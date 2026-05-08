 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Diese Ausstiegsentscheidungen können am Wochenende fallen

In der Landesliga Staffel 3 steht die Meisterschaftsentscheidung bevor.

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit feiert der FC Roj am Sonntag den Aufstieg in die Westfalenliga.
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit feiert der FC Roj am Sonntag den Aufstieg in die Westfalenliga. – Foto: Javad Mohammadpour

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A2 Bochum
Kreisliga A2 Dortmund
Kreisliga A Herne
KL A1 Recklinghausen
KL A2 Unna-Hamm

Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), dem TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund) und der SpVg Hagen 11 (Kreis Hagen) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.

Auch in der Bezirksliga ist der erste Meister mit dem FC 96 Recklinghausen (Staffel 9) gekürt. So gut wie Meister ist zudem die SG Massen (Staffel 8), die am Wochenende auf der Couch endgültig feiern dürfte.

FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball:

>>> AKTUALISIEREN

Westfalenliga 1

Der SC RW Maaslingen steigt in die Oberliga auf,

  • wenn Maaslingen gewinnt und Verfolger Westfalia Kinderhaus verliert

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
15:00
FC Nordkirchen - Westfalia Kinde...

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
15:00
SV Mesum - SC RW Maaslinge...

Landesliga 3

Der FC Roj steigt in die Westfalenliga auf,

  • wenn Roj nicht verliert
  • oder wenn VfL Kamen nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
15:15
VfL Kamen - TuS Hannibal

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
15:15live
FC Roj - SV Brackel 06

Bezirksliga 1

Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Pödinghausen bei Verfolger SG FA Herringhausen/Eickum gewinnt.

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SG FA Herringhausen-Eickum
SG FA Herringhausen-EickumSG FA Herringhausen-Eickum
GW Pödinghausen
GW PödinghausenGW Pödinghausen
15:15live
SG FA Herringha... - GW Pödinghausen...

Bezirksliga 4

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal steigt in die Landesliga auf,

  • wenn die SG gewinnt
  • wenn die SG ein Remis holt und Verfolger SV Brilon nicht gewinnt
  • oder wenn Verfolger SV Brilon verliert

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuRa Freienohl
TuRa FreienohlTuRa Freienohl
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
15:00
TuRa Freienohl - SV 20 Brilon

Heute, 19:30 Uhr
SV Oberschledorn/Grafschaft
SV Oberschledorn/GrafschaftSV Oberschledorn/Grafschaft
SG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Bödefeld/Henne-RartalSG Bödefeld/Henne-Rartal
19:30
SV Oberschledor... - SG Bödefeld/Hen...

Der Kirchhörder SC steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Kirchhörde gewinnt
  • oder wenn Kirchhörde ein Remis holt und Verfolger Ararat Gevelsberg nicht gewinnt
  • oder wenn Gevelsberg verliert

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Altena
VfB AltenaVfB Altena
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
15:00
Spieltext VfB Altena - Kirchhörder SC...

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
Ararat Gevelsberg
Ararat GevelsbergArarat Gevelsberg
TuS Holzen-Sommerberg
TuS Holzen-SommerbergTuS Holzen-Sommerberg
15:15
Ararat Gevelsbe... - TuS Holzen-Somm...

Bezirksliga 8

Die SG Massen (spielfrei) steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Verfolger KF Sharri nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SVF Herringen
SVF HerringenSVF Herringen
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
15:00
Spieltext SVF Herringen - K.F. Sharri

Kreisliga A2 Bochum

Der TuS Witten-Stockum steigt in die Bezirksliga,

  • wenn Witten gewinnt und Verfolger RW Stiepel nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Stockum
TuS StockumTuS Stockum
DJK Teutonia Ehrenfeld
DJK Teutonia EhrenfeldDJK Teutonia
15:00
TuS Stockum - DJK Teutonia

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Stiepel 04
SV Rot-Weiß Stiepel 04RW Stiepel
TuS Kaltehardt
TuS KaltehardtKaltehardt
15:15
RW Stiepel - Kaltehardt

Kreisliga A1 Dortmund

Die SG Gahmen steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Gahmen mind. ein Remis holt
  • oder Verfolger SV Körne nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SG Gahmen
SG GahmenSG Gahmen
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
15:15
SG Gahmen - Hörder SC

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SV Körne 83
SV Körne 83SV Körne 83
BV Westfalia Wickede
BV Westfalia WickedeBV Westfalia Wickede
15:15
SV Körne 83 - BV Westfalia Wi...

Kreisliga A Gütersloh

Tur Abdin Gütersloh steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Tur Abdin gewinnt und Verfolger GW Langenberg-Benteler nicht gewinnt
  • oder wenn Tur Abdin ein Remis holt und Langenberg verliert

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Langenberg-Benteler
SV Grün-Weiß Langenberg-BentelerLangenBent
SV Avenwedde
SV AvenweddeSV Avenwedde II
15:00
LangenBent - SV Avenwedde II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SVV Tur Abdin Gütersloh
SVV Tur Abdin GüterslohTur Abdin GT
TSG Harsewinkel
TSG HarsewinkelTSG Harsew.
15:00
Tur Abdin GT - TSG Harsew.

Kreisliga A Herne

RWT Herne steigt in die Bezirksliga,

  • wenn RWT gewinnt und Verfolger VfB Habinghorst nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 10:30 Uhr
RWT Herne 79/09
RWT Herne 79/09RWT Herne
SV Holsterhausen, Wanne-Eickel
SV Holsterhausen, Wanne-EickelSV Holsterh.
10:30
RWT Herne - SV Holsterh.

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
FC Frohlinde
FC FrohlindeFC Frohlinde II
VfB Habinghorst
VfB HabinghorstVfB Habing.
13:00
FC Frohlinde II - VfB Habing.

Kreisliga A Hochsauerland

Der SSV Meschede steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Meschede mind. ein Remsi holt
  • oder Verfolger SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal
SG Ostwig/Nuttlar/ValmetalSG Ostwig/Nuttlar/Valmetal
SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode
SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/CobbenrodeSG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode
15:00
SG Ostwig/Nuttl... - SG Arpe/Wormbac...

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Meschede
SSV MeschedeSSV Meschede
FC Fleckenberg/Grafschaft
FC Fleckenberg/GrafschaftFC Fleckenberg/Grafschaft
15:00
SSV Meschede - FC Fleckenberg/...

Kreisliga A Iserlohn

Der VTS Iserlohn steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn VTS mind. ein Remis holt
  • oder Verfolger BSV Lendringen nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn II
BSV Lendringsen
BSV LendringsenBSV Lendringsen
13:30
FC Iserlohn II - BSV Lendringsen...

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Sümmern
Sportfreunde SümmernSF Sümmern
VTS Iserlohn
VTS IserlohnVTS Iserlohn
15:15
SF Sümmern - VTS Iserlohn

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den VTS gewonnen hat.

Kreisliga A Lippstadt

Der SuS Bad Westernkotten II steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Bad Westernkotten gewinnt
  • oder wenn Bad Westernkotten ein Remis holt und Verfolger SV 03 Geseke nicht gewinnt
  • oder wenn Geseke verliert

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen
SV Blau-Weiß Rixbeck-DedinghausenRixbeck-Ded.
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten II
15:00
Rixbeck-Ded. - SuS Bad Western... II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS GW Allagen
TuS GW AllagenTuS GW Allagen
SV 03 Geseke
SV 03 GesekeSV 03 Geseke
15:00
TuS GW Allagen - SV 03 Geseke

Kreisliga A1 Münster

Der SC Westfalia Kinderhaus II steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Kinderhaus gewinnt
  • oder wenn Kinderhaus ein Remis holt und Verfolger SC Füchtorf nicht gewinnt
  • oder wenn Füchtorf verliert

Morgen, 15:00 Uhr
TuS 07 Freckenhorst
TuS 07 FreckenhorstFreckenhorst II
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus II
15:00
Freckenhorst II - Westfalia Kinde... II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Füchtorf
SC FüchtorfSC Füchtorf
SG Telgte
SG TelgteSG Telgte
15:00
SC Füchtorf - SG Telgte

Kreisliga A2 Münster

Der 1. FC Gievenbeck II steigt in die Bezirksliga auf,

  • Wenn Gievenbeck gewinnt und Verfolger SV Bösensell nicht gewinnt
  • oder wenn Gievenbeck ein Remis holt und Bösensell verliert

So., 10.05.2026, 17:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC GievenbeckGievenbeck II
SC BW Ottmarsbocholt
SC BW OttmarsbocholtOttmarsboch.
17:00
Spieltext Gievenbeck II - Ottibotti

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
BSV Roxel
BSV RoxelBSV Roxel
SV Bösensell
SV BösensellSV Bösensell
15:00
BSV Roxel - SV Bösensell

Kreisliga A Olpe

RW Lennestadt steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn RWL ein Remis holt
  • oder wenn Verfolger RW Ostentrop-Schönholthausen nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Kirchveischede/Bonzel
SG Kirchveischede/BonzelSG Kirchveischede/Bonzel
RW Lennestadt-Grevenbrück
RW Lennestadt-GrevenbrückRWLennestadt
15:00
SG Kirchveische... - RWLennestadt

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
RW Ostentrop-Schönholthausen
RW Ostentrop-SchönholthausenRW Ostentrop-Schönholthausen
SG Finnentrop-Bamenohl 12/27
SG Finnentrop-Bamenohl 12/27Finnentrop-B II
15:00
RW Ostentrop-Sc... - Finnentrop-B II

Kreisliga A Paderborn

Der SV Marienloh steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Marienloh gewinnt und Verfolger TuRa Elsen nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde DJK Mastbruch
Sportfreunde DJK MastbruchSF Mastbruch II
SV Marienloh
SV MarienlohSV Marienloh
13:00
SF Mastbruch II - SV Marienloh

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
SC Blau-Weiß Ostenland
SC Blau-Weiß OstenlandSC Ostenland
15:00
TuRa Elsen - SC Ostenland

Kreisliga A1 Recklinghausen

Der TuS Gahlen steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Gahlen gewinnt und Verfolger VfL Ramsdorf verliert und Verfolger 1. SC BW Wulfen nicht gewinnt

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Conc. Flaesheim
Conc. FlaesheimConc. Flaesheim
TuS Gahlen
TuS GahlenTuS Gahlen
15:00
Conc. Flaesheim... - TuS Gahlen

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SuS Grün-Weiß Barkenberg
SuS Grün-Weiß BarkenbergBarkenberg
VfL Ramsdorf
VfL RamsdorfVfL Ramsdorf
15:00
Barkenberg - VfL Ramsdorf

Kreisliga A2 Unna/Hamm

BW Alstedde qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,

  • wenn Alstedde gewinnt
  • oder wenn Alstedde ein Remis holt und Verfolger Westfalia Wethmar nicht gewinnt
  • oder wenn Wethmar verliert

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Bausenhagen
SV Grün-Weiß BausenhagenSV Bausenh.
Westfalia Wethmar
Westfalia WethmarWestfalia Wethmar
15:00
SV Bausenh. - Westfalia Wethm...

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Hemmerde
TuS HemmerdeTuS Hemmerde
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
15:00
TuS Hemmerde - BW Alstedde

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich (bislang 1:1, Rückspiel am letzten Spieltag). Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.