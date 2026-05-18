Diese Auswirkungen hat Fortunas Abstieg auf die Amateurligen

Die Kreisliga-Nachrücker füllen die Plätze in der Bezirksliga auf, die durch fehlenden Abstieg aus der Regionalliga entstehen. Maximal vier Nachrücker gibt es für jeden Absteiger, der nicht zum Gebiet des Fußballverbandes Niederrhein gehört. Da der Tabellen-15. der Regionalliga West nicht absteigt, nachdem alle Teams des Westdeutschen Fußballverbands in der 3. Liga den Klassenerhalt geschafft haben, rückt also ein Team aus dem Kreis Neuss/Grevenbroich nach. Der Fußballkreis Rees/Bocholt hätte den zweiten Nachrücker gestellt, den es durch den Fortuna-Abstieg aber nicht mehr gibt. Der VfB Rheingold Emmerich steht als Vizemeister der Kreisliga A Rees/Bocholt fest, rückt nun aber nicht mehr in die Bezirksliga nach und bleibt somit A-Kreisligist.