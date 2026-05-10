Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg), dem TuS Laer (Kreis Steinfurt), Westfalia Dortmund (Kreis Dortmund) der SpVg Hagen 11 II (Kreis Hagen) und dem SC Westfalia Kinderhaus II (Kreis Münster) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.
Auch in der Bezirksliga ist der erste Meister mit dem FC 96 Recklinghausen (Staffel 9) gekürt. So gut wie Meister ist zudem die SG Massen (Staffel 8), die am Wochenende auf der Couch endgültig feiern dürfte. Gestern stieg die immer noch ungeschlagene SG Bödefeld/Henne-Rartal (Staffel 4) in die Landesliga auf.
FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball:
Der SC RW Maaslingen steigt in die Oberliga auf,
Der FC Roj steigt in die Westfalenliga auf,
Der TuS GW Pödinghausen steigt in die Landesliga auf,
Der Kirchhörder SC steigt in die Landesliga auf,
Die SG Massen (spielfrei) steigt in die Landesliga auf,
Der TuS Witten-Stockum steigt in die Bezirksliga,
Die SG Gahmen steigt in die Bezirksliga auf,
Tur Abdin Gütersloh steigt in die Bezirksliga auf,
RWT Herne steigt in die Bezirksliga,
Der SSV Meschede steigt in die Bezirksliga auf,
Der VTS Iserlohn steigt in die Bezirksliga auf,
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den VTS gewonnen hat.
Der SuS Bad Westernkotten II steigt in die Bezirksliga auf,
Der 1. FC Gievenbeck II steigt in die Bezirksliga auf,
RW Lennestadt steigt in die Bezirksliga auf,
Der SV Marienloh steigt in die Bezirksliga auf,
Der TuS Gahlen steigt in die Bezirksliga auf,
BW Alstedde qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich (bislang 1:1, Rückspiel am letzten Spieltag). Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.