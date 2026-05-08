Diese Ausstiegsentscheidungen können am Wochenende fallen

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit feiert der FC Roj am Sonntag den Aufstieg in die Westfalenliga. – Foto: Javad Mohammadpour

Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), dem TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund) und der SpVg Hagen 11 (Kreis Hagen) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.

Auch in der Bezirksliga ist der erste Meister mit dem FC 96 Recklinghausen (Staffel 9) gekürt. So gut wie Meister ist zudem die SG Massen (Staffel 8), die am Wochenende auf der Couch endgültig feiern dürfte.

FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball: