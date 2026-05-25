 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

Rhynern kann zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga aufsteigen

von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Kann Peckeloh (in Schwarz-Weiß) Kinderhaus nochmal gefährlich werden?
Kann Peckeloh (in Schwarz-Weiß) Kinderhaus nochmal gefährlich werden? – Foto: Stefan Wietzorek

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Kreisliga A1 Bochum
KL A Gelsenkirchen
KL A2 Recklinghausen
KL A2 Ahaus/Coesfeld
Kreisliga A Beckum

FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen am Wochenende:

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Oberliga Westfalen

Der SV Westfalia Rhynern steigt in die Regionalliga auf,

  • wenn Rhynern gegen die SG Finnentrop/Bamenohl gewinnt oder der ASC 09 Dortmund gegen die SpVgg Vreden nicht gewinnt

Die genau Lage der SG Wattenscheid 09 ist unklar, da das Urteil vom Schermbeck-Spiel noch nicht rechtskräftig ist. Nichtsdestotrotz könnte die SG in die Regionalliga aufsteigen,

  • wenn Wattenscheid bei der SpVgg Erkenschwick gewinnt und der ASC 09 Dortmund bei der SpVgg Vreden nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live

Westfalenliga 1

Der SC Westfalia Kinderhaus steigt in die Oberliga auf,

  • wenn Kinderhaus gegen den SC Peckeloh nicht verliert
Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
15:00live
Die SpVgg Horsthausen steigt in die Oberliga auf,
  • wenn Horsthausen beim SV Vestia Disteln nicht verliert
  • oder wenn der DSC Wanne-Eickel gegen die DJK TuS Hordel nicht gewinnt

Landesliga 1

Der SC Herford steigt in die Westfalenliga auf,

  • wenn Herford beim 1. FC Nieheim gewinnt und der VfB Schloß Holte gegen den BV Bad Lippspringe verliert

Heute, 15:00 Uhr
VfB Schloß Holte
VfB Schloß HolteVfB Schloß Holte
BV Bad Lippspringe
BV Bad LippspringeBV Bad Lippspringe
15:00

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Nieheim
1. FC NieheimFC Nieheim
SC Herford
SC HerfordSC Herford
15:00

Landesliga 2

Der SuS Bad Westernkotten steigt in die Westfalenliga auf,

  • wenn Bad Westernkotten gegen den FC Lennestadt gewinnt und Germania Salchendorf beim SC Neheim nicht gewinnt
  • wenn Bad Westernkotten ein Remis holt und Salchendorf verliert

Heute, 15:00 Uhr
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
FC Lennestadt
FC LennestadtFC Lennestadt
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Neheim
SC NeheimSC Neheim
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
15:00

Bezirksliga 2

Der TuS Lipperreihe steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Lipperreihe bei SW Sende gewinnt und die Spvg Steinhagen gegen den VfB Fichte Bielefeld verliert

Heute, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Sende
SV Schwarz-Weiß SendeSW Sende
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Spvg Steinhagen
Spvg SteinhagenSpvg Steinhagen
VfB Fichte Bielefeld
VfB Fichte BielefeldVfB Fichte Bielefeld
15:00

Bezirksliga 5

RW Hünsborn steigt in die Landesliga auf,

  • Hünsborn gegen den SV Heggen gewinnt und die VSV Wenden beim SC LWL 05 verliert

Heute, 15:00 Uhr
SC LWL 05
SC LWL 05SC LWL 05
VSV Wenden
VSV WendenVSV Wenden
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiß Hünsborn
Rot-Weiß HünsbornRW Hünsborn
SV Heggen 1928
SV Heggen 1928SV Heggen
15:00live

Bezirksliga 11

Der TSV Raesfeld steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Raesfeld gegen Vorwärts Epe gewinnt und der SuS Stadtlohn bei SF Merfeld nicht gewinnt
  • oder wenn Raesfeld ein Remis holt und Stadtlohn verliert und die TSG Dülmen gegen die DJK/VfL Billerbeck nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
TSV Raesfeld
TSV RaesfeldTSV Raesfeld
Vorwärts Epe
Vorwärts EpeVorwärts Epe
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Merfeld
Sportfreunde MerfeldSportfreunde Merfeld
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSG Dülmen
TSG DülmenTSG Dülmen
DJK/VfL Billerbeck
DJK/VfL BillerbeckDJK/VfL Billerbeck
15:00

Bezirksliga 12

Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn

  • wenn Münster 08 beim SC Greven 09 nicht verliert

Kreisliga A2 Ahaus/Coesfeld

Der SV Borussia Darup steigt in die Bezirksliga auf, wenn

  • wenn Fortuna Seppenrade gegen die DJK SF Dülmen nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
SV Fortuna 26 Seppenrade
SV Fortuna 26 SeppenradeSeppenrade
DJK SF Dülmen
DJK SF DülmenDJK Dülmen
15:00

Kreisliga A Arnsberg

Der SV Affeln steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Affeln gewinnt und die SG Herdringen/Müschede nicht gewinnt
  • oder wenn Affeln ein Remis holt und Herdringen/Müschede verliert

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht 25
SG Eintracht 25SG Eintracht 25
SG Herdringen/Müschede
SG Herdringen/MüschedeSG Herdringen/Müschede
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Affeln 28
SV Affeln 28SV Affeln 28
TuS Sundern
TuS SundernTuS Sundern II
15:30

Kreisliga Beckum

Der SC Roland Beckum steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Beckum gewinnt und RW Vellern nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Vellern
SV Rot-Weiß VellernRW Vellern
ASK Ahlen
ASK AhlenASK Ahlen II
15:00

Heute, 12:15 Uhr
DJK Vorwärts Ahlen
DJK Vorwärts AhlenVorw. Ahlen II
SC Roland Beckum
SC Roland BeckumSC Roland
12:15

Kreisliga A Bielefeld

BV Werther steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Werther gegen Verfolger SC Bielefeld gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
BV Werther 1920
BV Werther 1920BV Werther
SC Bielefeld 04/26
SC Bielefeld 04/26SC Bielefeld
15:00

Kreisliga A1 Bochum

SW Eppendorf steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Eppendorf gewinnt und Günnigfeld verliert

Heute, 15:15 Uhr
SV Schwarz-Weiß Eppendorf
SV Schwarz-Weiß EppendorfSW Eppendorf
SV Eintracht Grumme
SV Eintracht GrummeSVE Grumme
15:15

Heute, 15:15 Uhr
VfB Günnigfeld
VfB GünnigfeldGünnigfeld
DJK Wattenscheid
DJK WattenscheidDJK Wattenscheid
15:15

Kreisliga A Detmold

Der TuS Kachtenhausen steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Fortuna Schlangen nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Schlangen
FC Fortuna SchlangenF. Schlangen
FC Augustdorf
FC AugustdorfAugustdorf
15:00

Kreisliga A Gelsenkirchen

"Aufstiegsfinale" zwischen Eintracht Erle und Preußen Sutum. Erle reicht ein Remis, Sutum muss gewinnen. Der Vizemeister bekommt eine zweite Chance in der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga.

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Sutum
SV Preußen SutumPreuß. Sutum
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
15:00

Kreisliga A Herford

Der SV Löhne-Obernbeck steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Löhne-Obernbeck gewinnt und der TuS Bruchmühlen und der SV Enger-Westerenger nicht gewinnen

Heute, 12:30 Uhr
TuS Bruchmühlen
TuS BruchmühlenTuS Bruchmühlen
Bünder-SV
Bünder-SVBünder-SV
12:30live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Bruchmühlen
TuS BruchmühlenBruchmühlen II
SV Enger-Westerenger
SV Enger-WesterengerSV Enger-W.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Löhne-Obernbeck
SV Löhne-ObernbeckSVLObernbeck
TuRa Löhne
TuRa LöhneTuRa Löhne
15:00

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den Löhne-Obernbeck gegen Bruchmühlen gewonnen hat. Am letzten Spieltag trifft Löhne-Obernbeck noch auf Enger-Westerenger.

Kreisliga A2 Recklinghausen

SW Röllinghausen steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Röllinghausen gewinnt
  • oder wenn die SG Suderwich nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
Fenerbahce Istanbul Marl
Fenerbahce Istanbul MarlFener Marl
Schwarz-Weiß Röllinghausen
Schwarz-Weiß RöllinghausenRöllinghaus.
15:00

Heute, 15:15 Uhr
SG Suderwich
SG SuderwichSG Suderwich
Teut. SuS Waltrop
Teut. SuS WaltropTeut. SuS Waltrop
15:15

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

Die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn W/W/W gewinnt und der FC Eiserfeld verliert

Heute, 15:00 Uhr
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
Fortuna Freudenberg
Fortuna FreudenbergFortuna Freudenberg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Sohlbach-Buchen
SSV Sohlbach-BuchenSSV Buchen
FC Eiserfeld 06
FC Eiserfeld 06FC Eiserfeld
15:00

Hinweis: Beide haben die Aufstiegsrelegation als Vizemeister bereits sicher.

Kreisliga A Soest

Der SV Westfalia Soest II steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Soest gewinnt
  • oder wenn Soest ein Remis holt und Hovestadt nicht gewinnt
  • oder wenn Hovestadt verliert

Heute, 15:00 Uhr
SpVg. Möhnesee
SpVg. MöhneseeMöhnesee
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSVW Soest II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Hultrop
SV Schwarz-Weiß HultropSW Hultrop
Germania Hovestadt
Germania HovestadtG. Hovestadt
15:00