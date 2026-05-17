Diese Aufstiegsentscheidungen sind am 17. Mai gefallen

Die bislang feststehenden Meister im überkreislichen Fußball:
FC Roj (Landesliga 3), FC 96 Recklinghausen (Bezirksliga 9), SG Bödefeld/Henne-Rartal (Bezirksliga 4), SG Massen (Bezirksliga 8), Kirchhörder SC (Bezirksliga 6)
Aufsteiger zur Bezirksliga:
Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund), SpVg Hagen 11 II (Kreis Hagen), SC Westfalia Kinderhaus II (Kreis Münster), SSV Meschede (Kreis Hochsauerland), VTS Iserlohn (Kreis Iserlohn), SuS Bad Westernkotten II (Kreis Lippstadt), 1. FC Gievenbeck II (Kreis Münster), RW Lennestadt (Kreis Olpe), Tur Abdin Gütersloh (Kreis Gütersloh)
BW Alstedde (Kreis Unna/Hamm) ist Meister und zu Aufstiegsspielen berechtigt.
FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen am Wochenende:
Der SC RW Maaslingen wird Meister,
HINWEIS: Maaslingen ist aufgestiegen, da seit heute feststeht, dass beide Westfalenliga-Vizemeister direkt aufstiegen!
Die DJK TuS Hordel wird Meister,
HINWEIS: Hordel ist aufgestiegen, da seit heute feststeht, dass beide Westfalenliga-Vizemeister direkt aufstiegen!
HORDEL STEIGT AUF!
Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,
PÖDINGHAUSEN STEIGT AUF!
Der TBV Lemgo steigt in die Landesliga auf,
LEMGO STEIGT AUF!
Der SVE Heessen steigt in die Landeslig auf,
HEESSEN STEIGT AUF!
Aufgrund des immens besseren Torverhältnisses gilt die SG Massen bereits als Aufsteiger. Offiziell wird dies,
MASSEN STEIGT AUF!
Der SV Westrich steigt in die Landesliga auf,
Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn
Der TuS Witten-Stockum steigt in die Bezirksliga,
STOCKUM STEIGT IN DIE BEZIRKSLIGA AUF!
Die SG Gahmen steigt in die Bezirksliga auf,
GAHMEN STEIGT IN DIE BEZIRKSLIGA AUF!
RWT Herne steigt in die Bezirksliga,
Der TuS Gehlenbeck steigt in die Bezirksliga auf,
Der SV Marienloh steigt in die Bezirksliga auf,
MARIENLOH STEIGT AUF IN DIE BEZIRKSLIGA AUF!
Der TuS Gahlen steigt in die Bezirksliga auf,
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den Gahlen gegen Ramsdorf gewonnen hat. Gegen Wulfen muss Gahlen am letzten Spieltag noch antreten.
GAHLEN STEIGT IN DIE BEZIRKSLIGA AUF!
Der TuS Uentrop qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den der Türkische SC Hamm bei einem Remis gewinnen würde und damit immer noch theoretische Chancen besitzen würde. Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.
UENTROP IST MEISTER!