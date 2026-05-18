Diese Auswirkungen hat Fortunas Abstieg auf die Amateurligen

Trauer in ganz Düsseldorf. Die Fortuna ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Nach der 0:3-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth rutschte der Zweitligist auf den 17. Platz und muss nun den bitteren Gang in die 3. Liga bestreiten. Und nicht nur ganz Düsseldorf ist traurig, sondern auch Emmerich. Schließlich steht für den VfB Rheingold Emmerich nun ebenfalls fest, dass sie nicht aufsteigen dürfen.
Der Grund: Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf wird auch die U23 von der Regional- in die Oberliga versetzt. Das heißt, dass nun -zusätzlich zum Wuppertaler SV und der SSVg Velbert - drei FVN-Teams abgestiegen sind und es nur noch einen Nachrücker aus den Kreisligen in die Bezirksligen gibt.
Die Kreisliga-Nachrücker füllen die Plätze in der Bezirksliga auf, die durch fehlenden Abstieg aus der Regionalliga entstehen. Maximal vier Nachrücker gibt es für jeden Absteiger, der nicht zum Gebiet des Fußballverbandes Niederrhein gehört. Da der Tabellen-15. der Regionalliga West nicht absteigt, nachdem alle Teams des Westdeutschen Fußballverbands in der 3. Liga den Klassenerhalt geschafft haben, rückt also ein Team aus dem Kreis Neuss/Grevenbroich nach. Der Fußballkreis Rees/Bocholt hätte den zweiten Nachrücker gestellt, den es durch den Fortuna-Abstieg aber nicht mehr gibt. Der VfB Rheingold Emmerich steht als Vizemeister der Kreisliga A Rees/Bocholt fest, rückt nun aber nicht mehr in die Bezirksliga nach und bleibt somit A-Kreisligist.
Auch die Oberliga Niederrhein ärgert sich. Denn durch die drei Absteiger in die fünfthöchste Spielklasse im FVN gibt es nun vier Absteiger. Derzeit kämpfen dort der Tabellen-Neunte bis Tabellen-17. um den Klassenerhalt. Der VfB Homberg belegt durch den Fortuna-Abstieg als 15. nun den ersten Abstiegsrang. Zu den betroffenen Klubs gehört auch der FC Büderich aus dem Fußballkreis Düsseldorf.
Auch in der Landesliga gibt es nun einen Absteiger mehr. Ein Relegationsspiel zwischen den beiden Tabellen-14. gibt es nun nicht mehr, stattdessen müssen nun beide Teams runter.
Und sogar auf den Niederrheinpokal hat der Abstieg der Fortuna Einfluss. Als Drittligist in der Saison 26/27 ist der Klub nicht mehr automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Auch F95 muss nun im Niederrheinpokal antreten. Das führt dazu, dass nicht mehr vier Teams aus dem Kreis Düsseldorf für den Niederrheinpokal qualifiziert sind, sondern nur noch drei. Es muss also nun ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern DSC 99 und Hilden 05/06 ausgetragen werden.