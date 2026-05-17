Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

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Maaslingen (in Schwarz) kann am Sonntag die Meisterschaft klarmachen, wenn Kinderhaus (in Grün) nicht gewinnt. – Foto: Stefan Wietzorek

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Die bislang feststehenden Meister im überkreislichen Fußball:

FC Roj (Landesliga 3), FC 96 Recklinghausen (Bezirksliga 9), SG Bödefeld/Henne-Rartal (Bezirksliga 4), SG Massen (Bezirksliga 8), Kirchhörder SC (Bezirksliga 6)

Aufsteiger zur Bezirksliga:

Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund), SpVg Hagen 11 II (Kreis Hagen), SC Westfalia Kinderhaus II (Kreis Münster), SSV Meschede (Kreis Hochsauerland), VTS Iserlohn (Kreis Iserlohn), SuS Bad Westernkotten II (Kreis Lippstadt), 1. FC Gievenbeck II (Kreis Münster), RW Lennestadt (Kreis Olpe), Tur Abdin Gütersloh (Kreis Gütersloh)

BW Alstedde (Kreis Unna/Hamm) ist Meister und zu Aufstiegsspielen berechtigt.