW) und dem 1. FC Donzdorf (OLBW) an. Ebenfalls brisant: Das Ex-Oberliga-Team vom TSV Tettnang ist zum Leistungsvergleich gegen den SV Jungingen gefordert, gegen den man auch in der Liga antreten wird.

Mit ihrer Mission Titelverteidigung müssen sich die Juniorinnen der TURA Untermünkheim gedulden – aufgrund eins Freiloses tritt der amtierende Champion erst in der zweiten Runde an. Für einen Großteil der anderen Teams, genau genommen 16 Mannschaften, rollt der Ball bereits am Samstag, 20. September. Hier werden die ersten Tickets für Runde zwei gelöst, die dann am Mittwoch, 22. Oktober, stattfinden wird.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________