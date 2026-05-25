Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

von red · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Kann Peckeloh (in Schwarz-Weiß) Kinderhaus nochmal gefährlich werden? – Foto: Stefan Wietzorek

+ 101 weitere

+ 101 weitere

FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen am Wochenende:

Die genau Lage der SG Wattenscheid 09 ist unklar, da das Urteil vom Schermbeck-Spiel noch nicht rechtskräftig ist. Nichtsdestotrotz könnte die SG in die Regionalliga aufsteigen,

Der SV Westfalia Rhynern steigt in die Regionalliga auf,

wenn Wattenscheid bei der SpVgg Erkenschwick gewinnt und der ASC 09 Dortmund bei der SpVgg Vreden nicht gewinnt

Der SC Westfalia Kinderhaus steigt in die Oberliga auf,

wenn Kinderhaus gegen den SC Peckeloh nicht verliert

Heute, 15:00 Uhr Westfalia Kinderhaus Westfalia Kinderhaus SC Peckeloh SC Peckeloh 15:00 live PUSH

Die SpVgg Horsthausen steigt in die Oberliga auf,

Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn

wenn Münster 08 beim SC Greven 09 nicht verliert

Heute, 15:00 Uhr SC Greven 09 SC Greven 09 SC Münster 08 SC Münster 08 15:00 PUSH

Der SV Borussia Darup steigt in die Bezirksliga auf, wenn