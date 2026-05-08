Diese Ausstiegsentscheidungen können am Wochenende fallen

Der SC RW Maaslingen steigt in die Oberliga auf,
- wenn Maaslingen gewinnt und Verfolger Westfalia Kinderhaus verliert
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen - Westfalia Kinde...
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Mesum - SC RW Maaslinge...
Der FC Roj steigt in die Westfalenliga auf,
- wenn Roj nicht verliert
- oder wenn VfL Kamen nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
VfL Kamen - TuS Hannibal
So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
FC Roj - SV Brackel 06
Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,
- wenn Pödinghausen bei Verfolger SG FA Herringhausen/Eickum gewinnt.
SG FA Herringha... - GW Pödinghausen...
Die SG Bödefeld/Henne-Rartal steigt in die Landesliga auf,
- wenn die SG gewinnt
- wenn die SG ein Remis holt und Verfolger SV Brilon nicht gewinnt
- oder wenn Verfolger SV Brilon verliert
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuRa Freienohl - SV 20 Brilon
SV Oberschledor... - SG Bödefeld/Hen...
Der Kirchhörder SC steigt in die Landesliga auf,
- wenn Kirchhörde gewinnt
- oder wenn Kirchhörde ein Remis holt und Verfolger Ararat Gevelsberg nicht gewinnt
- oder wenn Gevelsberg verliert
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Spieltext VfB Altena - Kirchhörder SC...
So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
Ararat Gevelsbe... - TuS Holzen-Somm...
Die SG Massen (spielfrei) steigt in die Landesliga auf,
- wenn Verfolger KF Sharri nicht gewinnt
Spieltext SVF Herringen - K.F. Sharri
Der TuS Witten-Stockum steigt in die Bezirksliga,
- wenn Witten gewinnt und Verfolger RW Stiepel nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Stockum - DJK Teutonia
So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
RW Stiepel - Kaltehardt
Die SG Gahmen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gahmen mind. ein Remis holt
- oder Verfolger SV Körne nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SG Gahmen - Hörder SC
So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Körne 83 - BV Westfalia Wi...
Tur Abdin Gütersloh steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Tur Abdin gewinnt und Verfolger GW Langenberg-Benteler nicht gewinnt
- oder wenn Tur Abdin ein Remis holt und Langenberg verliert
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
LangenBent - SV Avenwedde II
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Tur Abdin GT - TSG Harsew.
RWT Herne steigt in die Bezirksliga,
- wenn RWT gewinnt und Verfolger VfB Habinghorst nicht gewinnt
FC Frohlinde II - VfB Habing.
Der SSV Meschede steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Meschede mind. ein Remsi holt
- oder Verfolger SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Ostwig/Nuttl... - SG Arpe/Wormbac...
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Meschede - FC Fleckenberg/...
Der VTS Iserlohn steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn VTS mind. ein Remis holt
- oder Verfolger BSV Lendringen nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
FC Iserlohn II - BSV Lendringsen...
So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SF Sümmern - VTS Iserlohn
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den VTS gewonnen hat.
Der SuS Bad Westernkotten II steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Bad Westernkotten gewinnt
- oder wenn Bad Westernkotten ein Remis holt und Verfolger SV 03 Geseke nicht gewinnt
- oder wenn Geseke verliert
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Rixbeck-Ded. - SuS Bad Western... II
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS GW Allagen - SV 03 Geseke
Der SC Westfalia Kinderhaus II steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Kinderhaus gewinnt
- oder wenn Kinderhaus ein Remis holt und Verfolger SC Füchtorf nicht gewinnt
- oder wenn Füchtorf verliert
Freckenhorst II - Westfalia Kinde... II
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Füchtorf - SG Telgte
Der 1. FC Gievenbeck II steigt in die Bezirksliga auf,
- Wenn Gievenbeck gewinnt und Verfolger SV Bösensell nicht gewinnt
- oder wenn Gievenbeck ein Remis holt und Bösensell verliert
So., 10.05.2026, 17:00 Uhr
Spieltext Gievenbeck II - Ottibotti
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
BSV Roxel - SV Bösensell
RW Lennestadt steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn RWL ein Remis holt
- oder wenn Verfolger RW Ostentrop-Schönholthausen nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Kirchveische... - RWLennestadt
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
RW Ostentrop-Sc... - Finnentrop-B II
Der SV Marienloh steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Marienloh gewinnt und Verfolger TuRa Elsen nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
SF Mastbruch II - SV Marienloh
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuRa Elsen - SC Ostenland
Der TuS Gahlen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gahlen gewinnt und Verfolger VfL Ramsdorf verliert und Verfolger 1. SC BW Wulfen nicht gewinnt
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Conc. Flaesheim... - TuS Gahlen
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Barkenberg - VfL Ramsdorf
BW Alstedde qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,
- wenn Alstedde gewinnt
- oder wenn Alstedde ein Remis holt und Verfolger Westfalia Wethmar nicht gewinnt
- oder wenn Wethmar verliert
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Bausenh. - Westfalia Wethm...
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Hemmerde - BW Alstedde
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich (bislang 1:1, Rückspiel am letzten Spieltag). Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.