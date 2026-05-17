Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

Die bislang feststehenden Meister im überkreislichen Fußball:
FC Roj (Landesliga 3), FC 96 Recklinghausen (Bezirksliga 9), SG Bödefeld/Henne-Rartal (Bezirksliga 4), SG Massen (Bezirksliga 8), Kirchhörder SC (Bezirksliga 6)
Aufsteiger zur Bezirksliga:
Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund), SpVg Hagen 11 II (Kreis Hagen), SC Westfalia Kinderhaus II (Kreis Münster), SSV Meschede (Kreis Hochsauerland), VTS Iserlohn (Kreis Iserlohn), SuS Bad Westernkotten II (Kreis Lippstadt), 1. FC Gievenbeck II (Kreis Münster), RW Lennestadt (Kreis Olpe), Tur Abdin Gütersloh (Kreis Gütersloh)
BW Alstedde (Kreis Unna/Hamm) ist Meister und zu Aufstiegsspielen berechtigt.
FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen am Wochenende:
Der SC RW Maaslingen steigt in die Oberliga auf,
- wenn Maaslingen gewinnt und Verfolger Westfalia Kinderhaus nicht gewinnt
Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen...
SC RW Maaslingen - FSC Rheda
Die DJK TuS Hordel steigt in die Oberliga auf,
- wenn Hordel gewinnt und Verfolger SpVgg Horsthausen nicht gewinnt
- oder wenn Hordel ein Remis holt und Horsthausen verliert
FC Iserlohn - DJK TuS Hordel
SpVgg Horsthausen - SC Obersprockhövel
Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,
- wenn Pödinghausen gewinnt
- oder wenn Verfolger BV Stift Quernheim nicht gewinnt
BV Stift Quernheim - Blasheim
VfL Mennighüffen - GW Pödinghausen
Der TBV Lemgo steigt in die Landesliga auf,
- wenn Lemgo gewinnt
- wenn Lemgo ein Remis holt und die Verfolger SG Belle-Cappel-Leopoldstal und FC Dahl/Dörenhagen nich gewinnen
- oder wenn die SG Belle-Cappel-Leopoldstal, der FC Dahl/Dörenhagen und die SpVg Brakel nicht gewinnen
Bad Driburg - FC Dahl/Dörenhagen
SG Belle-Cappel-Leopoldstal - Suryoye Paderborn
Der SVE Heessen steigt in die Landeslig auf,
- wenn Heessen gewinnt
- oder wenn Heessen ein Remis holt und die Verfolger Beckumer SpVg und TuS Freckenhorst nicht gewinnen
RW Mastholte - TuS Freckenhorst
SVE Heessen - TuS SG Oestinghausen
Beckumer SpVg - SpVgg Oelde
Aufgrund des immens besseren Torverhältnisses gilt die SG Massen bereits als Aufsteiger. Offiziell wird dies,
- wenn Massen nicht verliert
- oder wenn Verfolger KF Sharri nicht gewinnt
TuS Wiescherhöfen - K.F. Sharri
SG Massen - VfR Sölde
Der SV Westrich steigt in die Landesliga auf,
- wenn Westrich nicht verliert
- oder wenn Verfolger Westfalia Huckarde nicht gewinnt
Westfalia Huckarde - SpVg BG Schwerin
SV Westrich - Mengede08/20
Der SC Münster 08 steigt in die Landesliga auf, wenn
- wenn Münster 08 gewinnt und Verfolger SC Greven 09 nicht gewinnt
- oder wenn Münster 08 ein Remis holt und Greven verliert
Graf Kobbo Tecklenburg - SC Greven 09
SC Münster 08 - SuS Neuenkirchen II
Der TuS Witten-Stockum steigt in die Bezirksliga,
- wenn Witten-Stockum nicht verliert
- oder wenn Witten-Stockum ein Remis holt und Verfolger RW Stiepel nicht gewinnt
DJK Teutonia - RW Stiepel
Langendreer 04 - TuS Stockum
Die SG Gahmen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gahmen nicht verliert
- oder wenn Verfolger SV Körne nicht gewinnt
SG Gahmen - DJK TuS Körne
Dorstfeld 09 II - SV Körne 83
RWT Herne steigt in die Bezirksliga,
Obercastrop II - RWT Herne
Der TuS Gehlenbeck steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gehlenbeck gewinnt und Verfolger TuSpo 09 Rahden nicht gewinnt
TuRa Espelkamp - TuSpo Rahden
TuS Levern - Gehlenbeck
Der SV Marienloh steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Marienloh gegen Verfolger TuRa Elsen nicht verliert
SV Marienloh - TuRa Elsen
Der TuS Gahlen steigt in die Bezirksliga auf,
- wenn Gahlen gewinnt
- wenn Gahlen ein Remis holt und Ramsdorf und 1. SC BW Wulfen nicht gewinnen
- oder wenn Ramsdorf verliert und Wulfen nicht gewinnt
TuS Velen - 1. SC Wulfen
VfL Ramsdorf - ETuS Haltern
TuS Gahlen - Barkenberg
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den Gahlen gegen Ramsdorf gewonnen hat. Gegen Wulfen muss Gahlen am letzten Spieltag noch antreten.
Der TuS Uentrop qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,
- wenn Uentrop gegen Verfolger Türkischer SC Hamm gewinnt
TuS Uentrop - TSC Hamm
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den der Türkische SC Hamm bei einem Remis gewinnen würde und damit immer noch theoretische Chancen besitzen würde. Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.