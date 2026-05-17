 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

Westfalenliga-Spitzenreiter vor Aufstieg

von red · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser
Maaslingen (in Schwarz) kann am Sonntag die Meisterschaft klarmachen, wenn Kinderhaus (in Grün) nicht gewinnt.
Maaslingen (in Schwarz) kann am Sonntag die Meisterschaft klarmachen, wenn Kinderhaus (in Grün) nicht gewinnt. – Foto: Stefan Wietzorek

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Kreisliga A2 Bochum
Kreisliga A2 Dortmund
KL A Gelsenkirchen
Kreisliga A Herne
KL A1 Recklinghausen

Die bislang feststehenden Meister im überkreislichen Fußball:

FC Roj (Landesliga 3), FC 96 Recklinghausen (Bezirksliga 9), SG Bödefeld/Henne-Rartal (Bezirksliga 4), SG Massen (Bezirksliga 8), Kirchhörder SC (Bezirksliga 6)

Aufsteiger zur Bezirksliga:

Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund), SpVg Hagen 11 II (Kreis Hagen), SC Westfalia Kinderhaus II (Kreis Münster), SSV Meschede (Kreis Hochsauerland), VTS Iserlohn (Kreis Iserlohn), SuS Bad Westernkotten II (Kreis Lippstadt), 1. FC Gievenbeck II (Kreis Münster), RW Lennestadt (Kreis Olpe), Tur Abdin Gütersloh (Kreis Gütersloh)

BW Alstedde (Kreis Unna/Hamm) ist Meister und zu Aufstiegsspielen berechtigt.

FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen am Wochenende:

>>> AKTUALISIEREN

Westfalenliga 1

Der SC RW Maaslingen steigt in die Oberliga auf,

  • wenn Maaslingen gewinnt und Verfolger Westfalia Kinderhaus nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
15:00
Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen...

Heute, 15:00 Uhr
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
15:00
SC RW Maaslingen - FSC Rheda

Die DJK TuS Hordel steigt in die Oberliga auf,

  • wenn Hordel gewinnt und Verfolger SpVgg Horsthausen nicht gewinnt
  • oder wenn Hordel ein Remis holt und Horsthausen verliert

Heute, 15:00 Uhr
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:00live
FC Iserlohn - DJK TuS Hordel

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
15:00live
SpVgg Horsthausen - SC Obersprockhövel

Bezirksliga 1

Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Pödinghausen gewinnt
  • oder wenn Verfolger BV Stift Quernheim nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim
BV Stift QuernheimBV Stift Quernheim
Blasheimer SC
Blasheimer SCBlasheim
15:00live
BV Stift Quernheim - Blasheim

Heute, 15:00 Uhr
VfL Mennighüffen
VfL MennighüffenVfL Mennighüffen
GW Pödinghausen
GW PödinghausenGW Pödinghausen
15:00live
VfL Mennighüffen - GW Pödinghausen

Bezirksliga 3

Der TBV Lemgo steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Lemgo gewinnt
  • wenn Lemgo ein Remis holt und die Verfolger SG Belle-Cappel-Leopoldstal und FC Dahl/Dörenhagen nich gewinnen
  • oder wenn die SG Belle-Cappel-Leopoldstal, der FC Dahl/Dörenhagen und die SpVg Brakel nicht gewinnen

Heute, 15:00 Uhr
TuS Bad Driburg
TuS Bad DriburgBad Driburg
FC Dahl/Dörenhagen
FC Dahl/DörenhagenFC Dahl/Dörenhagen
15:00
Bad Driburg - FC Dahl/Dörenhagen

Heute, 15:00 Uhr
SV Dringenberg
SV DringenbergDringenberg
TBV Lemgo
TBV LemgoTBV Lemgo
15:00
Dringenberg - TBV Lemgo

Heute, 15:30 Uhr
SG Belle-Cappel-Leopoldstal
SG Belle-Cappel-LeopoldstalSG Belle-Cappel-Leopoldstal
Suryoye Paderborn
Suryoye PaderbornSuryoye Pad.
15:30
SG Belle-Cappel-Leopoldstal - Suryoye Paderborn

Bezirksliga 7

Der SVE Heessen steigt in die Landeslig auf,

  • wenn Heessen gewinnt
  • oder wenn Heessen ein Remis holt und die Verfolger Beckumer SpVg und TuS Freckenhorst nicht gewinnen

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Mastholte
SV Rot-Weiß MastholteRW Mastholte
TuS Freckenhorst
TuS FreckenhorstTuS Freckenhorst
15:00live
RW Mastholte - TuS Freckenhorst

Heute, 15:15 Uhr
SVE Heessen
SVE HeessenSVE Heessen
TuS SG Oestinghausen
TuS SG OestinghausenTuS SG Oestinghausen
15:15live
SVE Heessen - TuS SG Oestinghausen

Heute, 15:00 Uhr
Beckumer SpVg
Beckumer SpVgBeckumer SpVg
SpVgg Oelde
SpVgg OeldeSpVgg Oelde
15:00
Beckumer SpVg - SpVgg Oelde

Bezirksliga 8

Aufgrund des immens besseren Torverhältnisses gilt die SG Massen bereits als Aufsteiger. Offiziell wird dies,

  • wenn Massen nicht verliert
  • oder wenn Verfolger KF Sharri nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wiescherhöfen
TuS WiescherhöfenTuS Wiescherhöfen
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
15:00
TuS Wiescherhöfen - K.F. Sharri

Heute, 15:30 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
15:30
SG Massen - VfR Sölde

Bezirksliga 9

Der SV Westrich steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Westrich nicht verliert
  • oder wenn Verfolger Westfalia Huckarde nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
SpVg BG Schwerin
SpVg BG SchwerinSpVg BG Schwerin
15:00
Westfalia Huckarde - SpVg BG Schwerin

Heute, 15:15 Uhr
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
15:15
SV Westrich - Mengede08/20

Bezirksliga 12

Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn

  • wenn Münster 08 gewinnt und Verfolger SC Greven 09 nicht gewinnt
  • oder wenn Münster 08 ein Remis holt und Greven verliert

Heute, 15:00 Uhr
Graf Kobbo Tecklenburg
Graf Kobbo TecklenburgGraf Kobbo Tecklenburg
SC Greven 09
SC Greven 09SC Greven 09
15:00
Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09

Heute, 16:00 Uhr
SC Münster 08
SC Münster 08SC Münster 08
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen II
16:00
SC Münster 08 - SuS Neuenkirchen II

Kreisliga A2 Bochum

Der TuS Witten-Stockum steigt in die Bezirksliga,

  • wenn Witten-Stockum nicht verliert
  • oder wenn Witten-Stockum ein Remis holt und Verfolger RW Stiepel nicht gewinnt

Heute, 15:15 Uhr
DJK Teutonia Ehrenfeld
DJK Teutonia EhrenfeldDJK Teutonia
SV Rot-Weiß Stiepel 04
SV Rot-Weiß Stiepel 04RW Stiepel
15:15
DJK Teutonia - RW Stiepel

Heute, 15:15 Uhr
SV Langendreer 04
SV Langendreer 04Langendr. 04
TuS Stockum
TuS StockumTuS Stockum
15:15
Langendreer 04 - TuS Stockum

Kreisliga A1 Dortmund

Die SG Gahmen steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Gahmen nicht verliert
  • oder wenn Verfolger SV Körne nicht gewinnt

Heute, 15:15 Uhr
SG Gahmen
SG GahmenSG Gahmen
DJK TuS Körne
DJK TuS KörneDJK TuS Körne
15:15
SG Gahmen - DJK TuS Körne

Heute, 15:00 Uhr
Dorstfelder SC 09
Dorstfelder SC 09Dorstfeld 09 II
SV Körne 83
SV Körne 83SV Körne 83
15:00
Dorstfeld 09 II - SV Körne 83

Kreisliga A Herne

RWT Herne steigt in die Bezirksliga,

  • wenn RWT gewinnt
Heute, 13:00 Uhr
SV Wacker Obercastrop
SV Wacker ObercastropObercastrop II
RWT Herne
RWT HerneRWT Herne
13:00
Obercastrop II - RWT Herne

Kreisliga A Lübbecke

Der TuS Gehlenbeck steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Gehlenbeck gewinnt und Verfolger TuSpo 09 Rahden nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
TuRa Espelkamp
TuRa EspelkampTuRa Espelk.
TuSpo 09 Rahden
TuSpo 09 RahdenTuSpo Rahden
15:00
TuRa Espelkamp - TuSpo Rahden

Heute, 15:00 Uhr
TuS Levern
TuS LevernTuS Levern
TuS Gehlenbeck
TuS GehlenbeckGehlenbeck
15:00
TuS Levern - Gehlenbeck

Kreisliga A Paderborn

Der SV Marienloh steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Marienloh gegen Verfolger TuRa Elsen nicht verliert

Heute, 13:00 Uhr
SV Marienloh
SV MarienlohSV Marienloh
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
13:00live
SV Marienloh - TuRa Elsen

Kreisliga A1 Recklinghausen

Der TuS Gahlen steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Gahlen gewinnt
  • wenn Gahlen ein Remis holt und Ramsdorf und 1. SC BW Wulfen nicht gewinnen
  • oder wenn Ramsdorf verliert und Wulfen nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Velen
TuS VelenTuS Velen
1. SC Blau-Weiß Wulfen
1. SC Blau-Weiß Wulfen1. SC Wulfen
15:00
TuS Velen - 1. SC Wulfen

Heute, 15:30 Uhr
VfL Ramsdorf
VfL RamsdorfVfL Ramsdorf
ETuS Haltern
ETuS HalternETuS Haltern
15:30
VfL Ramsdorf - ETuS Haltern

Heute, 15:15 Uhr
TuS Gahlen
TuS GahlenTuS Gahlen
SuS Grün-Weiß Barkenberg
SuS Grün-Weiß BarkenbergBarkenberg
15:15
TuS Gahlen - Barkenberg

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den Gahlen gegen Ramsdorf gewonnen hat. Gegen Wulfen muss Gahlen am letzten Spieltag noch antreten.

Kreisliga A1 Unna/Hamm

Der TuS Uentrop qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,

  • wenn Uentrop gegen Verfolger Türkischer SC Hamm gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
TuS Uentrop
TuS UentropTuS Uentrop
Türkischer SC Hamm
Türkischer SC HammTSC Hamm
15:00
TuS Uentrop - TSC Hamm

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den der Türkische SC Hamm bei einem Remis gewinnen würde und damit immer noch theoretische Chancen besitzen würde. Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.